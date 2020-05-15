Koç Topluluğu'nda koronavirüs seferberliği - Son Dakika

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, "Kuruluş harcımızı oluşturan 'Ülkem varsa ben de varım' düsturunu adeta milli seferberlik ruhuyla yaşadığımız, bu ruhla tüm şirketlerimiz ile güçlerimizi birleştirdiğimiz günlerden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde Koç Topluluğu adeta tek yürek oldu. Koç Holding'in liderliğinde hiç zaman kaybetmeden harekete geçen Koç Topluluğu Şirketleri sağlık ekipmanları üretimini başarıyla gerçekleştirdi. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik aksiyonları hayata geçirdi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Koç Holding'i tüm dünyaya iyi örnek olarak göstermesine kadar uzanan süreç ve Koç Topluluğu Şirketleri'nin bu dönemdeki üstün gayretleri Bizden Haberler dergisinde bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Türkiye'de özel sektörün girişimci, çevik ve esnek çalışma yapısına, koronavirüsle mücadele kapsamında bir kez daha şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki pek çok ülkeden daha hızlı bir şekilde kaynaklarımızı, üretim hatlarımızı, fabrikalarımızı dönüştürüp toplumsal mücadeleye dahil olabildik. Ülke olarak verdiğimiz iyi sınava, Koç Topluluğu olarak katkı sağlayabildiğimiz için gururluyuz. 100 yıla yaklaşan geçmişimize bakınca geleceğe ilişkin sorumluluğumuzu omuzlarımızda çok daha fazla hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Kuruluş harcımızı oluşturan 'Ülkem varsa ben de varım' düsturunu adeta milli seferberlik ruhuyla yaşadığımız, bu ruhla tüm şirketlerimiz ile güçlerimizi birleştirdiğimiz günlerden geçiyoruz. İşlerimizi yönetirken sahip olduğumuz güç ve çeviklik koronavirüs salgını ile topyekün mücadele etmemizi kolaylaştırdı."

Çakıroğlu, salgın sürecinin en başından itibaren, bir yandan topluma hizmet vermeyi sürdürürken, şirketler ile de krizin ilk anlarında hiç zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koç Holding'de bir kriz yönetim merkezi kurduk ve Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik. Şirketlerimizle birlikte gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelledik. Bunun bir örneği olarak Arçelik, Tofaş, Ford Otosan ve TürkTraktör kendi faaliyetlerinin dışına çıkarak sağlık ekipmanları üretmeye başladı. Tüm şirketlerimiz kendi etki alanları dahilinde salgınla mücadelede sorumluluk almayı vazife bildiler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon TL katkı sağladık. Topluluk Şirketlerimizin salgının başından beri yürüttüğü çalışmalara bir arada baktığımızda göğsümüz kabarıyor. Hep birlikte çalışarak bu zor günlerden daha da kuvvetlenerek çıkacağımıza inancım tam."

Koç Topluluğu Şirketleri'nin koronavirüsle mücadele dönemine damga vuran çalışmaları şöyle:

Arçelik, sağlık sektörünün koronavirüs salgını ile ortaya çıkan ihtiyaçlarına solunum cihazı üretimiyle destek oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Aselsan ve Baykar firması ile birlikte Biosys'in geliştirdiği mekanik ventilatörün seri üretimine başladı.

Türkiye genelinde 200'ün üzerinde hastaneye sağlık personellerinin ihtiyaçları için toplam 3 milyon 500 bin TL değerinde çay, kahve, tost, çamaşır makinesi, fırın ve kurutucu gibi ürünler sağladı.

Beko ise operasyonlarının olduğu Tayland, Vietnam ve İtalya gibi ülkelerde de benzer hizmetleri hayata geçirdi.

Ford Otosan

Tu¨m u¨retim ve u¨ru¨n geliştirme yetkinliklerini kullanarak, sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için ekipman u¨retmeye başladı.

30 bin adet siperli maske, 10 bin adet tulum ve hastanelerden alınan geri bildirimler ışığında daha rahat ve kolay bir kullanım sunan bin adet aerosol box üretti.

