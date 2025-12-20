Kokina fiyatları cep yakıyor! Rivayete göre kim 1 yıl saklarsa... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kokina fiyatları cep yakıyor! Rivayete göre kim 1 yıl saklarsa...

Kokina fiyatları cep yakıyor! Rivayete göre kim 1 yıl saklarsa...
20.12.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yıla yönelik hazırlıklar sürerken yılbaşı ile özdeşleşen kokina çiçekleri 500 TL'den 3-4 bin TL'ye kadar değişen fiyatlarla vitrinde yer aldı. İlginin yoğun olduğu kokinada kırmızı renk aşkı yeşil renk ise umudu simgeliyor. Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, "Rivayete göre insan onu 1 yıl saklarsa ev sahibi olur diye bir inanış var" dedi.

Son yıllarda popülerliği artan, yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kokina çiçeğine bu sene de ilgi yoğun. Kırmızı ve yeşil renkleriyle dikkati çeken kokina hem estetik görüntüsü hem de taşıdığı anlamla yoğun ilgi görüyor. Kokinanın yeni yıl umutlarını temsil ettiğini belirten Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, "Kırmızı rengi aşkı ve sevgiyi, yeşil rengi ise umudu simgeliyor. İnsanlar yeni yıla girerken evlerini ve iş yerlerini bu duygularla süslemek istiyor" dedi.

Kokina fiyatları cep yakıyor! Rivayete göre kim 1 yıl saklarsa...

"RİVAYETE GÖRE EV SAHİBİ YAPIYOR"

Bakaç, "Rivayete göre insan onu 1 yıl saklarsa ev sahibi olur diye bir inanış var. Zaten bunlar çalı bitkisi olduğu için evin herhangi bir köşesinde çok sıcak olmayan bir yerde 1 yıl boyunca hiçbir şey olmadan saklanabilir" diye konuştu. Kokinanın iki farklı bitkiden oluştuğunu ifade eden Bakaç, "Kokina, çalı grubu olan ve silcan dediğimiz bitki üzerine kırmızı meyvelerin bağlanmasıyla hazırlanıyor. Ortalama 60- 70 santimetre boyunda oluyor ve tamamen el emeğiyle yapılıyor" dedi.

Kokina fiyatları cep yakıyor! Rivayete göre kim 1 yıl saklarsa...

SATIŞLAR ERKEN BAŞLADI

Bu yıl satışların kasım ayı ortasında başladığını belirten Bakaç, "Geçmiş yıllarda aralık ayında başlayan satışlar bu yıl daha erken başladı. Fiyatlarda ciddi bir artış olmadı, geçen yılla benzer seviyelerde" diye konuştu. Kokinanın sade bir demetinin 500 liradan satıldığını vurgulayan Bakaç, "Üzerine eklenen süs ve materyallere göre fiyatlar 3-4 bin liraya, 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Emek yoğun bir ürün olduğu için son günlere kalındığında bulmak zorlaşıyor. Normal bir kokina buketi ise 500 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.

Kokina fiyatları cep yakıyor! Rivayete göre kim 1 yıl saklarsa...
Kaynak: DHA

Yılbaşı, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kokina fiyatları cep yakıyor! Rivayete göre kim 1 yıl saklarsa... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Müslüman toplumumuz Ben de yazayım, kim bu çiçekle ilgili bu tür inançlara inanırsa kafir olur 1 0 Yanıtla
  • YoH null YoH null:
    yav he he 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Bu resmen intihar Mangal yakıp uyudular sonrası facia Bu resmen intihar! Mangal yakıp uyudular sonrası facia
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Son operasyonun en dikkat çeken ismi Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya’ya gönderildi,10 haneli bir şifre var Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var
Görüntü Türkiye’nin yanı başından 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı! Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı
AK Partili Usta, CHP’li Başarır’ı “Mehmet Akif Ersoy“ üzerinden vurdu AK Partili Usta, CHP'li Başarır'ı "Mehmet Akif Ersoy" üzerinden vurdu
MHP’den Leyla Zana’ya destek: Başbuğumuzun ’kızım’ dediği bir şahsiyettir, nokta MHP'den Leyla Zana'ya destek: Başbuğumuzun 'kızım' dediği bir şahsiyettir, nokta
Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti Trenin çarptığı liseli genç hayatını kaybetti
İpler tamamen koptu Mert Günok Beşiktaş’tan ayrılıyor İpler tamamen koptu! Mert Günok Beşiktaş'tan ayrılıyor
Hangi takıma gidecek Süper Lig’in devleri aynı futbolcunun peşinde Hangi takıma gidecek? Süper Lig'in devleri aynı futbolcunun peşinde

12:15
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi
12:06
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır kararı
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı
11:49
’’Çift maaş alıyorum’’ diyen Sırrı Sakık’tan Meclis tarihine geçecek öneri
''Çift maaş alıyorum'' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
11:12
Bakan Güler duyurdu Askerlikte devrim gibi düzenleme yolda
Bakan Güler duyurdu! Askerlikte devrim gibi düzenleme yolda
11:02
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız
10:04
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!
10:03
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor
09:58
Anthony Joshua Jake Paul’un çenesini kırdı
Anthony Joshua Jake Paul'un çenesini kırdı
09:33
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var
07:41
Kenan Tekdağ’dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
07:17
ABD Suriye’de askeri operasyon başlattı
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı
03:22
Markette kanlı gece 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
02:45
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul’a geldi İşte ilk sözleri
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
02:21
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var İşte fotoğraflar
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2025 12:29:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kokina fiyatları cep yakıyor! Rivayete göre kim 1 yıl saklarsa... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.