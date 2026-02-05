Kültür ve Sanat Kurumları 2025 Toplantısı

Kültür ve Sanat Kurumları 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , "2002-2026 yılları arasında 13 bin 449 eser ait olduğu topraklara getirildi. Bu eserlerin büyük bölümünü oluşturan 9 bin 134 eser ise son 8 senede ait olduğu topraklara kazandırıldı. Geçtiğimiz yıl ülkemize iade edilen Marcus Aurelius heykeli bu alandaki kararlılığımızın da bir simgesi oldu adeta. 'Geleceğe Miras' vizyonumuzla, arkeolojide yeni bir dönemi başlattık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile bakanlığın 2025 yılı verilerini ve 2026-2027 hedeflerini açıkladı. Toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven gibi kurum temsilcileri de katıldı.

'KÜLTÜR YOLLARI FESTİVALLERİ 2027'DE 6 ŞEHRE DAHA GİDECEK'

Konuşmasına Türkiye Kültür Yolları Festivalleri ile başlayan Bakan Ersoy, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 yılından itibaren Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan festivalimiz, geçtiğimiz yıl 8 ay boyunca 20 şehirde, binden fazla etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600'den fazla etkinliğe sahne oldu. Bu yıl Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya illerimizi de festival takvimimize ekliyoruz. 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ illerimiz de doyasıya festival coşkusunu yaşayacak" dedi.

'DEVLET TİYATROLARI'NDA HEDEFİMİZ İSE 2,5 MİLYONUN ÜZERİNDE SEYİRCİYE ULAŞMAK'

Devlet Tiyatroları'ndaki büyüme rakamlarına dikkat çeken Ersoy, "2002'de 28, 2017'de 41 sahneyle faaliyet gösteren Devlet Tiyatrolarımız, bugün 59 sahneye ulaştı. 2025-2026 sezonunda bu sayıyı 64'e çıkarmayı hedefliyoruz. 2002-2003'de 1 milyon 14 bin, 2017-2018'de 1 milyon 603 bin olan seyirci sayımız, 2024-2025 sezonunda 2 milyon 300 bine yaklaştı. Bu sezon hedefimiz ise 2,5 milyonun üzerinde seyirciye ulaşmak. Her geçen gün yerli oyun sayımızı artırıyoruz. Geçtiğimiz sezon sahnelenen yerli oyun sayımız 99'du. Bu oyunlarımızı, seyircilerimizin yoğun ilgisini çeken yabancı eserlerle birleştirerek başarıyı yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEMSİL SAYISI CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ARTIŞLARINDAN BİRİDİR'

Devlet Opera ve Balesi'ndeki artışın tarihi bir önem taşıdığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz, sanat etkinliklerini ülkemizin dört bir yanına ulaştırmamızda en önemli kurumlarımızdan biridir. 2017-2018 sezonunda 713 olan temsil sayısı 2024-2025 sezonunda bin 228'e ulaştı. 2025-2026 sezonu için hedefimiz bin 350 temsildir. 2017'den bugüne yakalanan bu yüzde 72'lik tarihi bir artış, Cumhuriyet tarihinin en önemli artışlarından biridir. 2002'de 232 bin olan seyirci sayımız 2017'de 351 bin, 2024-2025 sezonunda 717 binin üzerine çıkmıştır. Önümüzdeki sezon hedefimiz 775 bin seyircidir" dedi.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA TANITAN DİZİ SEKTÖRÜMÜZE DESTEKTE BULUNACAĞIZ'

Sinema Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına ve dizi sektörüne değinen Ersoy, "Sinema Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 2017 yılında 305 projeye 56 milyon lira destek sağlanırken, 2025 itibarıyla proje sayımız 390'a, destek tutarımız ise 491,6 milyon liraya ulaşmıştır. Türk dizileri tüm dünyada 1 milyardan fazla kişiye doğrudan ulaşıyor. Bu yıldan itibaren en az 3 kıtada, 10 ülkede yayınlanan dizilerimizde, ülkemizin tanıtım stratejileriyle uyumlu içerik sunan bölümleri destekleyeceğiz. Böylelikle hem doğrudan milyonlarca insana ulaşacağız hem de ülkemizi kültürümüzü dünyaya tanıtan dizi sektörümüze destekte bulunacağız" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI GEÇTİĞİMİZ YIL 108 KONSERE İMZA ATTI'

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün etkinlik sayısının yüzde 100 artışla bin 6'ya çıktığını belirten Ersoy, "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 2017-2018 sezonunda 585 etkinlik gerçekleştirmiştik. Bu sayı 2024-2025 döneminde bin 6'ya yükseldi. Neredeyse yüzde 100'lük bir artış. Bu sezon için etkinliklerde bin 500 sayısını yakalayacağız. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) bu sezon 200'üncü yaşını kutluyor. Geçtiğimiz yıl 108 konsere imza atan CSO'yu 7 bölgemizde düzenlenecek konserlerle daha fazla insanımıza ulaştıracağız" dedi.

