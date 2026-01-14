Kreşte Çocuklara Şiddet İddiası: 6 Kişiye Dava - Son Dakika
Kreşte Çocuklara Şiddet İddiası: 6 Kişiye Dava

Kreşte Çocuklara Şiddet İddiası: 6 Kişiye Dava
14.01.2026 13:49
Aydın'daki kreşte 8 çocuğa şiddet uygulandığı iddiasıyla 6 kişi hakkında dava açıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kreş ve gündüz bakımevinde 8 çocuğa psikolojik ve fiziki şiddet uygulandığı iddiasıyla 3'ü öğretmen, 6 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, öğretmenler Ayça Ç. ve Buse G.'nin 'Çocuğa karşı eziyet', kreş ve bakımevinin sahibi Betül İ. Y., kurum müdürü Anıl Y., müdür yardımcısı ve psikolog Beyza T.M. ile öğretmen Cemile Y.'nin de 'Suçu bildirmeme' suçundan yargılanması istendi.

Olay, Efeler ilçesindeki Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 2024 yılı Mart ayında ortaya çıktı. Grup sorumlusu olarak görev yapan öğretmen Ayça Ç. ile çocuk bakıcısı Buse G.'nin, çocuklara yönelik sert ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Kreşe giden çocukların ev ortamında sergiledikleri farklı davranışlar üzerine durumdan şüphelenen aileler, çocuklarıyla pedagog eşliğinde görüştü. Görüşmelerde çocukların, kreşte görevli personelin kendilerine yönelik uygunsuz davranışlarını anlattıkları belirtildi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, görevlilerin çocukları ortak alanlarda iterek yere düşürdüğü ve sert davranışlarda bulunduğu görüldü. Elde edilen görüntülerin ardından mağdur 8 çocuktan 6'sının ailesi, savcılığa gidip sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hakkında cezai işlem uygulanan kreş, ailelerin çocuklarının kayıtlarını almasının ardından eğitim faaliyetlerine son verdi.

Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından, kurum sahibi Betül İ.Y., kurum müdürü Anıl Y., kurum müdür yardımcısı ve psikolog Beyza T.M. ile hareket koordinasyon ve jimnastik öğretmeni Cemile Y.'nin, sınıf öğretmenleri Ayça Ç. ve Buse G.'nin 2-3 yaşlarındaki çocuklara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet eylemlerine tanık olmalarına ya da velilerin ihbarıyla bu durumu öğrenmelerine rağmen yetkili makamlara bildirimde bulunmadıkları iddia edildi. Şüphelilere 'Suçu bildirmeme' suçlaması yöneltildi.

KURUMA BİLDİRİLMESİNE RAĞMEN UZUN SÜRE ÖNLEM ALINMADIĞI İDDİASI

Ailelerden Dilara-İlhan Evin çifti, çocukları Atlas ve Aslan Evin'in Temmuz 2023'ten itibaren söz konusu kreşte eğitim görmeye başladığını, Kasım 2023'te sınıf öğretmeni Ayça Ç.'nin çocuklara yönelik şiddet ve eziyet içeren davranışlarda bulunduğunu öğrendiklerini belirtti. Evin, durumu kuruma bildirmelerine rağmen uzun süre herhangi bir önlem alınmadığını, Aralık 2023'te çocuklarının tekrar şiddete maruz kaldığını fark etmeleri üzerine kamera görüntülerini izlediklerini söyledi. Görüntülerde öğretmen Ayça Ç.'nin çocuklara 'Çelme takma, yere çarpma, kolundan tutup yere atma' gibi şiddet içerikli eylemlerde bulunduğunu gördüklerini ifade eden Evin, bu davranışların farklı zamanlarda ve sistematik şekilde tekrarlandığını öne sürdü.

SAVCILIĞIN TESPİTLERİ

Savcılığın soruşturmasının ardından iddianame hazırlandı. Ayça Ç. ve Buse G.'nin görev yaptıkları süre boyunca sorumlulukları altındaki çocuklara yönelik disiplin yetkisini aşarak sistematik biçimde fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladıkları belirtildi. İddianamede, çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, bez değişimlerinin sınıf içinde yapılması, ceza duvarı oluşturularak psikolojik baskı kurulması gibi çok sayıda eylem ayrıntılı şekilde yer aldı. Bu eylemlerle çocukların bedensel ve ruhsal açıdan zarar gördüğü, aşağılandığı ve 'Çocuğa karşı eziyet' suçunun işlendiği kanaatine varıldığı belirtildi.

CEZALANDIRILMASI İSTENEN ŞÜPHELİLER

Savcılık, Ayça Ç. ve Buse G.'ye çok sayıda çocuğa eziyet suçunun yanı sıra kurum sahibi Betül İ. Y., kurum müdürü Anıl Y., müdür yardımcısı ve psikolog Beyza T. M. ile öğretmen Cemile Y.'nin de 'Suçu bildirmeme' suçundan yargılanmasını talep etti. Toplanan deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli suç şüphesinin oluştuğu belirtildi. İddianame, Aydın 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

