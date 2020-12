DHA YURT ÖZEL HABER GÜNDEMİ - Son Dakika

Hazır köfte-kebap uyarısı: İçine taşlık katıp bici bici boyasıyla renk veriyorlar

YILBAŞI öncesi 4 günlük kısıtlamadan dolayı evlerine yiyecek stoku yapan vatandaşlar arasında özellikle hazır köfte ve kıyma kebabı gibi ürünlere yönelenleri uyaran Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Hazır köftelerin içeriği belli değil. Taşlık ve bici bici boyası kullananlar bile var. Herkes kasabından kıymasını alıp köftesini evde yapsın" dedi. Kebapçı Yaşar Aydın ise insanların hazır köfte yemek yerine kebapçıları arayıp gerçek kıymanın tadına varması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de çok kişi, artan vaka sayılarına karşı alınan tedbirler kapsamında 2021 yılının gelişini evlerinde aileleri ile birlikte karşılayacak. Yılbaşı tedbirleri gereğince ülke genelinde, 31 Aralık 21.00 itibari ile 4 Ocak saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan dolayı geçen yıllar dışarıda yılbaşı programları düzenleyerek yeni yılı karşılayan birçok kişi, hazırlıklarını evde yapacak. Çok kişi yılbaşı öncesi market alışverişi telaşına düşerken özellikle, pratik olması nedeniyle hazır gıdalara olan ilgi arttı. Yılbaşı gecesi hazır köfte, kıyma kebabı gibi ürünleri pişirmeyi planlayanlara uyarıda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, özellikle hazır köftenin içeriğinin insan sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini kaydetti.

'BU KÖFTELERE GÜVENMEK ÇOK ZOR'

İnsanların et ve kıyma alışverişi yaparken bildikleri kasapları tercih etmesi gerektiğini söyleyen Yağmur, köfte gibi ürünlerin kaliteden ödün vermeden tercih edilmesinin şart olduğunu hatırlattı. Vatandaşların, hazır köfteden uzak durmasını belirten Yağmur, "Bu ürünlerin içeriğinde genellikle taşlık bulunuyor. Bici bici boyasıyla renklendirip vatandaşa sunuyorlar. Herhangi bir markette bu ürünlere rastlamak mümkün. Hazır kıyma ürünleri yapmak aslında yasak. Ucuz fiyata hazır kıymadan yapılmış ürünler satılıyor; fakat kırmızı etin kilogram fiyatı belli. Bu köfteleri kim yapıyor? Fiyatı nasıl böyle ucuz olabiliyor? Bu köftelere güvenmek zor. Kasaplardan ürün alırken her şey gözünüzün önünde oluyor. Yılbaşı gecenizi 'ucuz ve pratik' olacak diye hazır köfte, kıyma gibi ürünler seçip zehir etmeyin. Kötü neticeler yaşanmasın. Herkes kasabından, kıymasını alıp köftesini evde yapsın" dedi.

'ET DEDİĞİN BURCU BURCU KOKACAK'

Etin kıyma yapılmadan önce müşterinin gözü önünde doğranıp zırhtan ya da makineden geçirilerek kıyma haline getirilmesi gerektiğini söyleyen kebap ustası Yaşar Aydın, "Bu en sağlıklı yöntem. Müşteri, her şeyi görecek. Hazır kıyma ile kebap-köfte olmaz. Et, bir defa burcu burcu kokacak. Dondurduktan sonra o etin ne tadı olur? Yılbaşı gecesi insanlar, hazır köfte yemek yerine kebapçıları arasın ve gerçek kıymadan onlara menü hazırlayalım. Örneğin Adana kebabı kuzu kıymasından olur. İçine sadece tuz ve toz biber koyulur. Hazır p0aket ürünün içine ne kattığını nereden bileceksiniz?" diye konuştu.Yılbaşı öncesi kasabından alışveriş yaptığını söyleyen Hatice Kırkafa'da kıymasını gözünün önünde kıydırıp köftesini de evinde yaptığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kıyma çekimnden detaylarKasaptaki etlerden detay Hazır köfte görüntüsü Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ile röportaj Kıyma alışverişi yapan vatandaşlarla röportaj Kebapçı Yaşar Aydın ile röportaj Etin zırhla kıyma haline getirlimesi El yapımı köfteler Genel ve detay görüntüler

Haber: Can ÇELİK -Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA, ====================================

Uzmanından 'sahte içki' uyarısı; Öldürmezse kör ediyor

ADANA'da Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, yılbaşı geceleri kullanımı artan alkol konusunda kaçak ve sahte üretimlere dikkat çekerek, metil alkolün ani körlük, şaşılık ve kalıcı göz kasları felcine yol açtığını bildirdi. Karaarslan, ani körlüğün 36 saate kadar yaşanabildiğini vurguladı.