Sağlık Bakanlığı'nın kullandığı tu¨m Ford ambulanslara u¨cretsiz servis vermeye başladı. Yeniden kullanılabilen ve temizlenebilen filtresiyle viru¨slere karşı yüzde 99,9 oranında koruyuculuk sağlayan bir maske tasarımı yapan Ford Otosan, bu maskeyi seri u¨retime hazır hale getirdi.

Kısa su¨reli kullanım için eldeki malzemelerden kolay u¨retilebilecek bir ventilatör tasarlayıp seri üretime hazır hale getirdi.

Tofaş, 50 bin adet siperlikli maske, 971 adet entu¨basyon ve 300 adet biyolojik numune alma kabini üreterek, Sağlık Mu¨du¨rlu¨kleri koordinasyonunda 69 ildeki sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

tofas.com.tr internet adresi üzerinden bu ekipmanların açık kaynak tasarını yayınlayarak, üretim yapabilecek diğer firmalara da çağrıda bulundu. Bu çağrıya kulak veren 10 firma üretime destek vermeye başladı.

Divan Grubu üç otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarının hizmetine açtı ve kumanya desteği sağladı.

Vehbi Koç Sağlık Kuruluşları

Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pandemi hastanesi olarak görev yaparken, tüm hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık personelimiz üstün bir görev bilinci ve gayretle çalıştı.

Ayrıca online sağlık hizmeti Koç e-Sağlık hızla geliştirilerek pandemi döneminde uygulamaya alındı.

Tüpraş

Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destekte bulundu.

Rafinerilerinin bulunduğu illerdeki 30 ortaokulda açtığı "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri" sınıflarında sağlık çalışanları için 30 okuldaki 60 gönu¨llu¨ öğretmenin desteğiyle koruyucu siperli maske u¨retimine başladı.

Derince Devlet Hastanesi'nden gelen talep üzerine hastaneye bir laboratuvar kurma kararı veren Tüpraş, tesislerinin bulunduğu Körfez/Kocaeli, Aliağa/İzmir, Kırıkkale ve Batman'daki hastanelerden ve belediyelerden gelen maske ve tulum taleplerini karşıladı.

Yapı Kredi

Devlet hastanelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik destekte bulundu.

Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu teminatıyla hayata geçirilen "Çek Ödeme Destek Paketi" ve "Ekonomik İstikrar kalkanı Kredi Desteği"ne dahil oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 adet hasta takip monitöru¨ ve 1 adet merkezi izlem monitöru¨ bağışladı.

Aygaz

Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira katkı sağladı. Pu¨rsu ile Tu¨rkiye genelinde 20'den fazla devlet hastanesine 2 milyon şişe su ulaştırdı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira destek veren Opet, bu su¨reçte fedakarca çalışmalarına devam eden sağlık çalışanlarına Opet ve Sunpet istasyonlarında 500 TL'ye kadar akaryakıt alışverişlerinde geçerli yu¨zde 5 yakıt puan hediye ediyor.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nden gelen maske talebine istinaden 12 bin adet cerrahi maske ve 3 bin adet FFP2 maske teslim eden Opet Fuchs, Ford ambulanslara verilen servis hizmeti için bedelsiz motor yağı sağladı.

Otokoç Otomotiv

Sağlık çalışanlarının gu¨venle işlerine gidip gelebilmeleri için İstanbul'da 42, İzmir'de 50, Ankara'da 25, Bursa'da 20, Antalya'da 50, Adana'da 20, Konya'da 10, Trabzon'da 10, Balıkesir'de 10 ve Samsun'da 10 olmak u¨zere toplam 347 araç tahsis edildi.

100 aracını Koç Üniversitesi Hastanesi ve Amerikan Hastanesi'ne tahsis etti. Ayrıca sağlık çalışanlarına 15 bin adet yu¨z siperliği teslimi gerçekleştirdi. Avis ve Budget araç kiralama hizmetlerinde sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim tanımladı.

