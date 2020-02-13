Hilmi Arda son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hilmi Arda son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hilmi Arda son yolcuğuna uğurlandı

6 saat önce

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın babası Hilmi Arda (100), son yolculuğuna uğurlandı.

Hilmi Arda son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın babası Hilmi Arda (100), son yolculuğuna uğurlandı.


Önceki gün evinde yaşamını yitiren Hilmi Arda için Gaziemir Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Gaziemirliler, Başkan Arda'yı zor gününde yalnız bırakmadı. Cenaze töreni öncesinde Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda taziyeleri kabul etti. Törene, Arda Ailesi'nin yanı sıra, Gaziemir Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Tacettin Bayır, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Gaziemir eski Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Grusçu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, AKP Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Gaziemir Belediyesi meclis üyeleri, Gaziemir Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler, belediye çalışanları, muhtarlar, dernek, vakıf ve oda temsilcileri ile çok sayıda Gaziemirli katıldı. Cenaze namazının ardından Hilmi Arda, Gaziemir Eski Mezarlığında toprağa verildi. - İZMİR

Halil Arda, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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