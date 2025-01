Kripto Varlık ve Web 3.0 Ekosisteminde Kadın Hareketi Büyüyor!

Bitcoin

Türkiye'nin öncü kripto varlık platformu Binance TR ile Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde Şubat 2023'teki Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirilen Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi 5 yılda 5 bin kadına kripto varlık, Web 3.0, blok zincir eğitimi verme hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere tüm Türkiye'de genç kadınların kripto varlık ve blok zincir ekosistemine girişini desteklemek ve teknoloji alanındaki işgücüne katılımını artırmak amacıyla faaliyet gösteren Akademi'nin online ve fiziki eğitimlerinden bugüne kadar 54 ilden 1000'e yakın kadın yararlandı. Yeni hedef bu sayıyı 2025 sonunda 2.025'e çıkarmak.

Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için

https://forms.gle/S79wyXv9Ve3WZ8my9



adresinden web sitesi ziyaret edilebilir.

Kripto ve blok zincir gibi yenilikçi teknolojilerin hızla büyüdüğü ve geliştiği bir dönemde, Binance TR'nin sunduğu bu program, kripto varlıklarla ilgilenen her yaştan kadını sektöre dahil ederek, finansın ve teknolojinin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. UNESCO'nun hazırladığı en son Bilim Raporu'na göre, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında, kadınlar çalışanların üçte birinden daha azını temsil ediyor; bu oran, yapay zekâ gibi yeni alanlara bakıldığında ise %22'ye kadar düşüyor. Raporun ortaya koyduğu bulgular, eşitlik için harekete geçmenin aciliyetini ve gerekliliğini vurguluyor.

Binance TR, kripto ve blok zincir teknolojilerinin sunduğu fırsatları herkes için daha erişilebilir hale getirerek finansal özgürlüğü artırmayı hedefliyor. Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi de Türkiye sathında kadınlara kripto varlık alanında liderlik yolunu açarak sektörün daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor.

%94 üniversite mezunu ama çoğunluğu işsiz

Akademinin bugüne kadar verdiği eğitimlerden bugüne kadar yararlananlarla ilgili istatistikler bu konudaki ihtiyacı da gözler önüne seriyor:

-Akademi eğitimlerinden online'da yararlananların oranı %69 oldu. %31 ise fiziki eğitimlere katıldı.

-Katılımcıların %27'si İstanbul'dan gelirken, deprem bölgesinden katılımın oranı %40'a ulaştı.

-Toplamda ise Türkiye'nin 54 ilinden katılım gerçekleşti.

-Eğitim alan kadınların %78'i 20-29 yaş aralığında, %22'si ise 30 yaş ve üzerinde olması gençlerin sektöre olan merakını teyit etti.

-Programa katılan kadınların %77'si iş gücüne dahil değilken, %23'ü çeşitli sektörlerde aktif olarak çalışmaktaydı.

-Ayrıca katılımcıların %94'ünü üniversite mezunlarının oluşturması, ancak çoğunluğun işgücüne dahil olmaması da dikkat çekti.

Binance Turkey Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, bu programla ilgili olarak şunları söyledi: "Binance TR'de değerimizin temel bileşenleri, çeşitlilik, eşitlik ve alçakgönüllülük. Hızla gelişen sektörde, sadece finansal teknolojiye katkı sağlamak değil, aynı zamanda engelleri yıkıp daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılığın yolunu açmak için Teknolojide Kadın Derneği'nin desteği ile kadınları önceliklendirdik." Eldoğan, kripto varlıkların dönüştürücü potansiyeline dikkat çekerek, "Kripto varlıklar, finansal hizmetlere erişimi daha adil ve kapsayıcı hale getiriyor; cinsiyet, coğrafi konum veya kişisel geçmiş fark etmeksizin herkese özerklik sağlıyor ve kendi finansal kararlarını alma imkânı sunuyor" dedi.

"Bu nedenle, Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi gibi girişimler, kripto varlık ve blokzinciri gibi dönüştürücü sektörlerde çok önemli bir rol oynuyor. Kadınların bu genç sektöre katılımı, ekosistemin daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir temelle şekillenmesine olanak tanıyor. Akademi, sadece kadınların teknolojiye katılımını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kadın girişimcilerden oluşan dinamik bir ekosistem oluşturuyor."

