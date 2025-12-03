Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü - Son Dakika
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü
03.12.2025 12:38  Güncelleme: 13:59
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü
Mersin'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 25 yaşındaki şahıs, önce alt kat komşusu anne ve oğlunu katletti daha sonra bedava içki vermeyen tekel bayi işletmecisini öldürdü. Tekel bayine geldiği taksiciye de ateş edip kaçan silahlı saldırgan "dur" ihtarına uymayınca vurularak yakalandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Mithat Paşa Mahallesi'nde peş peşe 3 cinayet yaşandı. İddiaya göre; akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 25 yaşındaki M.T. önce alt kat komşusu anne ve oğlunu ardından bedava içki vermeyen tekel bayi işletmecisini öldürdü.

ÖNCE ANNE VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Vahşet, mahalledeki 5519 Sokak'ta yer alan bir apartmanda başladı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.T. (25) iddiaya göre; alt kat komşusu Remziye (50) ile oğlu Mazlum Kaya'yı (26) öldürdü.

SONRA BEDAVA İÇKİ VERMEYEN İŞLETMECİYİ KATLETTİ

Cinayet sonrasında binadan çıkan şüpheli, bir ticari taksi ile Merkez Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bir tekel bayine gitti. Bayiye giren şüpheli ücret ödemeden alkollü içki almak istedi. Bu sırada şüpheli üzerindeki silahı çekerek tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti. Ardından da taksiciye de ateş eden şüpheli kaçtı. Taksici yara almadan kurtulurken Turgut işyeri önünde kanlar içinde yere yığıldı. Durum çevredekiler tarafından 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez bölgeye sağlık ve çok sayıda polis sevk etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ahmet Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Öldürülen Ahmet Turgut

"DUR" İHTARINA UYMAYINCA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgeyi abluka altına alan polis, yaya olarak kaçan Mustafa T.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa T. ise emniyete götürüldü.

ÖLENLERİN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerlerinde yapılan inceleme sonrasında ölenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Omer Kendi Omer Kendi:
    bunlardan piyasada cok var, acil nufus azalmasi lazm 47 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bu nasıl bir iştir bu ne rahatlık. her aklı dengesi yerinde olmayan bunumu yapmalı bunlara mutlaka bir kıstas, düzen getirilmeli elinde silah bıçak olan ve tehdit unsuru oluşturan her kes vur emrine girmeli ve vurulmalıdır. 39 2 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    akıl sağlığı çok değerlidir.Allah hepimizin aklına mukayyet olsun 29 1 Yanıtla
  • der25@M334 der25@M334:
    Hayret doğrusu halen böyle bir katili sağ olarak yakalanması arnın ın ortasından vurulması gerekiyor kime faydası olacaki sağ yakalanıyor anlamış değilim iyileştiğinde aklı dengesi bozuk denip gine salı verilecek sokaklar suç makinesi ile dolu 7 0 Yanıtla
  • Asil280721& Asil280721&:
    Abi neden yaralamaya çalışıyorsun sıkın kafasına gitsin 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