Metil alkolün kullanıldığı merdivenaltı üretilen içkilerin tüketimiyle birlikte kasım ayından yol sonuna kadar 104 kişi yaşamını yitirdi. Ani koma ve ölümlere sebebiyet veren bu sahte içki kulanımında vucutta da kalıcı hasarlar bıraktığı uzmanlarca uyarıldı. Çok ciddi göz problemleri yaşandığına dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, "Bunlardan en sık karşılaştığımız metil alkol kullanımına bağlı olarak gelişen ani körlüklerdir. Bu ani körlükler birkaç saat içinde de gelişebiliyor, 36 saat içerisinde de görülebiliyor. Ani körlüğün hızlı bir şekilde oluşmasına sebebiyet veren mesele kaçak içkilerde metil alkol kullanılmasıdır" diye konuştu.

KALICI GÖZ KASLARI FELCİNE NEDEN OLABİLİRMetil alkolün yüzde 98 oranında nörotoksik bir madde olduğuna işaret eden Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, "Özellikle gözün iç bölgesinde retina dediğimiz tabakadaki sinir hücrelerini ya da görme sinirinin tamamını aniden etkileyerek görme problemlerine yol açabiliyor. Merkezi sinir sistemi ile göz kaslarının uyumlu çalışmasını etkileyerek ani şaşılıklara ve çift görmeye de sebebiyet verebiliyor. Hem problemlerin ortaya çıkış süresi hem şiddeti ve oranı metil alkolün oranıyla değişecektir. Kaçak olarak üretilen bu içkilerdeki metil alkol oranını tespit etmekte mümkün değil. Yoğun miktarda metil alkol kullanıldıysa ya da o içkiden yoğun miktarda alındıysa geri dönüşümsüz hasar bırakıp kalıcı körlüklere ya da kalıcı göz kasları felçlerine neden olabiliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Muayenehaneden görüntüGöz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Karaarslan ile röp.Göz muayenesinden görüntü

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,========================================

Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı MERSİN'de 10'uncu sınıf öğrencisi Barkan Canbolat (16), pandemi nedeniyle Çin'de online olarak düzenlenen Uluslararası Müzik Yeteneği Çevrimiçi Yarışması'nda, dünyanın en iyi dördüncü gitaristi oldu.

Tarsus Amerikan Koleji (TAC) 10'uncu sınıf öğrencisi Barkan Canbolat, Çin'de düzenlenen Uluslararası Müzik Yeteneği Çevrimiçi Yarışması'nda gururlandıran başarının altına imza attı.

7 yaşından bu yana gitar çalan Canbolat, 2017 yılında ilk girdiği yarışma olan İstanbul Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda birinci oldu. Aynı yıl Romanya'da düzenlenen yarışmada üçüncü, 2018'de Bulgaristan'da düzenlenen yarışmada ikinci ve 2019'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gitar Yarışması'nda ise yaş kategorisi olmayan alanda ikinci olan Canbolat, son olarak ABD, Almanya, Kanada, İtalya ve daha birçok ülkeden gencin katıldığı uluslararası gitar yarışmasında rakiplerini geride bıkarak dördüncü olarak dünyanın en iyi genç gitaristleri arasına girdi. Canbolat, aynı zamanda yarışmada derece alan tek Türk müzisyen oldu.

Henüz lise öğrencisi olmasına rağmen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı Gitar Bölümü'nden yarı zamanlı eğitim alarak mezun olan Canbolat, yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakıyor.

'GURUR VERİCİ BİR SONUÇ'İlkokulda öğretmenin yönlendirmesi ile gitar çalmaya başlayan ve müzik serüveni başlayan Canbolat, "İlkokulda bir enstrüman çalmamız istendi. Ben de gitarı seçtim ve gitar aldık. Sonra iş ilerledikçe Mehmet Emin Yılmaz hocam ile çalışmalara başladım. Bir yıl onunla çalıştıktan sonra konservatuar sınavlarına girdim. Burada Can Erdoğan ile çalışma fırsatı buldum. Yaklaşık 8-9 yıl çalıştıktan sonra 2020 yılı yaz aylarında mezun oldum. Müzisyenlik benim için sadece bir meslek değil bir yaşam biçimi. Meslek olarak müzisyen olmak istemiyorum aynı zamanda üniversite eğitimimi sürdürmek istiyorum. Dolayısıyla meslekten çok bir yaşam biçimi, mutluluk. Dünya çapında düzenlenen yarışmada dördüncü oldum. Benim için çok büyük mutluluk, gurur" dedi.

