İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

KURTARMA EKİPLERİ, ENKAZ ALTINDAKİ AZİZE İLE TELEFON BAĞLANTISI KURDU

KURTARMA EKİBİ, AZİZE'YE "AŞAĞIDAKİ HERKESİN ŞU ANDA ANNESİ SENSİN TÜM GÜÇ SENDE" DİYE SESLENDİ

Elazığ'daki göçük altında kalan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibi ile telefon bağlantısı ile iletişim kurdu. Arama kurtarma ekibi Azize isimli kadına, "Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun. Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın" dedi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında olan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibine telefon bağlantısı ile bağlanarak durumuna ilişkin bilgi verdi. Arama kurtarma ekibi, enkaz altındaki kadına sakin olması gerektiğini ve enkaz altında bulunan diğer yakınlarına da seslenerek onları uyanık tutması gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Arama kurtarma ekibi, Azize isimli kadına telefon bağlantısında şu ifadeleri kullandı: "Telefonunun şarjı bitmesin. Telefonunu kendinden uzak tutma. Eşin konuşuyor mu? Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bize seslen biz yukarıdayız. Burnunuzdan nefes alın ağızınızdan verin. Korkacak birşey yok hepimiz yukarıdayız sakin olun.

AŞAĞIDAKİ HERKESİN ŞU ANDA ANNESİ SENSİN

Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun."

Görüntü dökümü

-Arama kurtarma ekibinin Azize isimli kadınla telefonda konuşması

-Detaylar

ELAZIĞ -DHA

Haber Kodu : 200125118

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AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ EKİNCİ DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta canlı televizyon programında hissedildi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler yayın sırasında sarsıntıyı hissetti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Program sırasında yaşanan sarsıntı

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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FIRTINA, ANAMUR'DA SERALARI VURDU

MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına, seralarda zarara yol açtı.

Bölgede, önceki gün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Anamur Kızılaliler Mahallesi'nde Mustafa Soy'a ait yaklaşık 5 dönüm muz serasını dağıttı. Anamur- Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş , bölgede incelemelerde bulundu. Gümüş, sevindiren tek durumun, seranın sigortalı olduğunu söyledi. Gümüş, Anamur Kaledran Anıtlı Mahallesi'nde açık muz seralarında etkili olan fırtınanın, Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde de seraları yıktığını kaydetti. Tüm ekiplerin üreticilerden gelebilecek şikayetlere göre teyakkuzda olduğunu anlatan Gümüş, naylonların da uçtuğunu dile getirdi. Kaledran bölgesinde açık muz serası ve meyve ağaçlarının etkilendiğini kaydeden Gümüş, çilek seralarının da fırtınadan etkilendiğini belirtti. Zararın hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

TARSUS'TAKİ SERALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Mersin 'in Anamur ilçesinin ardından Tarsus ilçesinde de meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle seraların naylon kaplamaları zarar gördü. İlçede önceki gün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçi Uğurcan Gökben'e ait yaklaşık 20 dönüm seranın naylon kaplamalarını uçurdu.

Gökben, kabak ve patlıcan ekili 250 serada işçileri ile zarar gören naylon kaplamaları topladı. Geçtiğimiz ay etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından parçalanan naylon kaplamaların bu kez şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle uçtuğunu belirten Gökben, 150 bin TL borç ile yeni naylonlar aldığını söyledi.

İşçiler ile seraya yeni naylon kaplamaları yerleştiren Gökben, yektililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yıkılan sera görüntüsü

-Sera içinden görüntü

-Genel ve detaylar

-Daldaki muzlar

-Sera içinde röpler.

-Seradan genel görüntü

-Yıkılan ağaçlar

-Çilek eğme görüntüsü

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-İşçilerin sera naylonlarını toplaması

-Çiftçi Uğurcan Gökben ile röp.

-Seradan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL - Okan ÇALIŞKAN/ ANAMUR-TARSUS(Mersin),

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GİRDİKLERİ BAKAKALIN KAMERASININ YÖNÜNÜ ÇEVİRDİLER AMA ÇEVREDEKİLERİ UNUTTULAR

IĞDIR'da, Selahattin Kaynar 'a ait bakkalın önündeki kameranın yönünü değiştirip, 17 bin TL değerinde sigara çalan 2 kişi, içerdeki kamera tarafından görüntülendi.

