İzmir'de Kayıp Genç Kızın Cinayeti

13.01.2026 14:46
25 yaşındaki Mihriban Yılmaz, boğularak öldürüldü; cinayet zanlısı tutuklandı.

Bornova'da 15 gün kaybolan Mihriban Yılmaz'ın (25) cesedi ormana gömülü bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Yılmaz'ı boğduktan sonra ormana gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan (26) tutuklandı.

"BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM" DEYİŞP EVDEN ÇIKTI

Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı.

Polis ekipleri, önceki gün Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Fatih İnan'ın Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadesinde Mihriban Yılmaz'ı tanımadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde önce sanal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz'ın ayrıldığını belirten İnan, bir süre sonra ise Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerdeki aramada Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın, cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü. Genç kızın 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında sürekli darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği iddia edildi. Zanlının, işkence sonrası genç kızı öldürerek gömdüğü öne sürüldü. Katledilen Mihriban Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