'VİRÜS BİTERSE SAHNELERDE OLMAK İSTİYORUM'Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde daha fazla çalışma imkanı bulduğunu belirten Canbolat, "Bu süreç aslında benim biraz işime yaradı. Çünkü okul yok. Okul olmayınca daha çok çalışma fırsatı buldum. Günde 4-5 saat çalışma fırsatı bulabiliyorum. Daha önce çalışamadığım günler oluyordu. Çalışmaya devam. Birçok yarışma var. Kazanabildiğim kadar yarışma kazanmak ve konser vermek istiyorum. Virüs biterse sahnelerde olmak istiyorum. Akademik kariyerde şu anki hedefim tıp okumak ama tabi ki bu ilerleyen yıllarda değişkenlik gösterebilir" diye konuştu.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM'Ailesinin kendisine çok büyük desteği olduğunu kaydeden Canbolat, şunları söyledi: "Öncelikle ailem bana çok destek oldu. Hem maddi hem manevi açıdan her zaman yanımda oldular ve oluyorlar. Beni her zaman teşvik ediyorlar. Bana bu süreçte en büyük başarıları getiren Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı bölümü ve Can hocam. Her şey onunla başladı ve onunla da devam ediyor. Ayrıca okulum da çok köklü bir eğitim kurumu ve akademik başarı ve hayattan ziyade spor ve sanata çok büyük önem verilmekte. Okulumuzun Eko adlı çok eski bir müzik grubu da var ki ben orada da görev alıyorum. Ayrıca gitar sayesinde sanat bursu ile eğitimime yüzde 50 burslu devam ediyorum. Gitar sayesinde lise yıllarında burslu okuyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Barkan Canbolat gitar performansı-Barkan Canbolat röp-Bankan Canbolat aldığı ödüller

Haber-Kamera: Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=====================================

630 metre çapındaki obruğun üzerinden geçen yol taşınıyor KONYA'nın Karapınar ilçesinde, bölgedeki obrukları araştıran ekibin başkanı Prof. Dr. Yaşar Eren tarafından uydu görüntüleri sayesinde tespit edilen 630 metre çapındaki obruğun üzerinden geçen yolun güzergahı değiştiriliyor. DHA'nın dev obruğun üzerinden yolun geçtiğini duyurmasının ardından harekete geçen Karapınar Belediyesi, obruğu etrafından geçirmeyi planladığı yeni yolun yapımı için çalışmalara başladı.

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren ve beraberindeki Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Parlar, Araştırma Görevlisi Berkant Coşkuner ile Karapınar ilçesindeki obruklarla ilgili araştırma çalışması başlattı. Bölgede 505 obruğun olduğunu belirleyen Prof. Dr. Eren ve ekibi, uydu görüntülerini incelediklerinde ilçe merkezinin 26 kilometre kuzeybatısında Büyük Çıralı Yaylası ile Acıkuyu arasında yüzey yarıkları tespit etti. Arazide yapılan incelemelerde genişliği yer yer 10 metre, derinliği 8-10 metre arasındaki yarıklar incelendi. Yapılan incelemeler sonunda dairesel yarıkların 630 metre çapındaki obruğa ait olduğu belirlendi. Dev obruğun üzerinden ise Karapınar'ı, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlayan yol geçiyor. Yol, o bölgedeki yaylalarda oturanlar ile turisttik öneme sahip obrukları ziyarete gelenler tarafından kullanılıyor.

DEV OBRUĞUN ÜZERİNDEKİ YOL TAŞINIYORDHA'nın perşembe günü 630 metre çapındaki dev obruğu ve obruğun üzerinden de yolun geçtiğini duyurmasının ardından Karapınar Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri, obruğun etrafından geçirmeyi planladığı yolun yapımı için çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara başladı.

OBRUKLARIN OLUŞMASI HALKTA PANİĞE NEDEN OLUYOR630 metre çapındaki obruğun, çevre sakinlerinde paniğe neden olduğunu söyleyen Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Cahit Aşıroğlu, şunları söyledi: "Karapınar Belediyesi tarafından vatandaşların zor durumda kalmaması için o bölgenin doğu tarafından yarım ay şeklinde 1 kilometrelik bir yol yapıldığını biliyoruz. Mahallemiz çevresinde irili ufaklı obruklar meydana gelmişti. Son zamanlarda da obruk oluşumu bölgede arttı. Yıllar önce oluşan obruklar da var; ancak bu kadar büyük bir obruk görmedik. Bu obrukların oluşması halkta paniğe neden oluyor. Acaba neresi göçecek diye insanlar düşünüyor. Bölgedeki vatandaşlar evim mi, tarlam mı, göçecek diye tedirgin oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Drone ile yol yapım çalışması ve dev obruk Drone ile yol yapım çalışması öncesi dev obruk Yol yapım calışmasından detayMuhtar röportaj Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya),

