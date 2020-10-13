Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı - Son Dakika

Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı

13.10.2020 12:43
Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı, System.String[]

Dünya Barış Kupası 5'inci Uluslararası Masterler Fubol Turnuvası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Dünya Barış Kupası 5'inci Uluslararası Masterler Fubol Turnuvası, Antalya'da gerçekleştirildi. Geleneksel turnuvada Ege takımlarından Bodrum Belediye +40 yaş kategorisinde, Akhisar spor ise +50 yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Turnuva'da Bosna Hersek Zenitsa Doboj Kantonu Sağlık Bakanı Adnan Jupic, Kosova Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Lopar ve Bulgaristan'ın bazı eski milli oyuncuları da forma giydi. Her yıl geleneksel olarak Kuşadası'nda yapılan Dünya Barış Kupası Uluslararası Masterler Fubol Turnuvası pandemi dolayısıyla Antalya'da gerçekleştirildi. 4 ülkeden 15 takımın yer aldığı turnuvaya Türk ekiplerinin yanı sıra Bosna Hersek'ten Zavidovici, Kosova'dan KF Prizren 2018 ve Bulgaristan'dan Targoviste takımları katıldı. Bazı takımlar iki kategoride de mücadele etti.

Turnuvanın başlama vuruşunu Bakan Adnan Jupic ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Enver Barış birlikte yaptılar. Maçları Masterler ve Veteranlar Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği mensubu hakemler yönetti. Lig usulü eleme maçlarıyla başlayan turnuvada +40 yaş kategorisi finalini Bodrum Belediye ile Mersin Sağlık Masterler takımları oynadı. 1-1 biten normal sürenin sonunda penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Bodrum, 2017 yılından sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. +50 yaş kategorisinde ise Akhisarspor ve Denizli Merkez Efendi takımları seyir zevki yüksek bir finale imza attı. Maçı 5-2'lik skorla kazanan Akhisarspor Masterler turnuvanın ikinci büyük kupasını da Ege Bölgesi'ne taşıdı.MERSİNLİ SAĞLIKÇILARA ALKIŞPandemi dolayısıyla zorlu ve yoğun çalışma koşullarına rağmen turnuvaya yedeksiz 11 kişiyle katılan, finale arkasında Atatürk'ün, "Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz" sözleri yazılı formalarla çıkan Mersin Sağlık Masterler takımı katılımcı takımların oyuncuları tarafından dakikalarca alkışlandı. Geleneksel turnuvanın seneye pandemi sonrası Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Fas, Tunus, Romanya ve Polonya'dan takımların katılmasıyla 32 takımla düzenlenmesi planlanıyor.BAKAN JUPİC: TÜRKİYE'DE ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDEBosna Hersek Zenica Doboj Kantonu Sağlık Bakanı Adnan Jupic, turnuva için geldiği ülkemizde gerek konaklama, gerekse spor tesislerindealınan önlemlerin yüksek düzeyde olduğunu ve Türkiye'de güvenli turizm, güvenli spor olanağının sağlandığını söyledi. Adnan Jupic, "Koronavirüs önlemlerinin yüksek derecede alındığını görüyoruz. Türkiye'nin genelde aldığı önlemleri tebrik etmek istiyorum. Özellikle büyük şehirde İstanbul'da alınan önlemleri ve vatandaşların bunları uygulamalarını iyi buluyorum. Halkın ve sağlıkçıların arasındaki işbirliği beni gerçekten etkiledi. Pandemiyi yenmek istiyorsak halk ve sağlıkçıların işbirliğine çok ihtiyacımız var. Bunu inşallah hep beraber yeneceğiz" dedi.Kosova Prizren'in eski belediye başkan yardımcısı olan Orhan Lopar ise Türkiye'nin kendileri için her zaman güvenli bir liman olduğunu söyledi.

Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı
Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı
Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı
Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı
Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı
Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı

Antalya, Türkiye, Bodrum, Ege, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı - Son Dakika Spor

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