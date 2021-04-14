CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun da aralarında bulunduğu, 8'i CHP'li, 2'si HDP'li 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu ile 9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de - Son Dakika

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