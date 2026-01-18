Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde bulunan bir fırında tezgah üzerinde bir kedinin fareyle oynadığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem oldu.

YASAL İŞLEM UYGULANDI

Paylaşımlar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Görüntülerden tespit ettikleri fırına sabahın erken saatlerinde baskın yaptı. Yapılan denetimlerde, gıda güvenliği ve hijyen mevzuatına aykırı durumlar belirlenirken, işyeri hakkında yasal işlem uygulanarak eksikliklerin derhal giderilmesi için ihtar verildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Açıklamada ayrıca, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmeleri düzenli olarak denetlediği, tespit edilen olumsuzluklara müdahale edilerek en ağır yaptırımların uygulandığı ifade edildi.

Halk sağlığı ve hijyen şartlarını ihlal eden durumlarla karşılaşılması halinde ise vatandaşların derhal telefonla Turkuaz Masa Birimine bildirimde bulunmaları gerektiği vurgulandı.