Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Mithat Paşa Mahallesi'nde peş peşe 3 cinayet yaşandı. İddiaya göre; akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 25 yaşındaki M.T. önce alt kat komşusu anne ve oğlunu ardından bedava içki vermeyen tekel bayi işletmecisini öldürdü.

ÖNCE ANNE VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Vahşet, mahalledeki 5519 Sokak'ta yer alan bir apartmanda başladı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.T. (25) iddiaya göre; alt kat komşusu Remziye (50) ile oğlu Mazlum Kaya'yı (26) öldürdü.

SONRA BEDAVA İÇKİ VERMEYEN İŞLETMECİYİ KATLETTİ

Cinayet sonrasında binadan çıkan şüpheli, bir ticari taksi ile Merkez Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bir tekel bayine gitti. Bayiye giren şüpheli ücret ödemeden alkollü içki almak istedi. Bu sırada şüpheli üzerindeki silahı çekerek tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti. Ardından da taksiciye de ateş eden şüpheli kaçtı. Taksici yara almadan kurtulurken Turgut işyeri önünde kanlar içinde yere yığıldı. Durum çevredekiler tarafından 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez bölgeye sağlık ve çok sayıda polis sevk etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ahmet Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Öldürülen Ahmet Turgut

"DUR" İHTARINA UYMAYINCA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgeyi abluka altına alan polis, yaya olarak kaçan Mustafa T.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa T. ise emniyete götürüldü.

ÖLENLERİN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerlerinde yapılan inceleme sonrasında ölenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.