Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı

Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı
18.01.2026 16:47  Güncelleme: 16:55
Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında kaydedilen ve bir kedinin ekmek tezgahının üzerinde fare ile oynadığı anlar görüntüler infiale neden oldu. Paylaşımın ardından zabıta ekipleri hızla harekete geçti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde bulunan bir fırında tezgah üzerinde bir kedinin fareyle oynadığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem oldu.

YASAL İŞLEM UYGULANDI

Paylaşımlar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Görüntülerden tespit ettikleri fırına sabahın erken saatlerinde baskın yaptı. Yapılan denetimlerde, gıda güvenliği ve hijyen mevzuatına aykırı durumlar belirlenirken, işyeri hakkında yasal işlem uygulanarak eksikliklerin derhal giderilmesi için ihtar verildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Açıklamada ayrıca, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmeleri düzenli olarak denetlediği, tespit edilen olumsuzluklara müdahale edilerek en ağır yaptırımların uygulandığı ifade edildi.

Halk sağlığı ve hijyen şartlarını ihlal eden durumlarla karşılaşılması halinde ise vatandaşların derhal telefonla Turkuaz Masa Birimine bildirimde bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Oh olmuş zabıta ihtar vermiş! Yeter, daha fazla bir şey yapılmasın sakın. Zabıta bir de domestoslu bezle tezgahı silseymiş iyi olurmuş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı - Son Dakika
