Milyon dolarlık projeler, sıfır iletişim: Sektör nerede hata yapıyor?

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gayrimenkul sektörü milyon dolarlık projeler geliştiriyor ama iletişimi hâlâ reflekslerle, hatta hatalarla yönetiyor. COSY İletişim’e göre bugün satılamayan projelerin arkasında piyasa değil; yanlış konumlandırma, zayıf hikaye ve strateji eksikliği var.

İki eski gayrimenkul gazetecisi bugün sektörün iletişimini yönetiyor. COSY İletişim’in direksiyonunda yer alan Yelda Akgün ve Evren Kotoğlu, gayrimenkulün dilini sonradan öğrenmiş değil; o dili yıllarca yazmış, kurgulamış ve yönlendirmiş isimler.

Gayrimenkul sektörü yıllardır metrekare, lokasyon ve fiyat üzerinden konuşuluyor. Ancak bugün gelinen noktada tablo değişmiş durumda. Artan maliyetler, sıkılaşan finansman koşulları ve yavaşlayan satışlar sektörü yeni bir gerçekle yüzleştiriyor: Artık sadece proje üretmek yetmiyor, doğru anlatmak gerekiyor.

Birçok geliştirici yüz milyonlarca dolarlık yatırımlar yaparken, bu projelerin nasıl konumlandırılacağını, hangi hikâyeyle anlatılacağını ve hangi hedef kitleye nasıl ulaşacağını yeterince planlamıyor. İletişim, hâlâ çoğu marka için lansman döneminde hatırlanan bir destek kalemi olarak görülüyor. Oysa bugünün rekabetinde iletişim; satışın, güvenin ve marka değerinin doğrudan belirleyicisi haline gelmiş durumda.

Üstelik yatırımcı davranışı da değişti. Alıcı artık yalnızca satış ofisine gitmiyor; karar vermeden önce Google’da araştırıyor, dijital platformları inceliyor, hatta ChatGPT gibi araçlar üzerinden marka ve proje hakkında fikir oluşturuyor. Buna rağmen sektörün önemli bir bölümü iletişimi hâlâ parçalı, reaktif ve geleneksel reflekslerle yönetiyor.

COSY İletişim Kurucusu Yelda Akgün ve Genel Müdür Evren Kotoğlu’na göre bugün satılamayan projelerin önemli bir kısmında sorun piyasa koşulları değil; baştan yanlış kurulan iletişim dili ve eksik strateji. Akgün ve Kotoğlu, gayrimenkulde iletişimin neden baştan sona kurgulanması gerektiğini ve sektörün en kritik hatalarını anlattı.

Gayrimenkul sektöründe en sık gördüğünüz iletişim hatası ne?

Yelda Akgün:

"En temel hata şu: İletişim hala “haber çıkmak” zannediliyor. Oysa iletişim dediğimiz şey, projenin pazara nasıl çıkacağını ve nasıl algılanacağını en baştan belirleyen bir strateji.

Bugün birçok proje ya yanlış konumlandırılıyor ya da hiçbir hikâye kurulmadan satışa sunuluyor. Sektör çok büyük yatırımlar yapıyor ama o yatırımın hangi dil ile anlatılacağını, hangi yatırımcıya nasıl ulaşacağını planlamıyor.

Sonra satış yavaşlayınca sorun piyasa zannediliyor. Oysa çoğu zaman sorun, baştan yanlış kurulan iletişim."

Bugün satışların yavaşlamasında iletişimin gerçekten etkisi var mı?

Evren Kotoğlu:

"Kesinlikle var. Çünkü artık yatırımcı davranışı tamamen değişti.

Eskiden satış ofisine gidip karar veren bir profil vardı. Bugün yatırımcı önce araştırıyor. Google’da bakıyor, içeriklere bakıyor, yorumları inceliyor, hatta ChatGPT gibi araçlardan fikir alıyor.

Siz bu alanlarda doğru görünmüyorsanız, doğru anlatılmıyorsanız ve güven vermiyorsanız, o satış ofisine zaten kimse gelmiyor.

Bugün iletişim satışın ön adımı değil, doğrudan satışın kendisi."

Bir gayrimenkul projesinde iletişim ne zaman başlamalı?

Yelda Akgün:

"İletişim lansmanla başlamaz. Bu sektörün en büyük yanılgılarından biri bu.

Doğru iletişim, proje daha fikir aşamasındayken başlar. Kime hitap ediyor, nasıl konumlanıyor, hangi hikâyeyle anlatılacak, hangi başlıklarla medyada yer alacak… Bunların hepsi en başta kurgulanmalı.

Ve bu süreç satışla bitmez. Teslim süreci, hatta teslim sonrası iletişim de bu işin parçasıdır.

Çünkü güven tek seferlik bir şey değil, süreklilik ister."

“Yeni nesil iletişim” dediğiniz şey tam olarak neyi kapsıyor?

Evren Kotoğlu:

"Yeni nesil iletişim dediğimiz şey aslında çok net: Parçalı değil, bütünsel düşünmek.

Sadece basın bülteni göndererek iletişim yapılmaz. Dijital görünürlük, arama sonuçları, içerik dili, yönetici söylemi, kriz refleksi… Bunların hepsi aynı stratejinin parçalarıdır.

Bugün bir yatırımcı sizi hem Google’da arıyor hem haberlerinize bakıyor hem sosyal medyada inceliyor. Eğer bu alanların her birinde farklı bir dil varsa ya da boşluk varsa, güven oluşmaz.

Yeni nesil iletişim, bu bütünlüğü kurabilmektir."

Sektör sizce hala geleneksel PR anlayışıyla mı ilerliyor?

Yelda Akgün:

"Ne yazık ki evet. Hala iletişim, “basına haber gönderelim, birkaç yerde çıkalım” seviyesinde ele alınıyor.

Ama bugün mesele görünür olmak değil, doğru algıyı yönetmek. Yanlış bir konumlandırmayla çok görünür olabilirsiniz ama bu size satış getirmez.

Biz COSY olarak geleneksel PR yapmıyoruz. İletişimi satış, güven ve marka değeri üreten bir strateji olarak kurguluyoruz."

Son olarak, gayrimenkul geliştiricilere en net tavsiyeniz ne olur?

Evren Kotoğlu:

"Şunu kabul etmek gerekiyor: Artık rekabet projeler arasında değil, algılar arasında yaşanıyor.

İyi bir proje tek başına yeterli değil. O projenin doğru anlatılması, doğru yerde görünmesi ve yatırımcıya güven vermesi gerekiyor.

İletişimi işin merkezine koymayan her marka, ne kadar güçlü yatırım yaparsa yapsın, bu yeni düzende geride kalır.

Gayrimenkul sektöründe rekabetin dinamikleri değişirken, iletişimin rolü de yeniden tanımlanıyor. Artık mesele yalnızca proje üretmek ya da görünür olmak değil; doğru konumlanmak, güven inşa etmek ve yatırımcıyla sürdürülebilir bir bağ kurmak.

COSY İletişim, sektöre içeriden bakan yaklaşımıyla bu dönüşümün merkezine iletişimi koyuyor. Akgün ve Kotoğlu’na göre önümüzdeki dönemde kazanan markalar; sadece iyi projeler geliştirenler değil, o projeleri doğru stratejiyle anlatabilenler olacak."

Basın Bültenleri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:27:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.