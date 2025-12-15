Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
15.12.2025 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sincan'daki bir lisede görev yapan beden eğitmeni öğretmeninin okulun voleybol kız takımının bulunduğu mesajlaşma grubuna cinsel organının fotoğrafını göndererek kız öğrencileri taciz ettiği iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan tacizci öğretmenin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve görevine son verildiği belirtildi.

Ankara'da kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı.

MİDE BULANDIRAN OLAY

Olay, 13 Kasım akşamı Sincan'da meydana geldi. İddialara göre, Yenikent İlksan Anadolu Lisesi'nde görevli 52 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni N.Ş., cinsel organının fotoğraflarını okulun kız voleybol takımının mesaj grubuna gönderdi. Velilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, tacizci öğretmeni gözaltına aldı. Aynı anda görevine de son verilen N.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER DAVRANIŞLARDA BULUNMUŞ

Zanlının ifadesinde fotoğrafları sevgilisine göndermeye çalışırken yanlışlıkla öğrencilerin olduğu grupta paylaştığını söylediği öğrenildi. Çocuklarının şok geçirdiğini söyleyen veliler ise, N.Ş.'nin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu ileri sürerek, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı

"KIZIMIN ODASINDAN AĞLAYARAK ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

Olayla ilgili konuşan velilerden Emre Özbek, "Kızımın odasından ağlayarak çıktığını gördüm. Annesinin yanına gitti. Ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Okuldaki kız voleybol takımının mesajlaştığı bir gruba beden eğitimi öğretmeninin cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu gördüm. Çok sinirlendim. İhbarda bulundum. Polis merkezine gittik. Okul yönetimi de yanımıza geldi ve destek oldular. Sabahın ilk saatlerine kadar orada kaldık. Diğer çocukların da ifadelerini aldılar" dedi.

"DAHA DA AĞIR CEZA ALMASI İÇİN GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Durumdan dolayı manevi zarar gördüklerini ifade eden baba Özbek, "Böyle bir şeyin yaşanması manevi olarak bize çok zarar verdi. Bu öğretmen müsveddesinin ne yaptığını herkesin bilmesini, yetkilileren de konunun üzerine gitmesini istiyoruz. Öğretmenin görevine son verildiğini öğrendik. Meslek hayatı tamamen bitmiş. Daha da ağır ceza alması için gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı

"BEN KIZIMA SARILIRKEN BİLE HASSAS DAVRANIYORUM"

Zanlının hak ettiği cezayı alması gerektiğini dile getiren baba Özbek, "Kızım o an kendini tutamadı, titreyerek ağlamaya başladı. Daha çocuk yaşta. Ne yapacağını bilemedi. Ben kızıma sarılırken bile hassas davranıyorum. Başka birisi tarafından böyle bir şeye maruz kalması onu çok yıprattı. Okulundan izin aldık. Kızıma psikolojik destek aldıracağım. Şu an tek istediğimiz zanlının en ağır cezayı alması. Sonuna kadar kızımın arkasındayım. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim" dedi.

"ÖĞRENCİLERE YEMEK ALDIRARAK ODASINA DAVET ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ"

Tacizci öğretmenin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğuna dair iddialar olduğundan bahseden Özbek, "Daha öncesinde de bu öğretmenin öğrencilerine yaklaşmaya çalıştığını duyduk. Para verdiği öğrencilere yemek aldırarak odasına davet ettiği iddia edildi. Öğrencilere sarıldığı ve dokunduğuna dair geri dönüşler aldık. Bize destek olanlar söylemişti bunları. Çok üzgünüm. En azından fiziksel bir taciz olması. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE OKULA GÖNDERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDUK"

Yaşanan durumdan dolayı korku içinde olduklarını söyleyen velilerden Sibel Dervazoğlu ise şöyle konuştu: "Olaydan haberim olduğundan beri uyku uyuyamadım. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula gönderdiğimizi düşünüyorduk. Görevi öğretmen olan birinin böyle bir şey yapması bizleri çok üzdü. Korkuyoruz, endişeleniyoruz. Karşısında 14 yaşında çocuklar vardı. Ceza alması için elimizden ne geliyorsa, nereye şikayet edilmesi gerekiyorsa yapacağız. Aynı şey benim de çocuğumun başına gelebilirdi. Şikayetçiyiz. Okul idaresiyle konuştuğumuzda bir daha asla o öğretmenin bu okula giremeyeceğini söylediler. Bizi ilerisi de endişelendiriyor. Bu kişi dışarı çıkabilir. Özel bir işletme açabilir."

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı

"BU MESLEĞİ TAŞIYAMAYAN İNSANLAR DA VAR MAALESEF"

Kızının mağdurlar arasında yer almadığını fakat çok fazla endişe duyduğunu dile getiren Dervazoğlu, "Kızıma durumu söyleyince çok endişelendi. Tedirginiz, dünden beri uyuyamadık. Okulun çocukların güvenliğini sağlamasını istiyorum. Çocuklarımız saatlerce okulda kalıyor. Öğretmenlere güvenmek zorundayız. Çok üzücü bir durum. Elbette her öğretmen böyle değildir. Bu mesleği taşıyamayan insanlar da var maalesef" dedi.

