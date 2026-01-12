Medeniyet Teknopark'ta Networking Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Medeniyet Teknopark'ta Networking Toplantısı

Medeniyet Teknopark\'ta Networking Toplantısı
12.01.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girişimciler ve iş dünyası temsilcileri, Medeniyet Teknopark'ta bir araya gelerek projelerini tanıttı.

İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Teknopark tarafından düzenlenen 8'inci Networking Toplantısı, girişimcileri, iş dünyası temsilcilerini ve ekosistem paydaşlarını Medeniyet Teknopark Tuzla Yerleşkesinde bir araya getirdi. Etkinlikte firmalar projelerini tanıtırken, 2025 yılı boyunca gösterdikleri performansla öne çıkan girişimler de ödüllendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, teknoparkların yalnızca birer çalışma alanı değil, aynı zamanda iş birliklerinin doğduğu ve büyüdüğü stratejik ekosistemler olduğunu söyledi. Tak, Medeniyet Teknopark'ın girişimcilere sunduğu desteklerle ulusal ve uluslararası ölçekte değer üreten projelere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Tak, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi çatısı altında; akademiyi, sanayiyi ve girişimcileri bir araya getiren, iş birliği fırsatları üreten ve küresel ölçekte rekabet edebilen güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemin bir parçası olmaktan hem girişimcilerimiz hem de akademik paydaşlarımız adına büyük bir gurur duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz networking buluşmalarıyla da bu güçlü yapıyı daha da pekiştirerek, paydaşlarımıza keyifli ve verimli bir etkileşim ortamı sunuyoruz" dedi.

Toplantıya katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü ve Medeniyet Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise konuşmasında, üniversite–sanayi iş birliğinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından taşıdığı öneme belirterek, teknopark bünyesinde geliştirilen yenilikçi projelerin ekonomik ve teknolojik dönüşüme katkı sunduğunu söyledi.

FİRMALAR PROJELERİNİ TANITTI, İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Program kapsamında Medeniyet Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar, gerçekleştirdikleri sunumlarla ürün ve hizmetlerini tanıttı. Etkinliğe 65 firma katıldı. Katılımcılar, sunumların ardından düzenlenen networking bölümünde birebir görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu.

'2025 YILININ EN'LERİ' ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Toplantının öne çıkan bölümlerinden biri de '2025 Yılının En'leri' ödül töreni oldu. Yıl boyunca gösterdikleri performansla ekosisteme katkı sunan firmalar şu kategorilerde ödüllendirildi:

"Yılın Global Pazarlarda En Aktif Firması: Beyaz Net

"Yılın Satış Rekortmeni Firması: Feraset

'YILIN EN İŞ BİRLİKÇİ FİRMASI: TECHNE'

Plaket takdimleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Medeniyet Teknopark yetkilileri, girişimcilik ekosistemini güçlendiren ve firmalar arası iş birliklerini artırmayı hedefleyen networking toplantılarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Stemzy Mühendislik'ten Mubashir Mansoor, "Medeniyet Teknopark ekosistemi sayesinde güçlü bir network, yüksek bir enerji ve önemli bir sinerji ortamı içinde yeni yıla başlıyoruz. Bu yapı içerisinde yeni projeler üretmekten ve girişimcilik yolculuğumuzu burada sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni yılın hepimiz için bol projeli ve verimli geçmesini diliyorum" dedi.

Yıldız Endüstriyel'den İlker Yıldız, "Bugün, soğuk havaya rağmen son derece sıcak ve samimi bir ortamda, teknopark ekosisteminin tüm paydaşlarıyla bir araya geldik. Bu güçlü buluşmayı mümkün kılan Medeniyet Teknopark ekibine teşekkür ediyor, bu tür organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medeniyet Teknopark'ta Networking Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü
Trump’tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba’nın başkanı olabilir Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir
Fenerbahçe’nin gündemindeki Nkunku’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
ABD’de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi ABD'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı 300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı Bilanço ağır Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı
4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu 4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu
Görüşmeler başlıyor Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:38
Volkan Demirel’den Montella’ya sert hareket Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
16:18
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş
Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:32
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
15:21
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu
AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:24:21. #7.11#
SON DAKİKA: Medeniyet Teknopark'ta Networking Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.