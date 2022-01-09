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Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor - Son Dakika

Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

09.01.2022 11:29
Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika değerlendirmelere göre İstanbul'a kar geliyor. 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren kar yağışının Marmara'dan giriş yapacağını belirten uzmanlar, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini ve yağışların perşembe gününden itibaren Anadolu'ya kayacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması yapıldı. Sağanak yağış yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken 7 il için "sar kodlu" uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul dahil birçok kentte çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

"SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgeler yağışlı. Toroslar ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yağışlar kuvvetli, sıcaklıklarda değişim yok" dedi.

Kar yağışı ile ilgili tarih veren Prof. Dr. Şen, "12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar.

AŞIRI YAĞIŞ, DOLU, FIRTINA, HORTUM

Bugün ve gelecek 2 gün çarşambaya kadar, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde şiddetli yağmur, Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde hortum görülebilir. Tedbir alınmalıdır." dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla bugünün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12

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Meteoroloji, İstanbul, Çarşamba, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor - Son Dakika
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