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise akademinin misyonu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Teknolojide Kadın Derneği olarak Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi ile bugüne kadar yaklaşık bin kadına Web3, Blok zinciri, NFT, yapay zekâ ve kripto alanlarında eğitimler verdik. Hatay'da gerçekleştirdiğimiz ilk fiziksel eğitimimizin ardından son olarak Ocak ayı başında Gaziantep'te 150 kadına daha ileri düzeyde eğitimler sunduk. Özellikle deprem bölgesindeki girişimci kadınların ve üniversiteli genç kızların bu alanlara olan yüksek ilgisi ve potansiyeli bizi oldukça heyecanlandırdı. Eğitime katılan uzmanlarımız, katılımcılarımıza dijital cüzdan açma süreçlerinde birebir destek vererek onların dijital dünyada ilk adımlarını atmalarına öncülük etti. Yerel yönetimler ve derneklerle işbirliği yaparak bu süreci daha kapsayıcı bir şekilde yürütme konusunda kararlıyız. Binance TR işbirliğiyle Anadolu'nun farklı şehirlerinde daha çok fiziksel etkinlik ve eğitim düzenleyerek, kadınlarımızın geleceğin finans dünyasında güçlü bir yer edinmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Akademi, blockchain, yapay zekâ, NFT'ler, finansal okuryazarlık ve siber güvenlik gibi alanlarda derinlemesine eğitimler sunarak, katılımcılarına kripto ve blok zincir ekosisteminde güçlü bir altyapı kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, "İlham Verenler Serisi" ile katılımcılar, sektörü şekillendiren kadın mentorlarla buluşarak ilham alıyor. Kripto dünyasında sevilen Filiz Abla ve Kamile Uray gibi kendi başarı hikayelerini inşa eden kadınların deneyimleri, öğrencilerin cesaretini ve özgüvenini artırarak, teknoloji ve girişimcilik alanında daha aktif bir rol almalarını teşvik ediyor.

The Women's Movement in the Crypto Asset and Web 3.0 Ecosystem is Growing!

Binance TR Women in Tech Academy Aims to Reach 2,025 Women by the End of 2025

Launched on International Women's Day, March 8, 2023, following the devastating February 2023 earthquakes in Turkey, the Binance TR Women in Tech Academy is a joint initiative by Turkey's leading crypto asset platform, Binance TR, and the Women in Technology Association (Wtech). The Academy aims to provide training in crypto assets, Web 3.0, and blockchain technology to 5,000 women over five years, making steady progress toward this goal.

The Academy operates nationwide, prioritizing earthquake-affected regions, to support young women's entry into the crypto and blockchain ecosystem and increase their participation in the tech workforce. So far, nearly 1,000 women from 54 provinces have benefited from the Academy's online and in-person training programs. The new target is to increase this number to 2,025 by the end of 2025.

For detailed information and to apply, please visit the website at

https://forms.gle/S79wyXv9Ve3WZ8my9

As innovative technologies like crypto and blockchain continue to grow rapidly, Binance TR's program plays a critical role in involving women of all ages in the sector, helping shape the future of finance and technology. According to UNESCO's latest Science Report, women account for less than one-third of the workforce in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) fields, and this drops to 22% in emerging areas like artificial intelligence. These findings underscore the urgency and necessity of action for equality.

Binance TR aims to make the opportunities presented by crypto and blockchain technologies more accessible to everyone, enhancing financial freedom. The Binance TR Women in Tech Academy paves the way for women across Turkey to take leadership roles in the crypto asset space, contributing to a more inclusive and equitable industry.

94% are University Graduates, but Most Are Unemployed

Statistics from the Academy's training programs highlight the pressing need for such initiatives:

-69% of participants attended online training, while 31% participated in physical sessions.

-27% of participants were from Istanbul, while those from earthquake-affected regions accounted for 40%.

-Women from 54 provinces across Turkey joined the program.

-78% of the women trained were aged 20-29, and 22% were over 30, indicating significant interest among young women in the sector.

-77% of participants were not part of the workforce, while 23% were actively employed in various sectors.

-Despite 94% of participants being university graduates, the majority were unemployed.

Harika Eldoğan, Binance Turkey Marketing Director, emphasized:

"At Binance TR, diversity, equity, and humility are the core components of our values. In this rapidly evolving sector, we prioritize women with the support of the Women in Technology Association, not only contributing to financial technology but also breaking down barriers and fostering greater diversity and inclusion." Highlighting the transformative potential of crypto assets, Eldoğan said:

"Crypto assets make financial services more fair and inclusive, offering autonomy and the ability to make financial decisions regardless of gender, geographic location, or personal background."

"This is why initiatives like the Binance TR Women in Tech Academy play a vital role in transformative sectors like crypto and blockchain. Women's participation in this young industry helps establish a more equitable and inclusive ecosystem. The Academy not only boosts women's engagement in technology but also fosters a dynamic ecosystem of female entrepreneurs."

Zehra Öney, Founding Chair of the Women in Technology Association, shared:

"To date, the Binance TR Women in Tech Academy has provided training to nearly 1,000 women in Web 3.0, blockchain, NFTs, artificial intelligence, and crypto. After our first in-person training in Hatay, we recently delivered advanced training to 150 women in Gaziantep this January. The high interest and potential among entrepreneurial women and university students in earthquake-affected regions excite us greatly.

Our experts have personally supported participants in opening digital wallets, guiding them as they take their first steps in the digital world. We are determined to make this process more inclusive by collaborating with local governments and associations. Through our partnership with Binance TR, we will continue organizing more in-person events and training across Anatolia, helping women secure a strong place in the future of finance."

The Academy provides comprehensive training in areas like blockchain, artificial intelligence, NFTs, financial literacy, and cybersecurity, equipping participants with a robust foundation in the crypto and blockchain ecosystem. Additionally, the "Inspiring Stories Series" connects participants with female mentors shaping the sector, offering inspiration and guidance. The experiences of women like Filiz Abla and Kamile Uray, who have built their success stories in the crypto world, boost participants' confidence and courage, encouraging them to take more active roles in technology and entrepreneurship.