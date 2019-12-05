Kız Kardeşim Projesi'nden yerel lezzetleri yaşatan girişimci kadınlara destek

Kız Kardeşim Projesi kapsamında yerel lezzetler üzerine çalışan girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı kazananları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.



Kız Kardeşim Projesi kapsamında yerel lezzetler üzerine çalışan girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı kazananları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.Toplantıda belirlenen kriterlere göre iş geliştirme hibesi almaya hak kazanan 11 girişimci kadına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır tarafından ödül verildi. Program kapsamında Türkiye genelinden 29 ilden restoran sahibi olan ve yerel lezzetler üzerine çalışan 114 girişimci kadının başvuruları değerlendirildi.



Coca-Cola Türkiye, TOBB, Habitat Derneği ve İTÜ işbirliği ile hayata geçen Kız Kardeşim Projesi sağladığı eğitimler ile kadınları girişimciliğe hazırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar 20 bin kadına destek olan Kız Kardeşim Projesinde 2020 yılında 10 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. 2020 eğitim programına sıfır atık felsefesi, denizlerin önemi ve korunması, denizlerin nasıl kirlendiği ve atıkların ayrıştırılması konuları da ekleniyor.



Coca-Cola Türkiye, TOBB, Habitat Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılından bu yana yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında 2019 yılında girişimci kadınların işlerini büyütmelerine destek olundu. Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen 'Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı' ile Türkiye'deki yerel lezzetleri ön plana çıkararak, lezzetleri kendi işletmesinde üreten girişimci kadınların desteklenmesi amaçlanıyor.



Girişimcilik hibesi almaya hak kazanan 11 kadına ödülleri verildi



Program kapsamında restoran sahibi olan 29 ilden 114 girişimci kadının başvuruları değerlendirildi. 29 ilde yapılan ön değerlendirmeler sonucunda işletmesinde en fazla 5 kişiyi istihdam eden ve işini büyütmeyi hedefleyen 27 girişimci işletme sahibi kadın, İstanbul'da üç gün süren Yerel Lezzet Kampı'na davet edilerek hızlandırıcı eğitimlere katıldı. Eğitimlerin sonunda düzenlenen final jüride Diyarbakır, Muğla, Konya, Denizli, Elazığ, Nevşehir, Şanlıurfa, Sinop, Kırklareli, Kayseri ve Mersin illerinden hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanları alan 11 girişimci kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazandı. Girişimcilik hibesi almaya hak kazanan girişimcilere ödülleri 5 Aralık 2019'da İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi. Girişimci kadınlara ödülleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır tarafından verildi.



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, TOBB olarak kadınların ekonomideki ağırlıklarını artırmak için çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: "Bu projelerin başarıya ulaşmasında 81 ildeki TOBB Kadın Girişimci Kurullarımızın katkısı çok büyük. Yerel Lezzetler Yarışıyor Programı ile de Anadolu kadınlarının kurup işlettiği restoranların görünürlüklerini ve marka değerlerini artırmak istiyoruz. Bu yarışmaya başvuran kadın girişimciler işletme becerileri ve liderlik özelliklerine göre değerlendirildiler. TOBB Kadın Girişimci Kurullarımız yarışmayı illerinde duyurdular ve yarışmaya katılan kadınlara mentorluk yaptılar. Bu yarışmada odağın Türk mutfağında olmasını da ayrıca anlamlı buluyorum. Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahibiz. Ama elimizdeki bu zenginliği ticari gelire çevirme konusunda kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var. Yunanistan ve İspanya'ya giden ortalama bir turistin her 100 dolarlık harcamasının 12'si yeme içme sektörüne gidiyor. Türkiye'de ise bu oran sadece 6 dolar. Elindeki ürünü doğru pazarlayan fırsatı değerlendiriyor. Ödül alan restoranların sahipleri satış ve pazarlama konusunda bir dizi eğitime alınacak. Dereceye giren kadın girişimcilerimizin bu yarışma sonunda öğrendikleriyle restoranlarını birer marka haline getirmelerini umut ediyorum. Yarışmayı birlikte düzenlendiğimiz ortaklarımız Coca-Cola Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Habitat Derneği'ne de teşekkür ederim".