'KÜTÜPHANELERİMİZ BİZİM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Kütüphanecilik alanındaki yatırımları da aktaran Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla ilerlediğimiz 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' çerçevesinde kütüphanelerimiz bizim için büyük önem taşımaktadır. Bugün sayısı bin 300'ü aşan kütüphanelerimiz, öğrencinin, araştırmacının, çocuğun ve gencin ortak yuvasıdır. Attığımız kararlı adımlar neticesinde 2017'de 93 bin olan oturma kapasitemizi yüzde 60 büyüme ile 150 bine çıkarttık. Kullanım alanımız ise 2017 yılında 313 bin metrekareydi, bugün 789 bin metrekareye çıktı. Bu da yüzde 152 büyüme demek. İnşallah 2026 yılı sonunda 1 milyon metrekareye ulaşacağız" dedi.

Rami Kütüphanesi'ndeki durumu da paylaşan Bakan Ersoy, "Geçtiğimiz yıl Rami Kütüphanesi'nde 3 milyon 600 binden fazla ziyaretçi ağırlandı. Burada düzenlediğimiz 2 bin 944 etkinliğe de 819 bine yakın kişi katıldı" dedi.

'3 MİLYAR LİRA İLE TARİHİ BİR REKORA ULAŞTIK'

Telif hakları ve müzik lisanslama konusundaki hukuki ihtilafların sonlandığını belirten Bakan Ersoy, "Konaklama tesislerinde müzik lisansı bakımından başlattığımız uygulamayla birlikte, telif gelirlerinde yaşanan rekor artışın yanı sıra taraflar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden hukuki ihtilafları da sonlandırdık. Ayrıca 2025 yılında 'Gastronomi Sektöründe Müzik Lisansı İşbirliği Protokolü'nü hayata geçirdik. Gelinen noktayı değerlendirmek gerekirse, 2020 yılında 200 milyon lira seviyesinde olan telif gelirlerimiz vardı. İstikrarlı bir vizyon ve kararlı politikalarla bu rakamı her yıl artırdık, 2025 itibarıyla yaklaşık 3 milyar lira ile tarihi bir rekora ulaştık" diye konuştu.

'9 BİN 134 ESER SON 8 SENEDE AİT OLDUĞU TOPRAKLARA KAZANDIRILDI'

Kaçakçılıkla mücadele ve kazı çalışmalarına dair verileri paylaşan Ersoy, "Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'mızı 2020 yılında kurarak bu alanda yeni bir dönemi başlattık. O günden bugüne yürüttüğümüz sistemli çalışmalarla, kültür varlığı iadesinde tarihi bir ivme yakaladık. Bu çerçevede 2002-2026 yılları arasında 13 bin 449 eser ait olduğu topraklara getirildi. Bu eserlerin büyük bölümünü oluşturan 9 bin 134 eser ise son 8 senede ait olduğu topraklara kazandırıldı. Geçtiğimiz yıl ülkemize iade edilen Marcus Aurelius heykeli bu alandaki kararlılığımızın da bir simgesi oldu adeta. 'Geleceğe Miras' vizyonumuzla, arkeolojide yeni bir dönemi başlattık. 2018 yılında 12 ay kazı programına geçerek ezberleri bozduk. 2023'te Efes Antik Kenti ile bu büyük yolculuğun ilk adımını attık. Bugün, 2025 itibarıyla 255 kazı alanını Geleceğe Miras Projemize dahil etmiş durumdayız. Bu süreçte kazı alanlarına ayrılan kaynakları rekor seviyelere çıkardık. Artık yılda 90 gün süren kazı dönemi ülkemizde tarihe karışmış durumda. 2025 yılında yürüttüğümüz çalışmalarla bin 200'ün üzerinde uzman, 3 binin üzerinde çalışan istihdam edildi, 15 binin üzerinde arkeolojik buluntu bilim dünyasına kazandırıldı" diye konuştu.

'GECE MÜZECİLİĞİ, KÜLTÜREL MİRASIMIZI ZAMANIN ÖTESİNE TAŞIYAN GÜÇLÜ BİR VİZYONUN ÜRÜNÜDÜR'

Gece müzeciliğinin 27 müze ve ören yerine yayıldığını ve 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını belirten Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın başarılarından bahsetti. Ersoy son olarak, "Gece Müzeciliği, kültürel mirasımızı zamanın ötesine taşıyan güçlü bir vizyonun ürünüdür. 2024 yılında Efes, Hierapolis ve Side'de başlattığımız bu uygulama ile yaklaşık 400 bin ziyaretçimizi, çevreye duyarlı ve tamamı yenilenebilir enerjiyle aydınlatılan alanlarda ağırladık. 2025 yılında ise Gece Müzeciliğini 27 müze ve ören yerine yayarak bu vizyonu daha da büyüttük. Anadolu'nun dört bir yanına uzanan bu uygulama kapsamında yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaştık" ifadelerini kullandı.