Hatay Devleti Resmi Gazetesi Kitabı tanıtıldı - Son Dakika

Basın İlan Kurumu yayınlarından çıkan, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz imzasıyla iki cilt olarak hazırlanan "Hatay Devleti Resmi Gazetesi Kitabı"nın tanıtımı Hatay'da yapıldı.

Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, bazı ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

Hatay Valisi Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin stratejik bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Doğan, Hatay'ın bugün Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde oluşturulmaya çalışan terör koridorunun önüne çekilen bir set gibi durduğunu belirterek, "Bugün eğer PKK terör örgütünün Akdeniz bağlantısı kurulamamış ise bunun tek sebebi Hatay'ın stratejik önemidir. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları o gün bu durumu görerek Hatay'ın ana vatana katılmasının ne kadar önemli olduğunu görmüşler ve bunun mücadelesini vermişler." dedi.

Hazırlanan Hatay Devleti Resmi Gazetesi Kitabı'nın önemine değinen Doğan, şöyle dedi:

"Basın İlan Kurumu çok güzel bir çalışma yaptı. Hocalarım çok büyük emek verdiler ve güzel eser ortaya çıktı. Bu eseri ben de inceledim. Eserde o günkü Hatay'da, sosyal, ekonomik, ticari yapıyla ilgili nelerin yapıldığı, ne tür kararlar alındığı ve o günkü sosyal yapının nasıl olduğuyla ilgili de ciddi güzel bilgiler de veriliyor. Umarım Hataylılar bundan faydalanır."

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Hatay Devlet Meclisinin Fransız işgal döneminde yapıldığını belirterek, uzun zaman farklı amaçlarla kullanıldığını dile getirdi.

Binada Hatay Devleti'nin meclisinin üç defa toplandığını vurgulayan Yayman, meclisin 11 ay 20 günlük hikayesi olduğunu aktardı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve milletvekillerinin katkısıyla binanın Hatay'a kazandırıldığının altını çizen Yayman, şunları belirtti:

"Genelkurmay belgeleriyle ortaya çıkan bir gerçek var. Bizim Hataylılar olarak daha çok anlatmamız gerekiyor. Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunu tabii o da çok değerli İzmir'de Hasan Tahsin tarafından atıldığı dile getirilse de Genelkurmay arşiv belgelerinde biliyoruz ki Dörtyol'da Kara Mehmet Çavuş'un bu ilk kurşunu attığını hepimiz biliyoruz. Onların o ilk kurşunu aslında milletimizin kurtuluş mücadelesini ateşledi. Önce Maraş'ta, sonra Gaziantep'te ve Urfa'da bu kurtuluş mücadelesi dalga dalga büyüdü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu."

"Hatay'ı ana vatana katan 'biz ruhu' bugün de bu ruha her şeyden çok ihtiyaç var"

Hatay Devlet Meclisinin 40 kişiden oluştuğunun altını çizen Yayman, bunların 22'sinin Sünni Türk, 9'unun Arap Alevi, 2'sinin Sünni Arap, 5'inin Ermeni ve 2'sinin Rum Ortodoks milletvekili olduğunu söyledi.

Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i rahmet ve minnetle andığını dile getiren Yayman, "Hatay Devleti'nin meclisi 'Hatay ana vatana katılsın mı? Katılmasın mı?' oylamasında ne karar aldı biliyor musunuz? 40'ı oy birliğiyle 'Evet biz Türkiye'ye Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e katılmak istiyoruz.' dediler. Hepsini şükranla minnetle anıyoruz. Şükrü Kanatlı önderliğindeki kahraman Türk askeri Kurtuluş Caddesi'nden Antakya'ya girdiğinde onları bir tane pankart karşıladı. O pankartta şu yazıyordu, Sen, ben yok, biz varız, Hatay var.' İşte Hatay'ı ana vatana katan ruh 'biz ruhu' bugün de bu ruha her şeyden çok ihtiyaç var. Hatay'ın mesajı çok nettir. Bir ve beraber olduğumuzda her zaman büyüyeceğiz ve inşallah Cumhuriyetimizi çok daha ileri noktaya getireceğiz." sözlerine yer verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş da Hatay Devleti Resmi Gazetesi Kitabı'nın gençlere tarihi daha bilinçli öğreterek geleceklerine ışık tutacak bir yayın olacağını söyledi.

BİK Genel Müdürü Duran da Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden, tarihiyle, gastronomisiyle, çok kültürlülüğü, çok dinliliğiyle bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden Hatay'da bulunmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Duran, Basın İlan Kurumunun 61 yılık bir kurum olduğunu ve 2021 yılında 606 milyon liranın gazetelere dağıtımında aracılık ettiklerini, gazetelerin ayakta kalmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, şunları ifade etti:

"Biz sadece gazeteleri mali olarak desteklemiyoruz aynı zamanda teknik konularla birlikte basın, ahlak ilkeleri açısından da denetliyoruz. Bunun şöyle bir karşılığı var. Şahısların, kurumların ve milletin değerlerini korumaya dönük birtakım değerlendirmelerimiz ve müeyyidelerimiz oluyor. Biraz daha bunlarla bu aralar gündeme geliyoruz. Ama biz kurum olarak demokrasinin ana unsurlarından gördüğümüz gazetelerin yaşaması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz."

Duran, kurum olarak bir taraftan da tarihine tanıklık etmiş bazı konuları ve olayları kitaplaştırdıklarını aktardı.

Bunlardan biri olan Hatay Devleti Resmi Gazetesi Kitabı'nı hazırladıklarını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Daha öncesinde de 'Basın Gözünden Ayasofya', '15 Temmuz Manşetler' gibi kitaplarımız oldu. Bunlar sadece gazetelerde kalmasın, biz bunları gün yüzüne çıkaralım, tarihe tanıklık etsinler istiyoruz. İşin yayıncı kısmını da bu şekliyle çalışıyoruz. Tabii bu kitabın tanıtımının bu döneme gelmesi aslında çok güzel oldu. Birtakım fitne fesat tohumlarının ekildiği bir dönemde Hatay ile ilgili Hatay'ın bir Türk devleti olduğu, istiklalini kazanmış insanların ana yurda bağlanmasının dönemini anlatan ve o dönemde bu mecliste alınan kararların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili somut belgeleri yayınlamış olduk biz. Birilerine Hatay'ın siyaset malzemesi yapılmayacağını, fitne meselesi yapılmayacağını resmi evraklarla birlikte göstermiş olduk aslında. Bu konuda çok önemli bir çalışma."

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Cihat Zafer Demirel'in yaptığı panelde Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Hatay Devleti Resmi Gazetesi Kitabı'nın ortaya çıkarması ve hazırlanması aşaması ile Hatay tarihi hakkında bilgiler sundu.