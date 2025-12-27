Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
27.12.2025 10:19  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta burnunda kaşıntı şikayetiyle hastaneye götürülen otizmli Davut Emirhan Altunbay'ın burnundan zeytin çekirdeği ile pipet parçası çıktı. Ameliyatı yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Faruk Atlı, aileleri uyararak, "Küçük çocuklarda, burnunu çok kaşıyan alerjisi olan, burun akıntısı olan bunu göz ardı etmemesi gerekiyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Altunbay ailesi, çocukları Davut Emirhan'ın sık sık burnunun kaşıdığını fark edince Özel Sular Akademi Hastanesi'ne götürdü. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Faruk Atlı tarafından yapılan muayenede Davut Emirhan Altunbay'ın burnunda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Altunbay'ın burnundan zeytin çekirdeği ile plastik pipet parçası çıkarıldı.

"AMELİYATTA PİPET İLE KARŞILAŞTIK"

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Faruk Atlı, ilk muayenede sadece zeytin çekirdeğini tespit ettiğini ancak ameliyatta pipetle de karşılaştığını ifade ederek, ayrıca burna kaçan yabacı cisimlerin zamanında müdahale edilmemesi durumunda çok ciddi sağlık sorunları doğrulabileceği belirtti. Atlı, "11 yaşında özel bir hastamız. Burun kemiğinde sol tarafa doğru eğrilik var, alerjisi var. Ondan dolayı çok sık kaşıntı oluyor. Burnunda tıkanıklık, kaşıntı, ağrı şikayetiyle geldi. Özel durumu olduğundan dolayı poliklinik şartlarında çıkaramadık ameliyathaneye aldık. Ameliyathanede burnun sağ tarafından bir zeytin çekirdeği çıkardım. Daha sonra başka bir şey var mı diye arka tarafı kontrol ederken bir de plastik parçası buldum. O plastik parçasını da çıkardık. Burnunu çok kaşıyan hastalarımızda yabancı cisim ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmalı. Burunda tıkanıklık özellikle koku hissedersek hemen doktora başvurmak lazım. Ailelerin küçük çocuklarda, burnunu çok kaşıyan alerjisi olan, burun akıntısı olan bunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Böyle bir şey olduğu zaman doktora başvurması gerekiyor" dedi.

AİLESİ ŞAŞIRDI

Davut Emirhan Altunbay'ın annesi Hacer Altunbay ise oğlunun burnundan çıkanları görünce şaşırdıklarını belirterek, "Burnunda kaşıntı ve kanama olunca doktora getirdik. Biz de şaşırdık onların çıktığına. Zeytin çekirdeği ile pipet parçası çıktı. Çok şükür şu anda durumu iyi. Böyle burun kaçıntısı olan çocukların muhakkak doktora gitmesi gerekiyor, her şey olabilir" diye konuştu.

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Kaynak: DHA
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı İlk itiraz sektörün içinden geldi Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi
Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı
Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi Üzerindeki yazılar incelenecek Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek
Bakan duyurdu Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Suriye’de bir camide patlama Çok sayıda ölü ve yaralı var Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Operasyon artık an meselesi Sadece 5 gün kaldı ama SDG’den bir adım yok Operasyon artık an meselesi! Sadece 5 gün kaldı ama SDG'den bir adım yok
Lapa lapa kar geliyor Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı
Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu
Villarreal, Fenerbahçe’nin kalbini istiyor Villarreal, Fenerbahçe'nin kalbini istiyor
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama... Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...
Kış saati uygulaması devam edecek mi Beklenen açıklama geldi Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

12:11
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
11:00
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
10:53
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
10:41
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
10:39
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:26
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani’nin oğlundan yürek yakan türkü
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani'nin oğlundan yürek yakan türkü
10:06
Binlerce öğrenciye af geliyor
Binlerce öğrenciye af geliyor
09:37
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı
09:31
Türkiye’nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
09:16
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı
08:30
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek Para transferinde yeni dönem
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem
08:18
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
07:22
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı İstanbul’un yanı başında kar başladı
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 12:51:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.