Söğütlü Mahallesi Şamil Caddesi'ndeki Selahattin Kaynar'a ait bakkal 22 Ocak günü hırsızlar tarafından soyuldu. İş yerinden 17 bin TL değerinde sigara çalındığını belirleyen Kaynar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların iş yerinin önündeki kameraların yönünü çevirerek camı kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Çevredeki iş yerlerinin kameralarını incelemeye alan polis, soyulan bakkalın içindeki kameranın görüntülerini de izledi. İş yerindeki kamera kayıtlarında 2 şüpheliden birinin kırılan camlara basması nedeniyle ayağından yaralandığı görüldü. Kameranın saniye saniye kaydettiği olayda cam kesiği nedeniyle ayağından kan akan şüphelinin, yerdeki kanı temizlemeye çalıştığı gözlendi. Bakkalda parmak izi araştırması yapan polis, yerdeki kandan da örnek aldı.

İş yeri sahibi Selahattin Kaynar, "Gece yarısı dükkanımın camını kıran hırsızlar yaklaşık 17 bin TL değerinde 97 karton sigarayı almışlar. Dükkanın dışındaki kameraların birisinin kablosu koparmışlar birinin ise yönünü değiştirmişler. İçerideki kamera her şeyi net gösteriyor. Daha önce komşularımızın dükkanlarına girmişler. Bu hırsızlar yakalanıp serbest bırakıldıkça sürekli bu işi yapacaklar. Bu bölgede bir bekçi olursa hırsızlar için caydırıcı olur diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakkal dükkanından görüntü

-İşyeri sahibi ile röp

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

Haber Kodu : 200125129

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KAYAK MERKEZİNDEN DÖNERKEN TİPİ NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi 'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin, 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalanlar kurtarıldı

Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki bulunanan Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mahsur kalan araçlar

Tipi ve bastıran fırtına

Yolu açan iş makineleri

Yola devam eden otomobiller

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA,

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SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLER OBÜS ATIŞLARIYLA VURULDU

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/ YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye 'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri obüs atışlarının ardından bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yapılan obüs atışları

-Boş cadde

-Havadaki top mermisinin gidişi

-Sokaktaki konuşmalar

Haber-Kamera: Hadi KURT/ ŞANLIURFA,

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PERUKLU HIRSIZ, HÜLYA AVŞAR'IN EVİNİ DE SOYMUŞ

KÜTAHYA'nın yanı sıra birçok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen Zelkif Bay (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli Zelkif Bay'ın, sanatçı Hülya Avşar 'ın Balıkesir 'deki evini de soyduğu ve 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve kredi kartlarını çaldığı ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Zelkif Bay olduğu tespit edildi. Şüpheli Bay'ın, Kütahya'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğunun bakımını yaptırırken yakalayarak gözaltına aldı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Zelkif Bay, çıkarıldığı mahkemece hakkındaki arama ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.

HÜLYA AVŞAR'IN EVİNİ DE SOYMUŞ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, tutuklanan Zelkif Bay'ın sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evini de soyduğu tespit edildi. Sanatçı Avşar'a ait Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki yazlık evde 9 Temmuz 2018'de gerçekleşen hırsızlıkta 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarının çalındığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası

-Adamın çıkması

Haber: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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PAMUK YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGINA TOMA MÜDAHALE ETTİ

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, pamuk yüklü TIR'da çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ceyhan- Osmaniye D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep 'ten Adana 'ya seyir halinde olan pamuk yüklü 68 KS 115 plakalı TIR, yeni mezarlık önünde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alev topuna dönen TIR'a ilk müdahaleyi yoldan geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ceyhan İtfaiye Amirliği ekipleri ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri ise pamuk balyalarını dağıtarak yangının sönmesi için çalışma yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında TIR ve pamuklar kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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TIR'dan çıkan alevler

İtfaiyenin söndürme çalışması

İş makinelerinin pamukları dağıtması

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN,(Adana),

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ELAZIĞ'DA 6 KATLI 2 BLOKLU BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ LARI

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 2 bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

MİRAÇ HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİ TEDAVİYE ALINDI

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

ÇÖKEN BİNANIN DAHA ÖNCE ÇEKİLEN LARI

Bu arada çöken 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanının daha önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. A ve B bloktan oluşan ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın altında ise iş yerlerinin olduğu görülüyor. Binanın çevresindeki yapıların ise sağlam kalması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın çökmeden önceki fotoğrafları

-Binanın çökmeden sonraki fotoğrafları

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA

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YERİNİ BİLDİRDİĞİ CEP TELEFONU İLE 13 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

MALATYA DEPREM ANINDAKİ PANİK GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber Kodu : 200125102

