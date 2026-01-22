Kartepe'de Berber Cinayeti: Sanıklar Mahkemede - Son Dakika
Kartepe'de Berber Cinayeti: Sanıklar Mahkemede

Kartepe\'de Berber Cinayeti: Sanıklar Mahkemede
22.01.2026 14:24
Kocaeli'de bir berberin ormanda öldürülmesine dair dava başlamış, sanıklar tutuklu yargılanıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir berberin ormanlık alandaki kulübede balta ve kürekle öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Otopside şahsın vücudunda 24 yara tespit edilirken, sanıklardan biri kuzeninin istismar edildiğini, öfke ve korku ile olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Olay, 19 Ocak 2025 tarihinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisindeki ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmada Yiğit C.B. (18) ve Nazir B. (18) gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Otopsi sonucunda maktulün vücudunda kesici ve ezici aletle oluştuğu değerlendirilen toplam 24 yara bulunduğu tespit edildi.
"Kocaeli'ye geldiğimde cami, benzinlik gibi yerlerde yatıyordum"
"Kasten öldürme" ve "kişinin malını korumayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Yiğit C.B., olaydan 6 ay önce çalışmak için Hatay'dan Kocaeli'ye geldiğini söyledi. Bir süre restoranlarda garson olarak çalıştığını ve yeniden Hatay'a döndüğünü anlatan Yiğit C.B., "Kocaeli'ye yeniden geldiğimde cami, benzinlik gibi yerlerde yatıyordum. Sapanca'da bir restoranda çalışıyordum. Amcamın oğlu olan Nazir B., 8 Ocak 2025 tarihinde Kocaeli'ye çalışmak için geldi. Bu süreçte işten çıkarıldım" dedi.
"İsa arada bizi tıraş ediyordu ancak ücret almıyordu"
Kuzeni Nazir B. ile birlikte kalacak yerleri olmadığı için cami ve benzinliklerde bulunan mescitlerde konakladıklarını söyleyen Yiğit C.B., İsa Turgut ile de bu süre zarfında bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını anlattı. Berber Turgut'un kendilerini zaman zaman tıraş ettiğini ve bunun karşılığında ücret almadığını ifade eden Yiğit C.B., "Kendisine kalacak yerimiz olmadığını ve iş bulmamız gerektiğini söylemiştik. İsa da bize kendisine ait dağ evinde kalabileceğimizi, pazartesi günü de işle ilgili ayarlama yapabileceğini söyledi. Ertesi gün beraber dağ evine gittik. Kulübenin hava geçiren yerlerini birlikte tamir ettik, etrafı düzenledik. Daha sonra yorulduğumuz için 'Uyuyalım' dedi. Kuzenimi yanına çağırdı. Onlar yatakta, ben koltukta yattım" diye konuştu.
"Kendimi kaybettim, balta ile vurmaya devam ettim"
Bir süre sonra ses duyduğunu söyleyen Yiğit C.B., savunmasında şu iddialarda bulundu:
"Baktığımda İsa'nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu. Kuzenim ağlamaklı vaziyetteydi. Eliyle gelmemi işaret ediyordu. Ben de orada bulunan balta ile İsa'nın kafa kısmına vurdum. Sonrasında şahıs ayağa kalktı. Beni ve baltayı tuttu. Bunun üzerine kuzenim kazma ile müdahale etti. Kuzenim sadece bir defa vurdu. Kendimi kaybetmiş, vurmaya devam ediyordum. Ne yapacağımızı bilemedik, dağlık alan olduğu için kuzenim motosikletin anahtarını ve 100 TL aldı, daha sonra çıktık. En sonunda teslim olduk, pişmanım."
Nazir B. ise soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kartepe'de Berber Cinayeti: Sanıklar Mahkemede - Son Dakika

Kartepe'de Berber Cinayeti: Sanıklar Mahkemede
