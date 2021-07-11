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Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı - Son Dakika

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı

11.07.2021 19:49

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, ikinci olan İsmail Koç ve üçüncülüğü paylaşan Faruk Akkoyun ile Orhan Okulu düzenlenen törenle kupalarını aldı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, ikinci olan İsmail Koç ve üçüncülüğü paylaşan Faruk Akkoyun ile Orhan Okulu düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Pehlivanların protokol tribünü önündeki podyumda kürsüye çıkmalarının ardından, ödül ve kupaları takdim edildi.

Başpehlivan Ali Gürbüz'e altın kemeri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından takıldı.

Diğer boylarda dereceye girenlerin ödüllerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM Katip Üye AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, TBMM İdare Amiri AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.

Ardından başpehlivanlarla toplu anı fotoğrafı çektirildi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2019'un başpehlivanı Ali Gürbüz'ün cuma günü göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde yine Ali Gürbüz'ün gönderden indirmesiyle sona erdi.

-660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceler

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boylarında dereceye giren güreşçiler şöyle:

Minik-1: ??

1- Fırat Bozca/ Balıkesir

2- Osman Kazımoğlu/ İstanbul

3- Efe Koç/ Antalya

3- Salih Yıldız/ Kocaeli

Minik-2:

1- Yiğit Ada Aluç/ Antalya

2- Muhammet Mustafa Kalyon/ Yalova

3- Cemal Yiğit Purcu/ İstanbul

3- Demirhan Efe Koçyiğit/ Çankırı

Teşvik-1:

1- Caner Aslan/ Tekirdağ

2- Umut Talha Uslu/ İstanbul

3- Hasbi Bozca/ Balıkesir

3- Seyfettin Bulut/ Antalya

Teşvik-2:

1- Bayram Gümüşdağ/ Edirne

2- Efe Hasan Kablan/ İstanbul

3- Özel Özgür Aslan/ İstanbul

3- Aşkın Gönültaş/ İstanbul

Tozkoparan:

1- Ferhat Yiğit/ Çorum

2- Osman Nuri Çıldam/ Muğla

3- Efe Şahan/ Balıkesir

3- Serkan Tarım/ İstanbul

Ayak:

1- Hüseyin Şenel/ Samsun

2- Yasin Yeşil/ Antalya

3- Yusufcan Akdaş/ Balıkesir

3- Umut Erdoğan/ Ankara

Deste-1:

1- Ozan Kıl/ Muğla

2- Emirhan Taş/ İstanbul

3- Mecit Bıçak/ Balıkesir

3- Alperen Düzenci/ Çorum

Deste-2:

1- Ömer Faruk Kırat/ Ankara

2- Taha Yakup Temel/ Tokat

3- Alperen Atar/ Bursa

3- Berk Avcı/ Bursa

Deste-3:

1- Sinan Yıldız/ Kocaeli

2- Alperen Zemherioğlu/ Antalya

3- Eren Kalkan/ Ankara

3- Ömer Yasir Gökkaya/ Antalya

Küçük Orta Küçük:

1- Adil Kıvrak/ Antalya

2- Kadir Güleşen/ Çankırı

3- Efe Kölebaş/ Antalya

3- Mert Arıcı/ Kocaeli

Küçük Orta Büyük:

1- Uğur Şimşek/ Antalya

2- Seçkin Doğan/ Kocaeli

3- Yıldıray Pala/ istanbul

3- Oğuzhan Şimşek/ Antalya

Büyük Orta:

1- Tufan Güzel/ Antalya

2- Osman Kan/ Antalya

3- Serdar Yıldırım/ Sakarya

3- Yunus Emre Yaman/ Zonguldak

Başaltı:

1- Yusuf Can Zeybek/ Antalya

2- Mustafa Taş/ Ankara

3- Feyzullah Aktürk/ Çanakkale

3- Süleyman Başar/ Antalya

Baş:

1- Ali Gürbüz/ Antalya

2- İsmail Koç/ Edirne

3- Orhan Okulu/ Antalya

3- Faruk Akkoyun/ Kocaeli

En iyi peşrev:

1- Şafak Yanık/ Edirne

2- Serkan Üğdüşer/ Edirne

3- Engin Kırbiç/ Edirne

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı

Ali Gürbüz, İstanbul, Antalya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz altın kemeri kuşandı - Son Dakika


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