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber Kodu : 200125056

Haber Kodu : 200125053

Haber Kodu : 200125051

ELAZIĞ - DHA

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'CORONAVİRÜS' YARASA KAYNAKLIYSA MAĞARA EKOSİSTEMİ BOZULMUŞTUR

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Albayrak, 'coronavirüs' ile ilgili "Bu virüs eğer yarasa kaynaklı ise yeni enfekte olmuş yarasalar vasıtasıyla bulaşı var demektir. Bu, mağaralarda ekosistemin bozulmasına işaret eder. Yarasanın kendisinde değilse, parazitlerinde de aynı şekilde bit, pire, yarasa örümceği gibi canlılarda da bir ihtimal bu virüs olabilir" dedi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Albayrak, 'Coronavirüs'ün çok önemli bir boyuta geldiğini söyledi. Prof. Dr. Albayrak, Çin'de yarasaların kahramanlığın timsali olduğunu belirterek, bunların meyve ile beslenen büyük yarasalar olduğunu kaydetti. Türkiye'de ise, yarasaların korkutucu ve ürpertici görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Albayrak, "O ülkelerde piliç gibi değerlendirilir. Etleri makbul sayılır. Geçim kaygısı ve besin bulma nedeniyle bunlar daha kolay erişilebilir besinlerdir. Bu bakımdan tercih edilir. Bizim tavukta bildiğimiz pişirme şekillerinin çok farklı şekilleri yarasalarda uygulanır. Oralarda bu gelenek halini almıştır. Bütünü yaban hayatına aittir. Yaban hayatına biz el sürdükçe, orada kurcaladıkça bilmediğimiz pek çok hastalık yapıcı bakteriler, virüsler, mantarlar bize bu çeşit tehditleri her zaman gösterecektir. Bizim biraz dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'EKOSİSTEMİN BOZULMASINA İŞARET EDER'

Prof. Dr. Albayrak, 'Coronavirüs'ün yarasa çorbasından geçtiği iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Bu virüs eğer yarasa kaynaklı ise yeni enfekte olmuş yarasalar vasıtasıyla bulaşı var demektir. Çünkü yarasa çorbası asırlardır devam eden bir alışkanlıktır ve tüketiliyor. Esas menüsü yarasa ise enfekte olmuş bir popülasyondan getirilmiştir ya da yeni bir enfekte olmuştur. Bu mağaralarda ekosistemin bozulmasına işaret eder. Yarasanın kendisinde değilse, parazitlerinde de aynı şekilde bit, pire, yarasa örümceği gibi canlılarda da bir ihtimal bu virüs olabilir. Böylece bu yarasa çorbasıyla insana geçer. Bu 'zoonotik' bir geçiş diye tabir edilir."

'ENFEKTE OLMUŞ YARASALAR KULLANILIYOR DEMEKTİR'

Yarasa çorbasının sıcak suda yarasanın haşlanmasıyla, üzerine bazı sebzelerin ilave edilmesiyle hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. Albayrak, "Yarasanın sonradan derisi atılır. Süzülen suya et kısmı konulur. Bazı kremalar ve soslar ilave edilerek, servise sunulur. Bu şekliyle sadece bundan kaynaklıysa, yarasada ve yarasanın üzerindeki parazitlerden virüsün geçtiği düşünülebilir. Belki de çorbaya başka şekilde destekler de olabilir. Bazı deniz ürünleri de katılmış olabilir. Böylece bu geçiş bulaşı söz konusudur. Bu popülasyonların yerinde incelenmesi gerekiyor. Eğer başka popülasyonlardan getirilmiş yarasalar varsa, bu durumda bir risk söz konusudur. Enfekte olmuş yarasalar kullanılıyor demektir" dedi.

'DENİZ ÜRÜNLERİ VE YILANLARDA RİSK OLUŞTURABİLİR'

Dünyada bin 116 yarasa türü var olduğunu kaydeden Prof. Dr. Albayrak, bunun 200'ünün meyve yani bitkisel beslendiğini söyledi. Bu tür dışındaki yarasaların böcekçi olarak adlandırılan türler olduğunu belirten Prof. Dr. Albayrak, "Bunun dışındaki türler böcekçidir. Bu yarasaların haritada yayılışlarına bakıldığı zaman meyve yarasaları Çin'in Güney kısımlarına kadar yayılış gösterir. Burada bazı yarasa türlerine 'uçan tilki' de denilir. Bu beslenmede önemli rol oynarlar. Daha sonra çorbaları yapılır. Böyle bir risk varsa, bulaşıya sebep olabilir. Bunun yanında bazı deniz ürünlerinden veya yılanlardan da geçebileceği şeklinde yorumlar vardır. Bunlar da göz ardı edilemez. Bütün bu kitlesel ölümlerden korkuluyor. Bu hastaların çoğalması dünya üzerinde yayılması, hakikaten hepimizi korkutuyor. Ülkeler de bu şekilde önlemlerini alma çabası içerisindedir" diye konuştu.

