Hatay Belen'de Orman Yangını Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay Belen'de Orman Yangını Çıktı

16.07.2023 16:06

Hatay'ın Belen ilçesinde Dere Bahçe mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale etmek için Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü.

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle bir köy ise tamamen tahliye edildi.

MAHALLELİ İHBAR ETTİ

Belen'de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

İşte bölgeden ilk görüntüler:

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Tahir Arı: Sizler turkiyeyi ve geleceğini yaktınız. Merak etmeyin bedeli ağır olacak mevla tarafindan Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500

Güzelyayla, Bahçe, Belen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Belen'de Orman Yangını Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'a çağrıda bulundu
15:53 Batuhan Karadeniz bildiğiniz gibi! Beşiktaş'a yaptığı çağrıyı görenler "Yok artık" diyor
15:41 Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı
15:39 Kosova, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larına kavuştu: Burası artık daha güvenli
15:15 Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması
15:11 Açıklama geldi! İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Gustavo Henrigue'ye yol göründü
15:03 Hatay Belen'de Orman Yangını Çıktı
15:01 Hatay'da orman yangını! Ekipler hem karadan hem havadan müdahale ediyor
14:59 Gazeteci Mustafa Kasadar'ın oğlu vahşice öldürüldü, şüpheli tutuklandı
14:54 Oğlu parçalanmış halde derin dondurucuda bulunmuştu! Gazeteci Mustafa Kasadar idam istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 16:31:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay Belen'de Orman Yangını Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement