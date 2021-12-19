Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Ülkemizin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini hissettirmeye başladı. Şiddetli kar yağışı ve olumsuz koşullar nedeniyle 9 ilimizde bazı ilçelerde yüzde yüze eğitime ara verildi. Buna göre 20 Aralık Pazartesi günü tarihinde Konya'nın 26 ilçesinde, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Karaman'ın Başyayla ilçesinde, Denizli'nin Babadağ ilçesinde, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ve Kars'ın tüm ilçelerinde yüz yüze öğretime ara verildi.

KONYA'NIN 26 İLÇESİ EĞİTİME BİR GÜN ARA

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 26 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edilecek. Engelli veya hamile kamu çalışanları da aynı gün izinli sayılacak.

TUNCELİ'Nİ PÜLÜMÜR İLÇESİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İlçe merkezinde 30 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaykamakamlık, yarın için ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil ilan edildiğini açıkladı.

AKSARAY'IN ORTAKÖY İLÇESİ

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde de etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

KARAMAN'IN BAŞYAYLA İLÇESİ

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

DENİZLİ'NİN BABADAĞ İLÇESİ

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

KARS'IN TÜM İLÇELERİNDE

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

MUĞLA'NIN KAVAKLIDERE İLÇESİNDE

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.