Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem: Mersin Adana arası 25 dakikaya düşecek

31.01.2026 11:22
Mersin'i İç Anadolu ve Güneydoğu'ya bağlayacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi, yolcu ve yük taşımacılığında bölgenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

Yolcu taşımacılığının yanı sıra yük ve lojistik taşımacılığı açısından da stratejik öneme sahip olan proje; Mersin Limanı, serbest bölge ve organize sanayi bölgelerinin demiryolu entegrasyonunu güçlendirerek bölge ekonomisine önemli katkı sunacak. Çukurova Uluslararası Havalimanı ile entegre şekilde planlanan hat sayesinde, havalimanına demiryolu ile hızlı ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, beraberinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Tarsus ilçesinde Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan heyet, projenin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini gözlemledi.

"MERSİN'İ KARA, HAVA VE DEMİROLUYLA DÜNYAYA BAĞLIYORUZ"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kıratlı, Mersin'in ulaşım altyapısının çok yönlü yatırımlarla güçlendirildiğini belirterek, "Biz Mersin'i otoyollarıyla, geçtiğimiz yıl açılan Çukurova Uluslararası Havalimanıyla, İç Anadolu bağlantı yolu, Akdeniz Sahil Yolu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ve demiryolu ağıyla Türkiye'ye ve dünyaya bağlıyoruz" dedi.

"MERSİN GAZİANTEP ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Yüksek Hızlı Tren Projesinin sağlayacağı zaman tasarrufuna dikkat çeken Kıratlı, "Bugün Mersin'den Gaziantep'e trenle yaklaşık 6 buçuk saate varan bir yolculuk söz konusu. Yüksek Hızlı Tren Projesi tamamlandığında bu süre 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu, bölge için çok ciddi bir kazanım" ifadelerini kullandı.

"MERSİN-ADANA HATTI 2026 SONUNDA HİZMETE ALINACAK"

Projenin etaplarına ilişkin de bilgi veren Kıratlı, yetkililerden alınan bilgilere göre Mersin- Adana etabının 2026 yılı sonunda, 2027 yılı başı itibarıyla hizmete alınmasının planlandığını belirterek, "Memnuniyet duyduğumuz tarihleri arkadaşlarımız bizimle paylaştı. İnşallah 2026 yılı sonunda Mersinli ve Adanalı hemşerilerimiz yüksek hızlı tren konforuyla seyahat etmeye başlayacak" dedi.

"MERSİN'DEN ADANA'YA 25 DAKİKADA ULAŞILACAK"

Yüksek Hızlı Tren Projesinin tamamlanmasıyla birlikte Mersin-Adana arasının 25 dakikaya düşeceğini vurgulayan Kıratlı, "Dünyada sayılı havalimanlarında bulunan bir sistemden bahsediyoruz. Yüksek hızlı tren ve banliyö hatlarının geçtiği entegre bir yapı ile Mersin'den havalimanına demiryolu ile ulaşım sağlanacak. Bu hem daha güvenli hem de vatandaşlarımız açısından daha ekonomik olacak" diye konuştu.

SAĞLIK YATIRIMLARI DA YERİNDE İNCELENDİ

Yüksek Hızlı Tren sahasındaki incelemeleri öncesinde yapımı devam eden Mezitli Devlet Hastanesi inşaat alanında da incelemelerde bulunan Kıratlı, hastanenin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını ve Mersin'in sağlık altyapısına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Kratlı, "Mersin'de geldiğimiz noktada kamu ve kamu-özel işbirliği ile birlikte toplamda yatak sayımız 5 bin 350'ye ulaşmış durumda. Hemen hemen her ilçemizde devlet hastanesi yaptık. Devlet hastanesi olmayan ilçelerimizden bir tanesi de Mezitli'ydi. İnşallah çok yakın zamanda hizmete alarak Mezitli Devlet Hastanemizi de Mersin'imizin hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Kratlı, 2026 yılı kamu yatırım programı kapsamında Mersin'in sağlık altyapısının daha da güçlendirileceğini belirterek, "2026 yılı kamu yatırım programına da yaklaşık 800 yeni ek yatak alarak Mersin'imizin sağlık altyapısını güçlendirmeye, vatandaşımızın sağlık hizmetine daha kolay, daha hızlı, daha konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak adına Mersin'imize sağlık yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam ettiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İHTİYAÇ HALİMDE 200 YATAĞA KADAR KAPASİTESİNİ ARTIRILABİLEN BİR YAPI"

Mezitli Devlet Hastanesinin fiziki ve teknik özelliklerine ilişkin bilgi vererek, hastanenin yüksek kapasitesi, donanımı ve ulaşım imkanlarıyla Mersin'in önemli sağlık yatırımlarından biri olacağını söyleyen Kratlı, "Mezitli Devlet Hastanemiz fiziki olarak 150 yataklı ama ihtiyaç halinde 200 yatağa kadar kapasitesi arttırılabilen bir yapı. Yanında 50 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Hastanesinin de olduğu bir kompleks içerisindeyiz. İçerisinde 10 ameliyathanesi, palyatif servisleri ve acil müdahale odaları bulunuyor. Cihazlar da geldiğinde günümüzün en modern cihazlarıyla donatılmış bir yaşam merkezi olacak. 500 araçlık otoparkı ve yeni bağlantı yollarıyla Mersin için marka projelerden biri" dedi.

Mersin'in 2026 yılı itibarıyla sağlık yatırımları açısından Türkiye genelinde öne çıkan illerden biri olacağını belirten Kıratlı, kent genelinde birçok yeni hastane ve sağlık tesisinin yatırım programına alındığını söyledi.

