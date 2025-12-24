Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım - Son Dakika
24.12.2025 03:24
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin Ankara yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan Başbakan Dibeybe, Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesi ve kazanın koşullarının Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon içinde araştırılması talimatı verdi.

Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi iş jetinin ülkeye dönüşü sırasında Ankara yakınlarına düşmesinin ardından Libya yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 8 askeri personelin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilerek, "Bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi etkinlikler ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır" denildi.

"EN İÇTEN TAZİYE VE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ SUNARIZ"

Kazada hayatını kaybeden askerlerin Libya'ya fedakarca hizmet ettiği vurgulanarak, "Merhumların ailelerine ve silahlı kuvvetlerdeki meslektaşlarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunar; yüce Allah'tan kendilerine engin rahmetiyle muamele etmesini, onları cennetinde ağırlamasını ve geride kalan ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet vermesini niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKANDAN TALİMAT

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesi ve kazanın koşullarının Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon içinde araştırılması talimatı verdiği aktarıldı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'ye yaptıkları resmi ziyareti tamamlayarak ülkelerine doğru yola çıkan 8 kişilik Libyalı askeri heyeti taşıyan bir uçak, Ankara yakınlarında radardan kaybolmuştu. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçağın düştüğünü ve Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub'un kazada hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ACİL İNİŞ BİLDİRİMİ YAPTIĞI AÇIKLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden bağlantı sağlanamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Yorumlar (14)

    Yorumlar (14)

  • Sa198542 Sa198542:
    biz 20 yiğit şehit olunca neden ulusal yas ilan etmedik? 232 38 Yanıtla
    Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    Çünkü bazı itler sevinmesin diye 110 136
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    çünkü türk düşmanlığı son 23 yılda moda olmuş. adam askere kelle dedi bunun daha ötesi var mı? Daha halen vatanseveriz diye oy veriyorlar tam tersi aslında 82 21
    Four Channel Four Channel:
    nedenini sen de gayet iyi biliyorsun. acik acik yazdirma. silivri soğuktur. 52 12
  • Zafer El Zafer El:
    desene İsrail yaptı yine yapacağını vallaha korkulur bu İsrail'den tek tek avlıyor maymunlar da gözünü kapatıyor bizimkilerde de tek ayak üstünde bin binturlu yalan ne haliniz varsa görün 127 54 Yanıtla
    Gakko 23 Gakko 23:
    zikik. gördünmü ki kesin dille yazmışsın 37 88
    Dadaş 20 Dadaş 20:
    bu ucaklar sonuçta insan yapısı. Arza illeki yapacaklar. Sadece bizim ülkemizde olmuyor. Ölen Libyalı kardeşlerimiz için çok üzüldüm Allah rahmet eylesin 9 51
  • Fatma Erkoca Fatma Erkoca:
    biz kendi ucaklarimiza sahip çıkmaktan aciziz başkasına hiç çıkamayız at izi it izine karıştı 97 30 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    Bizim 20 tane askerimizi içinde olduğu uçağa düşürdüler. Daha halen 3 ay oldu. Uçan neden düşürdüğü ile ilgili kara kutuyu bilgilerini açıklamıyorlar gizliyorlar. Demek ki kimin düşürdüğünü iyi biliyorlar ve o kişi/devlete çok korkuyorlar. İsrail o durumları bizim hava sahasında radarlarımızı yakalanmadan bir teknoloji ile uçurmasının nedeni işte böyle bir katliam yapmak için di Maymun IQ . 82 30 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    herşey gizli sorsan devlet çok şeffaf işte örnek 25 4
  • 16subat1994s 16subat1994s:
    dikkat ceken adim neydi onu anlamdim magazin gibi haber basligi atiyosun sende kabak tafi vermeye basladin 33 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
