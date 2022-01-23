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Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı - Son Dakika

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı

23.01.2022 11:09

Türkiye kar yağışına teslim olurken, birçok ilden peş peşe kaza haberleri geldi. Hayatı olumsuz etkileyen yağışın bir süre daha devam etmesi beklenirken, Karayolları Genel Müdürlüğü kar yağışı sebebiyle aralarında Kayseri-Malatya kara yolunun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından tüm Türkiye, kar yağışının etkisi altında kaldı. İstanbul'da ve çok sayıda ilde beklenen kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce köyün yolu kapatıldı, hastalar helikopterlerle hastaneye kaldırıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yurdun dört bir yanından kaza haberleri gelirken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısı yaptı.

Türkiye kara teslim! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı

KAPATILAN YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü de bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı. Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun tır trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Türkiye kara teslim! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı

"Konya Seydişehir- Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır. Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri- Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı- Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas- Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği- Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara- Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş- Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir- Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman- Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bursa- Bilecik yolu tır trafiğine kapatılmıştır. Akçakoca- Düzce yolu Kabalak Mevkii tır trafiğine kapatılmıştır."

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Malatya, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı - Son Dakika
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