"Kız Kardeşim Projesi 2020'de 10 bin kadına ulaşacak"



Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova programa ilişkin olarak şunları söyledi: "Şirket olarak; kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyor; bu inançla kadınların kariyer yolculuklarında ilerleyebilmeleri için gelişimlerine destek veren pek çok proje gerçekleştiriyoruz. 2015'te başlattığımız Kız Kardeşim Projesi'yle bugüne kadar yaklaşık 20 bin kadına ulaştık. Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı ile projenin daha da büyüyerek etki alanını genişletmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı, bizim için ayrı bir yere sahip çünkü bu programla kendi ekosistemimizdeki kadınlara doğrudan destek olabiliyoruz. 2020'de Kız Kardeşim eğitimleri ile 40 ilden 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecekte de projelerimiz ile kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak yerel kalkınmada aktif rol almalarını desteklemeyi sürdüreceğiz"



İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, kadınların ekonomik hayata katılmasının Türkiye'nin büyüme ve gelişmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı yerel lezzetlerin kalite standardının korunmasının ve geliştirilmesinin yanı sıra, girişimci kadınlara da önemli bir fırsat tanıyor. Dünyada kadın ruhunun egemen olacağı yakın gelecekte, kadınların ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almalarına İTÜ olarak katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.



"Kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz"



Toplantıda konuşma yapan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Kadınların ekonomik yaşamda aktif bir şekilde rol alması gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çeşitli projeler ile kadınlara destek veriyoruz. 2018 yılından bu yana 45 ilde proje ortaklarımız ve gönüllülerimizle yürüttüğümüz Kız Kardeşim Projesiyle kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla 20 binden fazla kadına gönüllü eğitmenlerimiz aracılığıyla finansal bilinç, uygulamalı temel finans, dijital okur-yazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği ile mülteciler için girişimcilik eğitimlerimizi ulaştırdık. Türkiye'nin 13 ilini dolaşarak 5 bin kilometreden fazla yol yapan Kız Kardeşim Gezici Eğitim Tırımız ile daha fazla kadının bu eğitimlerden yararlanmasını sağladık. Kız Kardeşim Projesi kapsamında bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Yerel Lezzet Hibe Programı ile yereldeki girişimci kadınları desteklemeyi ve girişimci olmak isteyen kadınlara ilham vermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 11 ilden 11 kadını toplam 275 bin TL'lik hibe ile destekliyoruz. Yeni dönemde bu eğitimlerimizi yaygınlaştırarak, kadınlarımızın girişimcilik ekosisteminde aktif bir rol oynamasını desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar yaklaşık 20 bin kadına ulaştı



2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi, Türkiye'de bugüne kadar 30 ilde yaklaşık 20 bin kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim Projesi ile 2020 yılında 40 şehirde 10 bin kadına daha ulaşılması hedefleniyor. Kız Kardeşim Projesi kapsamında kadınlara girişimcilik, dijital okuryazarlık, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması amaçlanıyor.



2020 yılında Kız Kardeşim müfredatına sıfır atık içerikleri giriyor



Kız Kardeşim Projesi'nin müfredatına sıfır atık içerikleri de eklendi. Kız Kardeşim Projesi gönüllü eğitmenleri, yıl içinde talep eden girişimcilere ve girişimci adaylarına; denizlerin önemi ve korunması, denizlerin nasıl kirlendiği, atıkların ayrıştırılması ve sıfır atık felsefesi konularında eğitimler verecek.



Kız Kardeşim Projesi festivallerle üniversite öğrencilerine ulaşacak



Kız Kardeşim Projesi 2020 yılında girişimcilik ruhunu üniversiteli kadınlara taşıyacak. Düzenlenecek festivaller kapsamında girişimcilik potansiyeline sahip üniversite öğrencilerine yönelik Kız Kardeşim Seminerleri yapılarak öğrencilerin girişimcilik alanında bilgilendirilmeleri sağlanacak. Kadınların ekonomik hayata katılımı ile ilgili çalışmalar ve araştırma sonuçlarının paylaşılacağı seminerlerde Kız Kardeşim Projesi kapsamında eğitim alan başarılı girişimci kadınlar hikayelerini öğrencilerle paylaşacak.



Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı' kapsamında kazanan girişimcilerin listesi şöyle:



Denizli- Tennur Çıldır- Akyayla Kahvaltı Evi



Diyarbakır- Çimen Balsak -Yade



Elazığ- Gülsen Kırkıl-Gülsen'in Mutfağı



Kayseri-Hatice Kaya-İkinci Bahar



Kırklareli- Jülide Başkur -Gusto Celepoğlu Konağı



Konya- Seyhan Taşbaşı -Mabeyn Köşk



Mersin-Ruşen Çetiner- Bikase Lokantası



Muğla-Tuğba Yılmaz-Sarmabahçe Ev Yemekleri



Nevşehir- Nermin Ulkat -Halil İbrahim Sofrası



Sinop-Emine Özkan-Boncuk Yufka ve Mantı



Şanlıurfa- Feride Candemir -Evimdeyim Ev Yemekleri - İSTANBUL