Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Yarın günün ilk saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Yarın günün ilk saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor

14.08.2022 14:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği de vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

OLUMSUZ KOŞULLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAYIMLADI

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı. Yayınlanan mesajda, "Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Öte yandan Genel Müdürlük, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını da açıkladı. Rüzgar hızının ise Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Kastamonu, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Yarın günün ilk saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Yarın günün ilk saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor - Son Dakika
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