İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

06.12.2025 16:17
İstanbul'da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan İSBİKE'nin iki yıldır hizmet vermediği ve bisikletlerin hurdalığa atıldığı ortaya çıktı. İBB yetkilileri, kaynakların heba edildiğini savunarak, yönetim eksikliklerine dikkat çekti.

İstanbul'da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan ve iki yıldır hizmet vermeyen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne (İSBİKE) ait birçok bisiklet, Bayrampaşa'daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi.

İSBİKE UYGULAMASI, RAFA KALDRILDI

İSBİKE Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında hayata geçirildi. Entegrasyon, altyapı ve bakım işlemleri nedeniyle bazı dönemler kesintili olarak hizmetini sürdüren sistem, 2023 yılı sonlarından bu yana iki yıldır bakım ve onarım faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor.

MOBİL UYGULAMA HİZMET VERMİYOR

Sistemin mobil uygulaması bu sebeple çalışmazken, uygulamaya girilmek istenildiğinde "2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım onarım dönemine girecektir. Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek, bakım onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." bilgilendirmesiyle karşılaşılıyor.

BİSİKLETLER KIRILARAK HURDA HALİNE GETİRİLDİ

İstanbullular da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulamadan 2 yıldır kiralama yapamıyor. Daha önce sisteme ait bisikletlerin Kartal Soğanlık'taki bir hurdalık alanda atıl durumda bekletilmesi gündeme taşınırken, şimdi ise birçok bisiklet İBB'ye ait Bayrampaşa'daki Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Hurda Depo Şefliğinin hurdalığında kırılarak hurda haline getirildi. Kırılan bisikletlerin deponun belli bölgelerinde diğer hurda ürünlerin arasında üst üste konularak dizildiği görüldü.

"İSTANBULLULARIN KAYNAKLARI ARTIK HURDAYA ÇIKARILIYOR"

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, AA muhabirine, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde yaklaşık 3 bin bisikletle İSBİKE'nin hizmet vermeye başladığını söyledi. Bu konuyu 2021 yılından itibaren gündeme getirmeye başladıklarını anlatan Aksu, "Yaklaşık 3 bin bisikletle hizmet veren sistem bugün hiç yok. 2023 yılının ortalarında CHP'li İBB, bir açıklama yaptı. 'Bisikletler tamiri, bakımı vesaire için toplanacak ve daha sonra tekrar hizmete alınacak.' demişti. Bugün artık neredeyse 2026 yılına geldik. 2,5 yıldır bu bisikletler ortada yok. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da bir depoda depolandığını basında, yayında gördüğümüz kadarıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Son gelen görüntülere göre artık bu bisikletlerin bir kısmının hurdalığa çıktığı duyumunu aldık." diye konuştu.

Aksu, İSBİKE sisteminde 2021'de 3 bin olan bisiklet sayısının yıldan yıla azalarak 2023'te 1100'e düştüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbulluların kaynakları artık hurdaya çıkarılıyor. Tabii CHP'li İBB yönetimi diğer her konuda olduğu gibi bu bisiklet konusunda da işletemediği sistemleri kapatmayı tercih ediyor. Hatırlarsanız, ilk göreve geldiklerinde yatay, dikey bahçeler dediğimiz bu duvar süslemelerini, bakımının zor olduğunu söylemişlerdi ve kaldırmışlardı. İstanbul'da bir sürü güzelliği yok etmişlerdi.

"İSTANBULLULARIN KAYNAKLARINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün geldiğimiz noktada da İstanbul'daki bu bisiklet paylaşım platformunu çöp etmiş ve hurdaya çıkarmış durumdalar. Aslında hurdaya çıkan sadece bisikletler değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışıdır. Biz bu İstanbulluların kaynaklarının heba edilmesini, heder edilmesini takip etmeye, hesabını da her platformda sormaya, İstanbul'un hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz."

İSBİKE sistemiyle ilgili İBB Meclisi'nde her yıl soru önergeleri verdiklerine değinen Aksu, "Bu bisikletlerin akıbetini sorduk. Her seferinde 'Bakımda.' dediler. Bakın tekrar ediyorum. İstanbulluların özellikle bilmesi gereken bir husus var. CHP'li İBB yönetimi, 2,5-3 yılda bisiklet tamir edememiş. Bunun başka hiçbir izahı yok. 12 yaşında bir çocuğun eline bir bisikleti verseniz bir saat sonra bisikletini tamir ettirir gelir. CHP'li İBB yönetiminin yönetim zafiyetini görebilmek için 2,5-3 yılda bir bisiklet sistemini, bir bisikleti tamir edemediğini görüyoruz burada. Bu tabii İstanbul için İstanbullular için çok acı bir durum. Kaynaklarının heder edilmesi konusunda da üzüntü verici bir hadise." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Ulaşım, Güncel, Çevre

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Akif Mehmet Akif:
    Imamoglu projesi anca bukadar olur, guzel anlatip pazarlamasini bilir iş uygulamaya gelince direkt u donusu haha 92 58 Yanıtla
    768107 768107:
    ankrara isparktaki dinazorlarimi kasdettiniz 40 52
    Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    doğru anka parkı AKP başlattı açılışını engelleyen ve kapatan CHP şu anda da olduğu gibi 1 0
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    bunun hesabını kim verecek , her kuruşumuz haram olsun inşaallah 107 17 Yanıtla
    123456789 123456789:
    aynen kardeşim doğru söylüyorsun en azından fakir fukaraya dağıtılabilirdi 80 6
    768107 768107:
    ankara isparktaki dinazorlar ne olacak onuda haram ettinizmi 32 45
  • Ali Arat Ali Arat:
    Anka park’ın hesabı sorulsun. Bunun da hesabı sorulsun 73 16 Yanıtla
    Dadaş 20 Dadaş 20:
    ne hikmetse bu İstanbul belediyesi ne birşey kimse dedirtmiyor. Kim ne caliyorsa kim milletin parasını çarçur ediyorsa zehir zıkkım olsun bunun A partisi B partisi yok hiç bir partiye kol kanat gerecek kadar da zengin degiliz 7 2
  • Özcan Kuvan Özcan Kuvan:
    Keşke bütün belediyeler böyle gözetim altında olsa sürekli halkın paraları nerelere gidiyor bilirdik. 47 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    basimiza taş yagmadigi iyi 41 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
