IF WEDDİNG FASHİON-İZMİR GELİNLİK DAMATLIK VE ABİYE GİYİM FUARI KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

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İZMİR'de IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 15'inci kez kapılarını açtı. Üretim yapan firmaları perakendeci, toptancı ve zincir mağazalar ile buluşturan IF Wedding, 19 Kasım'a kadar sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, törenle açıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk'ün yanı sıra moda ve giyim sektöründen birçok isim katıldı. Burcu Esmersoy'un sunduğu töreninde söz alan Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, "Fuarımız bu yıl 160 firmanın katılımıyla, yaklaşık 20 bin metrekarede gerçekleşmektedir. Fuara İtalya, Rusya, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere alım grupları beklenmektedir. Pandemi sürecinde işletmeleri en uzun süre kapalı kalan gelinlik, damatlık ve abiye sektörleri için önümüzdeki 4 gün çok verimli geçecek, buna inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 17 milyar dolar olan sektör ihracatının, bu yıl 20 milyar dolar olması bekleniyor" dedi.

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise, "Gelinlik, sektörünün önemli bir parçası. Abiye sektörüne katma değer sağlayan bir fuar. Katılımcıların bereketli bir fuar geçirmesini, katılımcıların da beklentilerini karşılayan bir fuar olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'İHRACATIMIZ YILDA 1,5 MİLYAR DOLARI AŞIYOR'

İzmir'in gelinlik üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşıladığını söyleyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir deyince aklımıza gelen en önemli değerlerden biri fuarlarımız. Her yıl şehrimizde 30 fuar gerçekleştiriliyor. Burada IF Wedding Fuarı'nın önemli bir yeri var. IF Wedding, dünyada ilgi gören, takip edilen fuarların başında geliyor. Yıllara dayanan kararlı çalışmalarımız sonucu, organizasyonu bugünkü güçlü durumuna getirdik. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen gelinlik, abiye, damatlık sektörünün toparlanarak bu fuarı gerçekleştirmesi, kentimizin ve sektörümüzün gücünü gösteriyor. İzmir'in tekstildeki gücünü hepimiz biliyoruz. Yılda 1,5 milyar doları aşan tekstil ihracatımız var. Gümrükte çıkan her 6 üründen biri tekstil. Katma değeri yüksek olan en ayrıcalıklı ürün ise gelinlik. Kentimiz, gelinlik üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşılıyor, 40'tan fazla ülkeye de ihracat yapıyor. Fuarı başarı çıtasını daha da yukarı çıkarmak için elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyoruz" dedi.

'BİN 600'ÜN ÜZERİNDE SATIN ALIMCININ KATILMASINI BEKLİYORUZ'

Bereketli bir fuar olmasını temenni eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şunları söyledi:

"Üretimin düştüğü, ticaretin gerilediği bir dönemden sonra yeni normalleşme dediğimiz bu dönemde; heyecanla, coşkuyla yeniden canlanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen IF Wedding Fashion Fuarı ile dünyadaki profesyonelleri İzmir'de ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Fuara, dünyadan bin 600'ün üzerinde satın alımcının katılmasını bekliyoruz. Fuarımız, sektörde Türkiye'nin lokomotifi İzmir'de bu yıl üretim ve ihracatımıza çok önemli katkılar sunacak. Başarılı ve bereketli bir fuar olmasını temenni ediyoruz" dedi.

GELİNLİK TASARIM YARIŞMASINDA KAZANAN BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından 12'nci Gelinlik Tasarım Yarışması yapıldı. Son 15'e kalan adayların gelinlikleri defilede birbirleriyle yarıştı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Nurdan Ahsen Fıçıcı yarışmanın kazananı oldu.

19 Kasım'a kadar devam edecek olan fuarda, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Sakarya'dan yerli katılımcılar yer alacak. Amerika, İran, İngiltere, Kanada, Katar ve Lübnan'dan gelen firmalar, ürünlerini sergileyerek yerli şirketlerle de iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacak. Toplamda 195 katılımcı fuarda ürünlerini sergileyecek. 160 firmanın katılımıyla 20 bin metrekarede gerçekleşecek olan fuarda 100'ün üzerinde ülkeden, 2 binden fazla ziyaretçi kaydı alındığı belirtildi.