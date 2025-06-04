İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Emlak

İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

İsveç\'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı
04.06.2025 11:20
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İsveç'te küçük bir ada üzerinde yalnızca tekneyle ulaşılabilen doğayla iç içe ev satışa çıkarıldı. Evin 82 bin 800 dolar yani yaklaşık 3 milyon 240 bin liraya alıcısını bekleyen evin fiyatı şaşkınlık yarattı.

İsveç'te yalnızca tekneyle ulaşılabilen küçük bir ada üzerindeki izole ev, satışa çıkarıldı. Doğayla uyumlu tasarımı ve fiyatıyla dikkat çeken bu eşsiz mülk, İskandinav ülkeleri emlak platformu cheap.houses.scandinavia üzerinden ilan edildi ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

FİYATI ŞAŞKINLIK YARATTI

82 bin 800 dolara (Yaklaşık 3 milyon 240 bin TL) alıcısını bekleyen ev, özellikle şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunları için cazip bir alternatif sunuyor. Evin en dikkat çeken özelliği ise tamamen şebeke dışında çalışması. Güneş enerjisiyle çalışan sistemler ve sürdürülebilir yapısıyla doğayla tam bir uyum içinde yaşam vadeden bu ev, modern yaşamdan kopmak isteyenlerin hayallerini süslüyor.

İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

EVİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

  • İki yatak odalı sade iç tasarım
  • Geniş, güneş alan bir veranda
  • Doğrudan suya açılan özel iskele
  • Tamamen size ait, yapılaşmadan uzak bir ada
İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı
İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı
İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı
İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı
İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı
İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı
İsveç'teki izole ada evi satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı

Emlak, Yaşam, İsveç, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Emlak İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oooo:
    Ümraniye de bodrum kat 30 metre kare depo dükkan ile aynı fiyat! 134 1 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Bizim ülkede bu paraya Ancak prefabrik ev alırsın ada neymiş. Memleketim uçuyor tam gaz enflasyon emekli maaşı asgari ücret infaz yasası derken bu tarz haberlerle insanın aklını çelmeyin :) 93 0 Yanıtla
  • Yoruma gelen adam:
    şaşılacak olan o evin fiyatı değil, bizim ahkaksızlığımız! enflasyon neticesinde vatandaşın ahlakını bozan ikt/muh partileri baş sorumludur. 76 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Evde fırın yok buzdolabı yok TV yok çamaşır bulaşık Makinesi yok ütü de ikinci dünya savaşından kalma 10 59 Yanıtla
  • null:
    Fiyatta şaşılacak bir şey yok.Ülke ve ekonomik yapı farklı. 45 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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