'ÜLKEYE GİRİŞ YAPANLARIN KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR'

Prof. Dr. Albayrak, Türkiye'de ise 38 yarasa türünün olduğunu belirterek, " Hatay ile Antalya şeridi arasında bir tür olan 'rousettus aegyptiacus' adında mısır meyve yarasasıdır. Bunun herhangi bir riski yoktur. Bizim yaklaşımımız ve davranışımız farklı olduğu için besin olarak da kullanmadığımızdan dolayı bize bu tür 'zoonotik' olarak uzaktır. Ancak insandan insana virüsün geçişi söz konusu olduğu için ülkemize dışarıdan giriş yapanların kontrol edilmesi gerekiyor. Bu hususta da devletimiz gereken önlemleri almaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Prof. Dr. İrfan Albayrak röp.

-Detaylar

Haber Kodu : 200125074

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GİRDİKLERİ BAKAKALIN KAMERASININ YÖNÜNÜ ÇEVİRDİLER AMA ÇEVREDEKİLERİ UNUTTULAR

IĞDIR'da, Selahattin Kaynar'a ait bakkalın önündeki kameranın yönünü değiştirip, 17 bin TL değerinde sigara çalan 2 kişi, içerdeki kamera tarafından görüntülendi.

Söğütlü Mahallesi Şamil Caddesi'ndeki Selahattin Kaynar'a ait bakkal 22 Ocak günü hırsızlar tarafından soyuldu. İş yerinden 17 bin TL değerinde sigara çalındığını belirleyen Kaynar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların iş yerinin önündeki kameraların yönünü çevirerek camı kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Çevredeki iş yerlerinin kameralarını incelemeye alan polis, soyulan bakkalın içindeki kameranın görüntülerini de izledi. İş yerindeki kamera kayıtlarında 2 şüpheliden birinin kırılan camlara basması nedeniyle ayağından yaralandığı görüldü. Kameranın saniye saniye kaydettiği olayda cam kesiği nedeniyle ayağından kan akan şüphelinin, yerdeki kanı temizlemeye çalıştığı gözlendi. Bakkalda parmak izi araştırması yapan polis, yerdeki kandan da örnek aldı.

İş yeri sahibi Selahattin Kaynar, "Gece yarısı dükkanımın camını kıran hırsızlar yaklaşık 17 bin TL değerinde 97 karton sigarayı almışlar. Dükkanın dışındaki kameraların birisinin kablosu koparmışlar birinin ise yönünü değiştirmişler. İçerideki kamera her şeyi net gösteriyor. Daha önce komşularımızın dükkanlarına girmişler. Bu hırsızlar yakalanıp serbest bırakıldıkça sürekli bu işi yapacaklar. Bu bölgede bir bekçi olursa hırsızlar için caydırıcı olur diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakkal dükkanından görüntü

-İşyeri sahibi ile röp

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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TAKDİR VE TEŞEKKÜRÜ İLE GELEN ÖĞRENCİYE HAMSİ İKRAMI

İZMİR'de balık restoranı işletmecisi Serkan Alak (30), takdir ya da teşekkür belgesi alan öğrencilere, karne hediyesi olarak bir porsiyon hamsi ikram ediyor.

Balçova ilçesindeki balık restoranı, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte takdir ya da teşekkür belgesi alan ilkokul ve ortaokul öğrencilerini, karne hediyesi olarak bir porsiyon hamsi ile ödüllendiriyor. Öğrenciler için girişimde bulunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran restoran işletmecisi Serkan Alak (30), "Bizim 'haftada 2 gün balık, ömür boyu sağlık' şeklinde bir sloganımız var. Öğrencilerimiz zaten ödülü almışlar, biz de onları hamsi ile ödüllendirmek istedik. Öğrencilerin ilgisi beklediğimizden çok daha fazla. Amacımız insanların balığa olan talebini arttırmak. Çocuklara balık alışkanlığını kazandırmak ve sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak" dedi.

Restorana gelen 8'inci sınıf öğrencisi Mert Yokuş (13), teşekkür belgesi aldığını söyleyerek, "Bence çok güzel bir uygulama olmuş. Teşekkür ya da takdir belgesi alan öğrenciler için çok güzel bir hediye. Öğrencilerin gelip balığı tatmasını ve bu kampanyadan yararlanmasını isterim" diye konuştu.

Takdir belgesi alan 5'inci sınıf öğrencisi İrem Kayhan (10) ise, "Hamsi gayet lezzetli. Öğrenciler için güzel bir karne hediyesi. Çok güzel bir uygulama" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerin hamsi yemesi

Öğrencilerden genel detaylar

Serkan Alak ile röportaj

Kampanyadan yararlanan öğrenciler ile röportaj

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

Haber Kodu : 200125075