İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de, koronavirüse yakalandı

Koronavirüs İran'da hızla yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle ölü sayısının 16'ya yükseldiği ülkede 11 eyalette sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Ülkede şu ana kadar 95 onaylanmış enfekte vakası olduğu kaydedildi.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin koronavirüse yakalanmasının ardından dün birlikte basın toplantısı yaptığı İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

HERİRÇİ İLE BİRLİKTE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi'nin virüs kaptığı haberlerinin ardından İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrası ikilinin birlikte düzenlediği basın toplantısı akıllara geldi. Herirçi o toplantıda terlediği için sık sık terini sildiği anlar kameralar tarafından kaydedilmişti. Koronavirüsün öne çıkan belirtilerinden biri; kişide görülen yüksek ateş. Vücut sıcaklığının hızlı ve aşırı bir şekilde artması kişilerde terlemeye yol açıyor.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1.

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

Son Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı