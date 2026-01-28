Meloni, Sicilya\'daki Toprak Kayması Bölgesini Ziyaret Etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ciddi boyutlarda toprak kayması felaketi yaşayan Sicilya Adası'ndaki Niscemi ilçesini ziyaret ederek, hükümetin ilçeye hızlı yardım edilebilmesi için azami çabayı göstereceği sözünü verdi.

Meloni, geçen hafta Harry Kasırgası'nın vurduğu ülkenin güney bölgeleri ile yine bu kasırganın getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması felaketi yaşayan Caltanisetta vilayetine bağlı Niscemi ilçesinde helikopterle incelemelerde bulundu. Meloni, daha sonra Niscemi Belediyesini ziyaret etti.

Başbakanlıktan Meloni'nin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında acil durumla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı ve tahliye edilenlere yardım etmek için hükümetin ve yetkili kurumların azami çabayı gösterdiği teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

Hükümetin, yolların onarılması, ilçede eğitim faaliyetlerinin yeniden başlatılması, gaz ve elektrik şebekelerinin yeniden kurulması konularında çalışacağı taahhüt edilen açıklamada, "Durumu karmaşıklaştıran unsur ise heyelan aktif kaldığı sürece müdahale edilmesi gereken alanın tam olarak tespit edilememesi ve dolayısıyla müdahale yöntemlerinin belirlenememesi." denildi.

Açıklamada, Başbakan Meloni'nin, Belediye Başkanı Massimiliano Conti'ye, 1997 yılında benzer bir felaketle karşı karşıya kalan ve sonrasında tazminatların gecikmesi gibi durumların yaşandığı ilçede aynı durumun tekrar etmemesi için her şeyi yapacağını garanti ettiği belirtildi.

Meloni'nin Niscemi'nin ardından Harry Kasırgası'ndan etkilenen Sicilya Adası'nın doğu kıyılarını da havadan incelediği belirtilen açıklamada, Meloni'nin daha sonra Katanya kentinde yerel yetkililerle durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.

Bu arada, Başbakan Meloni, Niscemi'de havadan incelemelerde bulunduğu anın görüntülerini bir mesajla sosyal medya platformlarındaki hesaplarından paylaştı.

Meloni, mesajında şunları kaydetti:

"Durumu yakından takip etmek, yerel yetkililerle görüşmek ve zor zamanlarla karşı karşıya kalanlara devletin desteğini yinelemek istedim. Hükümet, etkilenen bölgeleri desteklemek, acil yardımı garanti altına almak ve acil durumu aşmak ve normale dönmek için gerekli müdahaleleri başlatmak için çalışıyor. Durumu azami dikkatle izlemeye devam edeceğiz."

Niscemi'de alarm durumu devam ediyor

Diğer yandan, beldenin batısında 4 kilometre uzunluğundaki bir hatta yaşanan ve bazı evleri de yutan toprak kaymasının devam ettiği ve bu nedenle ilçede "alarm" durumunun sürdüğü basında yer aldı.

Haberlerde, toprak kayması nedeniyle 25 Ocak'tan bu yana 1500'ü aşkın kişinin evlerinden tahliye edildiği ilçede eğitim-öğretime de ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, yüksek riskli kırmızı bölgede kalan evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin eşliğinde konutlarından önemli eşyalarını almalarına izin verildiği belirtildi.

İlçenin çevresinde de heyelan sebebiyle tarım arazilerinde çatlaklar ve çukurlar oluştuğu kaydedildi.

Bu arada, Gela Cumhuriyet Savcılığının da Niscemi'deki heyelanla ilgili "ihmal sonucu felaket" ve "heyelan sonucu zarara yol açma" suçlamaları kapsamında soruşturma başlattığı ifade edildi.

Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano, dün Niscemi'de basına yaptığı açıklamada, "Heyelan tamamen aktif ve durum kritik. Artık kurtarılamayacak evler var ve orada yaşayanların kalıcı olarak yer değiştirmesi için bir plan geliştirilmesi gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.