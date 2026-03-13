Hayatı kaybeden İlber Ortaylı için art arda taziye mesajları

13.03.2026 17:54  Güncelleme: 18:21
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesinin ardından art arda taziye mesajları geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Büyük bir değerimizden yoksunuz artık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun'' derken; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise ''Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim'' ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları sebebiyle özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımında tedavi gören tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmesinin ardından 79 yaşında hayatını kaybetti.

ART ARDA TAZİYE MESAJLARI

Ortaylı'nın ölüm haberi sevenlerini ve bilim dünyasını yasa boğarken; siyasetçilerden art arda taziye mesajları da geldi. Ortaylı için paylaşılan taziye mesajları şöyle:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Sahibi, ülkemizin müstesna tarihçi ve bilim insanlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Neşeli kişiliği ile tanımaktan, hoş sohbetine tanık olmaktan bahtiyar olduğum kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden, değerli ilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ömrünü tarih bilincinin güçlenmesine, kültürümüzün ve medeniyet birikimimizin gelecek nesillere aktarılmasına adayan Sayın Ortaylı; ilim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılarla hafızalarda müstesna bir yer edinmiştir. Bu değerli hizmetleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile de taltif edilmişti. Sayın Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde verdiği Türk İdare Tarihi ve Türk İslam Düşünce Tarihi dersleriyle pek çok öğrenci yetiştirmiş; bizlere de ilmi birikiminden istifade etme imkânı sunmuş kıymetli bir hocamızdı. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: Türk tarihçiliğinin büyük ismi, kıymetli ilim insanı İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarihe olan eşsiz vukufiyeti, engin bilgisi ve nesillere ilham veren anlatımıyla ülkemizin kültür ve düşünce dünyasında silinmez izler bırakan İlber Ortaylı Hocamız; ilmiyle, duruşuyla ve memleket sevdasıyla her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Bazı insanlar sadece yaşadıkları döneme değil, geleceğe de iz bırakır. İlber Ortaylı böyle bir isimdi. Geride bıraktığı ilim, düşünce ve kültür mirasıyla daima hatırlayacağımız Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ilmi birikimi ve güçlü anlatımıyla tarih bilincinin geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sağlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Akademik çalışmaları, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle tarih alanında çok kıymetli bir miras bırakan Ortaylı, yalnızca bir bilim insanı değil aynı zamanda toplumda tarih şuurunun gelişmesine öncülük eden önemli bir münevverdi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, bilim dünyamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Tarihçi ve yazar, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle ülkemizin ilim ve kültür hayatında derin izler bırakan Sayın Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok üzgünüz. Kelimenin tam anlamıyla alim, kelimenin tam anlamıyla üstad ve kelimenin tam anlamıyla vatan evladı kıymetli büyüğümüz İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Büyük bir değerimizden yoksunuz artık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Çok üzgünüm… Tarihimizi bizlere sevdiren, yeri asla dolmayacak olan kıymetli İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Bu ülkeye kattığın her şey için sonsuz teşekkürler Hocam. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Numan Kurtulmuş, İlber Ortaylı, Ömer Çelik, AK Parti, Gündem, Yaşam, Son Dakika

