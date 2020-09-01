Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 25 milyon 777 bini, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 47 bini aştı, salgında bugüne kadar 857 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinde okulların açılması salgın nedeniyle 10 Eylül'den 21 Eylül'e ertelendi.

ABD'deki önlemler kapsamında turlara kapanan Beyaz Saray'ın 12 Eylül'den itibaren virüs önlemleri dikkate alınarak yeniden ziyarete açılacağı duyuruldu.

Son 24 saatte 8 bin 115 yeni vakanın tespit edildiği İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, Madrid'de salgının evriminin ve kamu sağlığı durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19'un cinsiyet eşitliğindeki "hassas" ilerlemeyi olumsuz etkilediğini bildirdi.

Almanya'da işsiz sayısı, salgına ilişkin tedbirlerin gevşetilmesi sonrası düşüşünü ikinci aya taşıyarak ağustosta bir önceki aya göre 9 bin azaldı.

Vaka sayısının 1 milyonu geçtiği Rusya'da salgın koşullarında yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

İngiltere'de salgın dolayısıyla kapanan okullar yeniden açıldı.

İtalya'da öğrenci ve öğretmenler 6 ayı aşkın bir sürenin ardından sınıflara döndü.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çinli şirketlerin geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşılarını ocakta kullanıma sunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 nedeniyle Macaristan'ın sınırlarını kendi vatandaşları dışındakilere kapatmasına tepki gösterdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, salgın önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı.

Katar, salgınla mücadelede destek amacıyla Gazze'ye bir adet "gelişmiş Kovid-19 test cihazı" ve yaklaşık 20 bin test çubuğu bağışladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki yakıt krizi ve insani yardım programları için yeterli finansman olmaması nedeniyle ülkedeki Kovid-19 vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi salgına karşı mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine işaret ederek, ekonominin canlandırılması ve Kovid-19'a karşı geliştirilecek aşıya herkesin erişmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde başlatılan kitlesel Kovid-19 testi kampanyası çerçevesinde bugün 120 binden fazla kişiye test yapıldı.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ile Sırbistan'daki okullarda, salgına karşı mücadele kapsamında alınan tedbirlerle eğitime başlandı.

Kırgızistan'da şehir içi toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri ile ilgili uygulanan sınırlamalar tamamen kaldırıldı. Ülkede yeni eğitim öğretim yılı başladı.

İsrail'de salgına rağmen okullarda eğitime yeniden başlanırken, son 24 saatte 2 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Bu, virüsün İsrail'de ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda görevli bir çalışanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sahra Altı Afrika'da salgının hayat koşullarını daha da zorlaştırması nedeniyle 67 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Kolombiya'da salgın önlemleri kapsamında ülke genelinde belirli saatlerde uygulanan "sokağa çıkma yasağı" nedeniyle bir süredir durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları aşamalı olarak yeniden başladı. Başkent Bogota'da yer alan El Dorado Uluslararası Havalimanı, 1 Eylül itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi futbolcu David Silva, Kovid-19'a yakalandı.