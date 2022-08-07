Çocuk trafik eğitim parklarında, 254 bin çocuğa eğitim verildi - Son Dakika
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Çocuk trafik eğitim parklarında, 254 bin çocuğa eğitim verildi

07.08.2022 12:16
Çocuk trafik eğitim parklarında, 254 bin çocuğa eğitim verildi

İÇİŞLERİ Bakanlığınca 66 ilde oluşturulan 124 çocuk trafik eğitim parkında, 254 binden fazla çocuğa trafik polisleri eğitimler verdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığınca 66 ilde oluşturulan 124 çocuk trafik eğitim parkında, 254 binden fazla çocuğa trafik polisleri eğitimler verdi.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının iş birliğiyle hayata geçirilen 'Çocuk Trafik Eğitim Parkları' projesi ile 4-12 yaş grubundaki çocuklara trafik kurallarının uygulamalı ve teorik anlatılması sağlanıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 66 ilde 124 çocuk trafik eğitim parkı tamamlanarak faaliyete geçti. Çocuk trafik eğitim parklarında 2020'de 40 bin 668 çocuğa, 2021'de yüzde 7 artışla 54 bin 258 çocuğa eğitim verildi. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise 159 bin 858 çocuk, trafik eğitim parklarında teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Trafik kurallarının uygulamalı ve teorik anlatıldığı trafik eğitim parklarının ülke geneline yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürüyor. Bu yıl Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'da faaliyete başlayan çocuk trafik eğitim parklarına, yıl sonuna kadar 12 tane daha eklenmesi planlanıyor. 2022 yılında, Ağrı, Bingöl, Batman, Bitlis, Edirne, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye ve Samsun illerinde faaliyete geçirilmesi planlanan çocuk trafik eğitim parklarının projelendirilme çalışmaları sürüyor.Çocuklara yönelik özel hazırlanan eğitim parklarındaki uygulamalarda; trafik ışığı bulunan okul ve yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş, trafik ışığı bulunmayan okul ve yaya geçitlerinde yolun karşısına geçiş, gündüz ve geceleyin üst geçit, alt geçit ve yaya yolu kullanımı, araçlarda emniyet kemeri, sesli ve ışıklı işaretlerin kullanımı, kavşaklarda manevra kuralları, park ve park etme kuralları, güvenli takip mesafesinin önemi gibi ana konu başlıkları eğiticilerin refakatinde yaya ve sürücü modelli eğitimleri veriliyor.


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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk trafik eğitim parklarında, 254 bin çocuğa eğitim verildi - Son Dakika

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