Medeniyet Teknopark\'ta Networking Toplantısı

İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Teknopark tarafından düzenlenen 8'inci Networking Toplantısı, girişimcileri, iş dünyası temsilcilerini ve ekosistem paydaşlarını Medeniyet Teknopark Tuzla Yerleşkesinde bir araya getirdi. Etkinlikte firmalar projelerini tanıtırken, 2025 yılı boyunca gösterdikleri performansla öne çıkan girişimler de ödüllendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, teknoparkların yalnızca birer çalışma alanı değil, aynı zamanda iş birliklerinin doğduğu ve büyüdüğü stratejik ekosistemler olduğunu söyledi. Tak, Medeniyet Teknopark'ın girişimcilere sunduğu desteklerle ulusal ve uluslararası ölçekte değer üreten projelere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Tak, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi çatısı altında; akademiyi, sanayiyi ve girişimcileri bir araya getiren, iş birliği fırsatları üreten ve küresel ölçekte rekabet edebilen güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemin bir parçası olmaktan hem girişimcilerimiz hem de akademik paydaşlarımız adına büyük bir gurur duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz networking buluşmalarıyla da bu güçlü yapıyı daha da pekiştirerek, paydaşlarımıza keyifli ve verimli bir etkileşim ortamı sunuyoruz" dedi.

Toplantıya katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü ve Medeniyet Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise konuşmasında, üniversite–sanayi iş birliğinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından taşıdığı öneme belirterek, teknopark bünyesinde geliştirilen yenilikçi projelerin ekonomik ve teknolojik dönüşüme katkı sunduğunu söyledi.

FİRMALAR PROJELERİNİ TANITTI, İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Program kapsamında Medeniyet Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar, gerçekleştirdikleri sunumlarla ürün ve hizmetlerini tanıttı. Etkinliğe 65 firma katıldı. Katılımcılar, sunumların ardından düzenlenen networking bölümünde birebir görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu.

'2025 YILININ EN'LERİ' ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Toplantının öne çıkan bölümlerinden biri de '2025 Yılının En'leri' ödül töreni oldu. Yıl boyunca gösterdikleri performansla ekosisteme katkı sunan firmalar şu kategorilerde ödüllendirildi:

"Yılın Global Pazarlarda En Aktif Firması: Beyaz Net

"Yılın Satış Rekortmeni Firması: Feraset

'YILIN EN İŞ BİRLİKÇİ FİRMASI: TECHNE'

Plaket takdimleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Medeniyet Teknopark yetkilileri, girişimcilik ekosistemini güçlendiren ve firmalar arası iş birliklerini artırmayı hedefleyen networking toplantılarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Stemzy Mühendislik'ten Mubashir Mansoor, "Medeniyet Teknopark ekosistemi sayesinde güçlü bir network, yüksek bir enerji ve önemli bir sinerji ortamı içinde yeni yıla başlıyoruz. Bu yapı içerisinde yeni projeler üretmekten ve girişimcilik yolculuğumuzu burada sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni yılın hepimiz için bol projeli ve verimli geçmesini diliyorum" dedi.

Yıldız Endüstriyel'den İlker Yıldız, "Bugün, soğuk havaya rağmen son derece sıcak ve samimi bir ortamda, teknopark ekosisteminin tüm paydaşlarıyla bir araya geldik. Bu güçlü buluşmayı mümkün kılan Medeniyet Teknopark ekibine teşekkür ediyor, bu tür organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.