İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3) - Son Dakika

İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3)
1 saat önce
Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Görüntü dökümü:
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- Gaziosmanpaşa
sokaklardan detay
-Vatandaş röp.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:55 Kaynak: DHA
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