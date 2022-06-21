İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

21.06.2022 14:53
İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

Tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izinle olan papağan, kara akbaba, tavus kuşu, Himalaya sakası, boa yılanı ve gecko gibi hayvanların illegal ticaretini yapan 62 kişi, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izinle olan papağan, kara akbaba, tavus kuşu, Himalaya sakası, boa yılanı ve gecko gibi hayvanların illegal ticaretini yapan 62 kişi, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan sürüngenlerle papağan, kara akbaba, tavus kuşu, Himalaya sakası, boa yılanı, gecko ve makakın da aralarında bulunduğu hayvanların yasa dışı yollarla yurda sokularak satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde canlı egzotik hayvan ve yabani hayvan kaçakçılığı yapan 62 şüpheli tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya ve Samsun'da başlatılan eş zamanlı operasyonda 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında piyasa değeri 2 milyon 739 bin 375 lirayı bulduğu ifade edilen 52 tane çeşitli türlerde papağan, bir kara akbaba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası, 84 boz Alamecek, 55 Himalaya sakası, 1 kızıl şahin, 16 Resıus ve Makak, 7 boa yılanı, 24 Leopar gecko, 4 Iguana, 10 sakallı ejder, 2 su semenderi, 1 uçan kuskus (Sincap), 18 toy poddle ve pomerian cinsi köpek ve 4 Scothish Bristsh cinsi kedi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Soruşturma kapsamında yakalanan toplamda 303 canlı egzotik hayvan ve yabani hayvanının, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. Yakalanan 62 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi. İstanbul, İzmir ve Adana'nın da aralarında olduğu 14 ilde düzenlenen operasyonun, Türkiye genelinde geniş kapsamlı hayvan kaçakçılığı soruşturmalarından biri olduğu ifade ediliyor. Yakalanan 62 şüpheli hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı - Son Dakika
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