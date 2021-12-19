Üye Girişi
Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

19.12.2021 22:55

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilimizin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu iller arasında Konya, Tunceli, Aksaray, Adana, Bingöl, Karaman ve Denizli yer alıyor.

Ülkemizin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini hissettirmeye başladı. Şiddetli kar yağışı ve olumsuz koşullar nedeniyle 9 ilimizde bazı ilçelerde yüzde yüze eğitime ara verildi. Buna göre 20 Aralık Pazartesi günü tarihinde Konya'nın 26 ilçesinde, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Karaman'ın Başyayla ilçesinde, Denizli'nin Babadağ ilçesinde, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ve Kars'ın tüm ilçelerinde yüz yüze öğretime ara verildi.

KONYA'NIN 26 İLÇESİ EĞİTİME BİR GÜN ARA

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 26 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edilecek. Engelli veya hamile kamu çalışanları da aynı gün izinli sayılacak.

TUNCELİ'Nİ PÜLÜMÜR İLÇESİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İlçe merkezinde 30 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaykamakamlık, yarın için ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil ilan edildiğini açıkladı.

AKSARAY'IN ORTAKÖY İLÇESİ

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde de etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

KARAMAN'IN BAŞYAYLA İLÇESİ

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

DENİZLİ'NİN BABADAĞ İLÇESİ

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

KARS'IN TÜM İLÇELERİNDE

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

MUĞLA'NIN KAVAKLIDERE İLÇESİNDE

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

Hisarcık, Karaman, Aksaray, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:58 Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı
22:56 Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım
22:55 Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi
22:54 Fatma Şahin'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Bu hareketi yapan insanla bana yayın yaptırdınız
22:21 Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası
22:20 Son Dakika: "OHAL ilan edilebilir" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt
21:57 Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarını kızdıran açıklamalarda bulundu
21:54 Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası
21:31 Son Dakika: TÜSİAD'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kalkıp hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın
21:30 Fenerbahçe tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım         
22:57
CHP'li vekil, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu CHP'li vekil, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu         
22:23
Son Dakika: "OHAL ilan edilebilir" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt Son Dakika: "OHAL ilan edilebilir" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt         
22:20
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 23:13:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement