Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

08.01.2026 18:57
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan şiddetli fırtınanın bilançosunu açıkladı. Fırtına nedeniyle iki havalimanında toplam 97 uçuş iptal edildi, 45 ağaç devrildi ve 89 çatı uçtu. Deniz ulaşımı da olumsuz etkilenirken; İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtınanın bilançosunu Valilik açıkladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisiyle 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması olayı yaşandı.

Kentte İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında toplam 97 iç ve dış hat seferinin iptal edildi. Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi, Boğaz trafiğe bir süre kapalı kaldı, vapur seferleri iptal edildi. Tuzla, Kartal ve Pendik sahilinde 45 tekne zarar gördü.

"25-30 TANE TEKNE GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE PARAMPARÇA OLDU"

Tuzla'da öğle saatlerinde yaşananları anlatan Sercan Keleş, "Sabahtan beri çok şiddetli bir lodos vardı. Yani yediden beri buradayız. İlk başladığında çok sert değildi. Sonradan sertleşti rüzgar. Yaklaşık 25-30 tane tekne gözümüzün önünde paramparça oldu. Büyük tekneler vardı, küçük tekneler vardı. Burada tanıdığımız herkes geldi yardımcı oldu. Hepimizin teknesi parçalandı. Tabii bu doğal afet. Yapabileceğimiz bir şey yok.

Çok değişik bir rüzgardı ben çocukluğumdan beri buradayım. İlk defa böyle bir fırtına gördüm. İlk defa böyle bir fırtına burada oldu. ve gerçekten çok kötü bir şey. Yani önümüzdeki tekneler kırılırken hiçbir şekilde müdahale edemedik. Botlara binemedik. Elimizden geleni yaptık. Kurtardığımız tekneler oldu. Kurtaramadıklarımız da oldu. Kayıplar oldu. Ama herkes ile birlikte burada mücadele ettik. Önemli olan cana bir şey olmadı. İnşallah daha güzel tekneler alınır. Daha güzelleri yerine gelir. En az 100 tane tekne şu an enkaz oldu denizin altında" dedi.

KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ

Kartal Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen Beypazarı isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi de, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma-9 Römorkörü tarafından yedeklenip çekildi, emniyetle demirletildi.

BİLANÇOYU VALİLİK AÇIKLADI

Fırtınanın bilançosunu da İstanbul Valiliği açıkladı. Acıklamada fırtına etkisiyle 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması olayının yaşandığı kentte iki havalimanında toplam 97 iç ve dış hat seferinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar-fırtınanın etkili olacağı öngörülmüş ve gerekli uyarılar Valiliğimizce yapılmıştır. Beklenen şiddetli rüzgar-fırtına, sabah saat 05.00 itibariyle bölgemizde etkili olmaya başlamış olup fırtınanın, bugün saat 22.00'a kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir.

"BİR VATANDAŞIMIZ HAFİF YARALANMIŞTIR"

İstanbullu hemşerilerimizden, olası çatı uçmalarına, karbonmonoksit – doğalgaz zehirlenmelerine ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbul'da şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden 18.00'a kadar; 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, ?1 metruk bina çökmesi, ?1 istinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbar gelmiştir. Alınan ihbarlara AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri müdahale etmiş olup, fırtınaya bağlı olarak meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır.

"İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI"

Öte yandan fırtına nedeniyle; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatılmış, saat 17.00 itibariyle ise gemi trafiğine yeniden açılmıştır. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri ile Şehir Hatları işletmesine bağlı tüm seferler iptal edilmiştir.

BAZI UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda 32'si iç hat, 32'si ise dışa hat olmak üzere toplam 64 sefer; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 31 iç hat, 2 dış hat olmak üzere toplam 33 sefer iptal edilmiştir. Fırtına nedeniyle Tuzla'da 37, Pendik'te 7 ve Kartal'da 1 olmak üzere toplam 45 tekne zarar görmüştür."

Kaynak: ANKA