KoçAkademi

Koç Topluluğu çalışanları ve ailelerinin gelişimi için kullanılan Online Eğitim Platformu Koç Akademi'nin iki binden fazla eğitim ve içeriğini ücretsiz olarak tüm Türkiye'nin erişimine açması ilgiyle karşılandı. Platforma bugu¨ne kadar 1 milyondan fazla ziyaretçi girerek, eğitimlerden faydalandı.

Koç Topluluğu Spor Kulübü; yogadan pilatese, kick bokstan jimnastiğe kadar tu¨m antrenmanlarını online platforma taşıdı. 19 farklı branştaki dersler tu¨m Tu¨rkiye'ye IGTV u¨zerinden ve Instagram canlı yayınlarından ulaşıyor.

Koçfinans

Marmara Üniversitesi Pendik Başıbu¨yu¨k Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 bin TL değerinde tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

150 adet pulse oxymetre, 50 adet temassız ateş ölçer, 50 adet nebu¨lizatör, 50 adet tansiyon aleti, 22 adet laringoskop ve 2 defibrilatör yetkililere ulaştırıldı.

Koçtaş

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbu¨yu¨k Ek Hizmet Binası'nın ameliyathane ve yoğun bakım u¨nitesinde kullanılmak u¨zere 12 adet aspiratör cihazı bağışladı.

Koçtaş ayrıca tedarikçilerinin desteğiyle 2 bin adet çamaşır suyu, 100 bin eldiven ve 4 bin pili de hizmet binasının çeşitli birimlerinde kullanılmak u¨zere temin etti.

Müşterilerine ödeme kolaylığı sunan Setur Marinas, geçmiş dönem bakiyeleri dahil, pandemi süresince müşterilerinin teknelerine ait ödeme işlemlerinde anlaşmalı banka kredi kartlarına 12 aya kadar taksit uygulamasına geçtiğini duyurdu.

Tat Gıda

Çiftçiye verdikleri destek paketini bu yıl artıran şirket, 2019 yılına göre toplam avans miktarını yu¨zde 30 artırarak 23 milyon TL'ye yu¨kseltti. Tarımın su¨rdu¨ru¨lebilir olması için çiftçiye verdiği destek paketi ise; tohum, fide, tarımsal gu¨bre ve diğer sulama materyalleriyle beraber nakit avansı da kapsıyor.

500'e yakın sözleşmeli mevsimlik çiftçinin yaşadığı Bursa ve İzmir civarındaki 10 ayrı yerde duşlar ve tuvaletler yerleştirildi. Çiftçilerin sağlığını korumak ve u¨retimin su¨rekliliğini temin etmek için hayata geçirilen çalışmalar arasında; ateş ölçerler dağıtımı ile eldiven, maske, sabun, şampuan gibi hijyen için gerekli temel u¨ru¨nlerin bulunduğu bir paket desteği de yer alıyor.

TürkTraktör

Türk Traktör, 163 adet entu¨basyon ve biyolojik numune alma kabinini Sakarya, Ankara ve Kocaeli'nde 25 farklı hastanede kullanıma sundu.

"Tarlam Cepte" uygulamasını tu¨m çiftçilere bir yıl boyunca u¨cretsiz erişime açtı.

Zer; 6 hastaneye ve 3 farklı lojistik noktasına toplam 46 bin adet maske ve 4 hastaneye 3500 adet siperlik bağışı gerçekleştirildi.

Vehbi Koç Vakfı Kültür Kurumları ve Rahmi Koç Müzesi

Rahmi Koç Müzesi "http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plani/google-sokak-gorunumu" linki üzerinden sanal olarak ziyarete açıldı.

Arter'in ürettiği dijital içeriklere "Arter.org.tr" web sitesinden ve sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.

Sadberk Hanım Müzesi ise Google Art&Culture üzerinden ziyaret edilebiliyor. Meşher ise "Alexis Gritchenko İstanbul Yılları" sergisinin çevrimiçi olarak keşfedilebildiği bir program hazırladı.