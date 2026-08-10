Hindistan'da muhalefet liderinden ülkeyi ayağa kaldıran görüntü: Destekçilerine ayaklarını sütle yıkattı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde Kongre Partisi lideri Nana Patole’un destekçileri tarafından ayaklarının sütle yıkandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Dua ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen törene yönelik tepkiler büyürken Patole, görüntülerdeki kişilerin kendisinden yaşça küçük ve aile üyeleri gibi gördüğü parti çalışanları olduğunu söyledi.

TÖREN GİBİ AYAK YIKAMA

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde Kongre Partisi’nin önde gelen isimlerinden Nana Patole’un katıldığı bir etkinlikte çekilen görüntüler tartışma yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Patole’un bir sandalyede oturduğu, iki parti çalışanının ise ayaklarını sütle yıkadığı görüldü. Tören sırasında dua ve ilahiler okunurken Patole’un üzerine çiçek yaprakları da serpildi.

Kısa süren törenin ardından Patole’un çalışanlarının yaptığı jesti kabul ettiği ve onları kutsadığı görüldü.

PATOLE: NORMALDE TASVİP ETMİYORUM

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Patole’dan açıklama geldi. Tepkilere yanıt veren siyasetçi, söz konusu uygulamayı normal şartlarda tasvip etmediğini belirtti.

Patole, görüntülerde yer alan kişilerin yalnızca parti çalışanları olmadığını, kendisinden yaşça küçük olduklarını ve onları aile üyeleri gibi gördüğünü ifade etti.

İKTİDAR KANADINDAN SERT ELEŞTİRİ

Görüntüler, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) cephesinin de tepkisini çekti.

Maharashtra Bakanı Chandrashekhar Bawankule, törende parti çalışanlarının liderlerinin ayaklarını yıkamasını eleştirdi. Bawankule ayrıca Patole’un tören sırasında telefonuyla ilgilenmesine dikkat çekerek görüntülerin Kongre Partisi içerisindeki lider-çalışan ilişkisini ortaya koyduğunu savundu.

“ŞOK EDİCİ”

Bawankule, çalışanların liderlerinin ayaklarının dibine oturtulmasını ve ayaklarını yıkamasını “şok edici” olarak nitelendirdi.

Görüntülerin siyasi tartışmanın merkezine oturmasının ardından Kongre Partisi içerisinden ismini açıklamak istemeyen bir yetkili de değerlendirmede bulundu. Yetkili, görüntülerin gerçek olduğunun doğrulanması halinde yaşananların “utanç verici” olduğunu belirterek parti yönetiminin konuyu değerlendireceğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Patole’un ayaklarının sütle yıkandığı anların sosyal medyada geniş şekilde paylaşılmasıyla birlikte Hindistan’da siyasi tartışma da büyüdü. Görüntüler bir yandan destekçiler arasındaki geleneksel saygı gösterisi olarak değerlendirilirken, diğer yandan siyasetçi-parti çalışanı ilişkisi açısından eleştirildi.