=============================

Mardin'de 1 milyon turist hedefleyen turizmciler umutlarını aşıya bağladı MARDİN'de koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizmciler, umutlarını aşıya bağladı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, geçen yıl kenti yaklaşık 700 bin yatılı turistin gezdiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle bu rakam yaklaşık 170 bine kadar geriledi. Aşıların çıkması bizi daha da umutlandırdı. Pandemi sonrası 1 milyon yatılı turiste ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarihi ve mimari yapısıyla kültür ve inanç turizminin merkezi konumunda olan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turistin ziyaret ettiği Mardin'de koronavirüs nedeniyle turizmciler zor günler geçiriyor. Geçen yıl yaklaşık 700 bin turistin konakladığı kenti, bu yıl pandemi nedeniyle yaklaşık 170 bin yatılı turist ziyaret etti. 2019'da 2 milyon turistin de günübirlik ziyaret ettiği kentte turizmciler, umutlarını koronavirüs aşısına bağladı. Turizmciler, aşının ardından bitmesini umut ettikleri pandemi sonrası bir milyon konaklamalı turist ağırlamayı hedefliyor.

'MARDİN'DE TERÖRÜN 'T'Sİ BİLE KALMADI'Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kentin Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma mimari yapılarıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel birkaç kentinden biri konumunda olduğunu söyledi. Mardin'de terörün 'T'sinin bile kalmadığını ifade eden Güngör, "Mardin'in çok önemli 3 tane 'T'si var. Bunlar turizm, tarım ve ticarettir. Kentin en büyük geçim lokomotifi de turizmdir. Mardin çok popüler bir şehirdi. İlk defa 2020 yılının rezervinin tamamıyla ful olduğu bir yıldı ve 2021 için bizden rezervasyon istendi ama maalesef bu pandemi süreci bizi inanılmaz derecede sıkıntıya soktu. Mardin'deki bütün turizmciler, turizmle geçinen insanlar, çarşı esnafı tamamıyla turizmle ilgili, ciddi bir şekilde etkilendi" diye konuştu.

'MARDİN, YILDIZI PARLAYAN BİR ŞEHİR'Aşı sürecinin başlamasıyla, pandeminin sona ereceğini umduklarını dile getiren Güngör, şunları söyledi: "Bizim umudumuz bir an önce bu pandeminin geçmesi ama 2021 için de turizmcilerin desteklenmesi lazım. Mardin en iyi durumdayken bu pandemi çıktı. Günübirlik yer bulamayıp da konaklamak için Batman'a, Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya giden turist misafirlerimiz vardı. 2020 yılında ise bunlar yaklaşık 170 binde arasında kaldı. Ne kadar ciddi bir düşüşe geçtiğini siz düşünün. Şu anda turizmle uğraşan arkadaşlarımız ciddi bir sıkıntı içinde. O açıdan inşallah umuyoruz ki bu pandemi süreci biter. Çünkü Mardin yıldızı parlayan, bütün medeniyetleri aynı çatıda yaşatan bir şehir. Kardeşliğin, barışın şehri. Hedefimiz Mardin'de turizmi genel olarak 12 aya yaymak. Çünkü Mardin'in her mevsimi de güzel. Yatılı turist sayımızı bir milyona çıkartmayı planlıyoruz. Şu an Mardin'e 5 yıldızlı 3'üncü otel de açıldı. Bununla ilgili konaklarımız restore edildi. Çünkü gelecek misafirlerimiz en üst seviyede ağırlamak için her türlü yatırımı yatırımcılarımız yapıyor."

'PANDEMİNİN BİTMESİYLE POTANSİYELİN YÜKSELECEĞİNE İNANIYORUM'

Kuruyemişçi İbrahim Seçilmiş ise 2019'da kendilerinin de güzel bir yıl geçirdiklerini kaydederek, "Yüzlerimiz gülmeye başlamıştı. 2020'de pandemiden dolayı herkesin sıkıntısı oldu. Gelen turistlere bir şey satamıyorduk ancak internet üzerinden satabiliyorduk. 2021'in daha iyi olacağını umut ediyoruz. İnşallah işçi çalıştırdığımız günlere geri döneceğiz. Aşıların gelmesiyle ve pandeminin sona ermesiyle birlikte potansiyeli yükselteceğimize inanıyorum" dedi.