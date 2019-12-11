Nevşehir, Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor - Son Dakika
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Nevşehir, Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor

6 saat önce

Nevşehir'in yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda tanıtılıyor.

Nevşehir, Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor, System.String[]

Nevşehir'in yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda tanıtılıyor. Burada açılan Nevşehir Belediyesi Standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.


Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası, ATO Congresium'da yapılıyor. Türkiye'nin yanı sıra, Bosna-Hersek, KKTC, Makedonya, Sırbistan, Endonezya, Nijer, Ürdün, Cibuti, Filistin, Afganistan, Irak, Kenya, Somali, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Norveç yerel yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı şurada, Nevşehir ve Kapadokya bölgesi de Nevşehir Belediyesi tarafından tanıtılıyor.


Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından burada kurulan stantta, Nevşehir ve Kapadokya bölgesine özgü el sanatları ürünleri tanıtılırken ziyaretçilere bölgeye has köftür, kuru üzüm, kabak çekirdeği gibi yiyeceklerde ikram ediliyor.


Şuranın en çok ilgi çeken stantlarından biri olan Nevşehir standında ayrıca belediye görevlilerince katılımcılara Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verilerek bölgeyi tanıtım çeşitli afiş, broşür ve tanıtım cd'leri dağıtılıyor. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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