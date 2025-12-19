İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak
19.12.2025 12:42  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak
Haber Videosu

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ay sonuna doğru İstanbul ve Marmara bölgesinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek, "Marmara'da 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasında tahminlerimize göre lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama 4-5 günlük periyot. Sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul ve Marmara bölgesinde yılbaşı öncesi kar yağışı beklediklerini açıkladı.

Küresel tahmin modellerine göre ayın 28'inden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşüreceğini belirten Adil Tek, 29 ve 30 Aralık'ta yağışların kar şeklinde görülebileceğini, kar yağışının 1 ve 2 Ocak'a kadar devam edebileceğini söyledi. Tek, bu sürecin yaklaşık 4-5 gün süreceğini vurgularken, günler yaklaştıkça tahminlerin daha da netleşeceğini ifade etti.

İKİ ATMOSFER MODELİNDEN BİRİ 28 ARALIK- 2 OCAK ARASINDA KAR YAĞIŞI VERİYOR

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı ay sonu için görünüyor. Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını veriyor, bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını vermiyor. Global Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak. Sıcaklıkları düşürecek. Beraberinde önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30'un itibarında bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i, 2'si devam ederken 2'sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor. Yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul'la birlikte Marmara, yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinin etkisi altına alacak olarak gözüküyor. Ay sonuna kadar az önce söylediğimiz gibi bir atmosfer modülünde gözüken bir durum bu. Günler yaklaştıkça durum daha netleşecek. Bu kar yağışı kışın çok sert geçeceği anlamına gelmiyor. Kış yine sıcaklıklar bakımından ortalamaların üzerine yine kurak bir süreç olarak devam edeceği gözüküyor. 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasındaki tahminlerimizde şu an gözüken tahminlerde lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama bir 4-5 günlük periyot. Ondan sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.

"SICAKLIKLARIN ARTMASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNEMLİ İŞARETLERİNDEN"

Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine değinen Adil Tek, "Bu sıcaklık değerlerinin daha önceki yıllarda rastlanılmıştır. Yüksek basınç var üzerimizde. Yüksek basınç kaynak olarak gündüz sıcaklıklarında bir artış var. Gece sıcaklıkları biraz daha düşüyor. Gündüz ve gece sıcaklıklarındaki farklar biraz daha artmaya başlıyor. Bu yüksek basınçtan kaynaklı bir sıcak hava ve 'ısı kubbesi' diye adlandırdığımız o kubbenin oluşturduğu bir yapı üzerimizde mevcut. Bu sıcaklık yerlerine daha önceki yıllarda rastlanılmış vaziyette. Şunu da belirtmekte fayda var. Bunların sıklığının bu dönemde artmış olması iklim değişikliğinin önemli işaretlerinden birisi" ifadelerini kullandı.

"PAZAR GÜNÜ YAĞMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞLAR VAR"

Yağışların yeniden başlayacağını ifade eden Tek, "Önümüzdeki ay hafta içerisinde, özellikle ayın son haftasıyla birlikte başlayacak olan yağmur şeklinde yağışlar var. Orta Akdeniz'den gelen bir yağışlı sistem bu. Sıcaklıkları çok düşürmüyor. Orta Akdeniz'den gelen bir hava olduğu için bu seviyelerde kalıyor. Öncelikle Ege'nin güney kesimlerinde başlayacak olan yağışlar var. Cumartesi gece saatlerinde itibaren ve pazar günü etkili olacak. Daha sonra bu sistem yurdun kuzey kesimlerinde etkisi altına alacak. Marmara'da da yağışları görüyor olacağız. Sistem biraz daha doğuya doğru kayarak İç Anadolu, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz'de yağışlar bırakacak. Bu yağışlı sistem de önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba günleri etkisini yağmur şeklinde gösteriyor olacak. İç bölgelerde özellikle yükseklerde rakımının 2 binin üzerinde olduğu yerlerde yağışlar kar şeklinde dönüşüyor" diye konuştu.

"KURAKLIĞA DOĞRU GİDİYORUZ"

İstanbul'da baraj doluluk oranlarının son 10 yılın altına düştüğünü belirten Adil Tek, "Kuraklığa doğru gidiyoruz. Şu anda bu zamana kadar ki son 10 yıldan daha fazla bir dönem için özellikle İstanbul'daki baraj seviyesi, doluluk oranları son 10 yılın çok çok altına düşmüş vaziyette. Yüzde 18'lere düşmüş vaziyette. Ankara'da 1.7'ler seviyesinde, İzmir'de de çok düşük seviyelerde bu üç büyük şehrimizde. Diğer şehirlerimizde de yine kuraklıktan dolayı da baraj doluluk oranları düşmüş bir vaziyette. Aralık ayı içerisinde yağışlar yüzde 75. Ancak, geçmiş yıllar ortalamalarının civarına yaklaşabiliyor. Ocak ayı yine kurak gözüküyor. Ocak ayında yağışların azlığını göreceğiz. Şubat ayında da yağışlar mevsim normalleri civarında olsa da yağışlar çok artış göstermiyor. Kuraklığa doğru gidiyoruz. Önümüzde büyük riskler mevcut. Geçmiş aylardan itibaren ve yaz aylarından itibaren dönüp bugüne baktığımızda büyük bir kuraklıktan geçiyoruz. ve ülke genelindeki yağışlar neredeyse yüzde 50 azalmış vaziyette. Önümüzdeki en büyük problem şu an için en büyük doğal afet kuraklık olarak gözüküyor. Bu konuda bir stratejik planımızın toplumsal duyarlılığının arttırılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Kandilli Rasathanesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, İstanbul, Yılbaşı, Marmara, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soğuk Savaş’ın ardından ilk Tüm sınıra mayın döşeyecekler Soğuk Savaş'ın ardından ilk! Tüm sınıra mayın döşeyecekler
Özgür Özel Brüksel’de konuştu, AK Parti’den tepkiler peş peşe geldi Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı
Bursa’da yardımsever iş insanı binlerce kişiyi sevindirdi Bursa'da yardımsever iş insanı binlerce kişiyi sevindirdi
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur 97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Fenerbahçe’den Jhon Duran’a sert uyarı Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Gazeteci Veyis Ateş adliyede Gazeteci Veyis Ateş adliyede
Avrupa sokakları yangın yeri Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti Avrupa sokakları yangın yeri! Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de
AK Parti’nin “Terörsüz Türkiye“ raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Galatasaray’ın eski kalecisi İsmail Çipe’nin acı günü Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

13:29
Görüntü Türkiye’nin yanı başından 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
13:17
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya’ya gönderildi,10 haneli bir şifre var
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var
13:16
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
12:48
Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı
Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı
12:10
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM’ye sundu Raporda SDG şartı var
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var
11:41
4 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü
4 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü
11:38
Bakan Tunç açıkladı Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak
Bakan Tunç açıkladı! Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak
11:37
Uyuşturucu operasyonunda oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı
11:12
Fettullah Gülen’in yeğeni Yasir Gülen İstanbul’da yakalandı
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı
11:06
Son 4 gün Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak
10:21
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye’de dahil oldu
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye'de dahil oldu
10:11
“Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı“ iddialarına Süleyman Soylu’dan yanıt
"Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt
09:29
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 14:11:40. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.