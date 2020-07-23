MEB'den, Covid-19'la mücadeleye AR-GE desteği - Son Dakika

COVİD-19 salgını ile mücadelede dezenfektandan maske ve tuluma, solunum cihazından maske makinesine kadar pek çok ürün üreterek ön saflarda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şimdi üretim kapasitesini geliştirmek ve mesleki eğitimi daha da güçlendirmek için 16 ilde 30 AR-GE merkezi kurdu.

MEB, Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde mesleki eğitimin üretim kapasitesini harekete geçirerek, ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesini sağladı. Mesleki eğitim kurumları dezenfektan, maske, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük ve tulumun ötesinde solunum cihazı, maske makinesi gibi çok sayıda ürünü hızla üreterek, başta sağlık çalışanları olmak üzere kullanıma sundu. Meslek liseleri bünyesinde üretilen bazı ürünler, yurt dışına da ihraç edildi.