2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
07.12.2025 17:56  Güncelleme: 18:23
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğun, dayısı tarafından darp edildikten sonra yaralı halde vücudun bir bölümü toprağa gömülerek ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Gömüldüğü topraktan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, dayısı ise gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU

Reyhanlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu A.A'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.

10 yaşındaki çocuk, yaralı halde toprağa gömülü bulundu

YARALI HALDE TOPRAĞA GÖMÜLEREK ÖLÜME TERK EDİLMİŞ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu. Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

10 yaşındaki çocuk, yaralı halde toprağa gömülü bulundu

DAYISI GÖZALTINDA

A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri sürüyor.

10 yaşındaki çocuk, yaralı halde toprağa gömülü bulundu

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: İHA

Reyhanlı, Suriye, Çocuk, Hatay, Suç

Son Dakika 3-sayfa 2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 061400Ho 061400Ho:
    işte bu yüzden beddua ediyorum ,bu mazlumların ahı idamı kaldıranların ve getiremeyenlerin üzerinde olsun 84 0 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Gönderin suriyelileri ülkesinde savaşaınburda adam öldürmesin ler yeter bu kadar 52 8 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    ark birde bunlara bakıyoruz ya savaş bitti artık hepsini yollayın vatandaş olanda gitsin ülkeye biraz refah huzur gelsin kiralar düşsün 26 2 Yanıtla
  • FERİT AVCI FERİT AVCI:
    böyle iğrenç bir ırk maalesef var çocuğun anneside suç ortağı 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni]