"ÖĞRETMENİMİZ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YAZMAYA DEVAM ETTİ"

Özbek'in mağdur kızı, olaydan çok etkilendiğini belirterek, "Maçımızla ilgili gruptaki konuşmaları takip ediyordum. Daha sonra arkadaşlarımın tepkili mesajlarıyla karşılaştım. Arkadaşlarım, 'Hocam lütfen bu mesajları siler misiniz' yazmıştı. Öğretmen de hiçbir şey olmamış gibi yazmaya devam etti. Daha sonra gruba gönderdiği uygunsuz fotoğrafları gördüm. O an şok geçirdim. Ne yaşadığımın farkında değildim. Durumu aileme anlattım. Annem ve babam da şok oldu. İhbarda bulundular. Polis merkezine gittik. Çok stresli bir gündü. Şu an hala yaşadığımın nasıl bir şey olduğunun farkında değilim. Şok içerisindeyim ve etkisini hala atlatamadım. Güvende olmadığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı

"BU KİŞİNİN BİR DAHA ÖĞRETMENLİK YAPMASINI, RAHAT BİR ŞEKİLDE DOLAŞMASINI İSTEMİYORUM"

Zanlının bir daha öğretmenlik yapmaması gerektiğini ifade eden mağdur öğrenci, "Öğretmenin, eskiden de özellikle kız öğrencilere daha yakın ve samimi yaklaştığını duydum. Bu kişinin bir daha öğretmenlik yapmasını, rahat bir şekilde dolaşmasını istemiyorum. Yaptığı bu rezillikten herkesin haberi olsun istiyorum. Hiçbir zaman rahat olmasın. Normalde bize hep sert konuşurdu ve karşılık vermemizi istemezdi ama takımdan da ayrılmamızı kesinlikle istemezdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Voleybol, 3-sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 223222 223222:
    millet şirazeden çıkmış Allah akıl vere 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı Suudi Arabistan’a bile ihraç ediyor Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı! Suudi Arabistan'a bile ihraç ediyor
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios’un anıtına çelenk bıraktı BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı
Osmaniye’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı
Bakanlığa 3 bin personel alınacak İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar
Yakın dostu aktardı İşte Gülşah Durbay’ın yoğun bakımdaki son sözleri Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri
Dünya müjdeli haberi bekledi 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı
Erdoğan, Merkel’le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bana bakıp gülmeye başladı Erdoğan, Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bana bakıp gülmeye başladı
Mehmet Akif Ersoy’un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak
Türkiye’nin dev marketi satılıyor mu Sabancı Holding’den açıklama var Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Kırmız kart doğru mu Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyona som moktayı koydu Kırmız kart doğru mu? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyona som moktayı koydu
Gülşah Durbay’ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Trabzonspor, Beşiktaş’ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim
İstanbul Valiliği duyurdu Cami önlerinde şans oyunu satışı yasaklandı İstanbul Valiliği duyurdu! Cami önlerinde şans oyunu satışı yasaklandı
İbrahim Tatlıses’i vuran Abdullah Uçmak’tan dikkat çeken sözler İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak'tan dikkat çeken sözler
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
İhraç edilen CHP’li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
Arda Güler’in dün gece yaptığı şey ortalığı karıştırdı Arda Güler'in dün gece yaptığı şey ortalığı karıştırdı
Türk F-16’ları, Karadeniz’de İHA düşürdü Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 1236 sistemine geçiyoruz Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

00:15
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler’de mahsur kaldı
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı
23:35
Tedesco’dan Konyaspor takımı için çarpıcı yorum
Tedesco'dan Konyaspor takımı için çarpıcı yorum
23:25
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum
23:17
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş’a sürpriz ziyaret
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret
23:13
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 1236 sistemine geçiyoruz
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz
22:59
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş
22:46
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor Yeni programının adı da belli
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli
21:52
Kadıköy’de resital Fenerbahçe, Konyaspor’u 9 dakikada mat etti
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti
21:13
Avustralya’nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı
21:05
Türk F-16’ları, Karadeniz’de İHA düşürdü
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü
20:15
ABD’de başladı, tüm dünyaya yayılacak Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
20:12
Sürücüler dikkat Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek
Sürücüler dikkat! Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek
19:33
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
19:00
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Esenboğa Havalimanı’na metro yapılacak
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak
18:48
Fenerbahçe transferde gözünü Karşıyaka’ya çevirdi
Fenerbahçe transferde gözünü Karşıyaka'ya çevirdi
18:42
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci’nin uyuşturucu testleri pozitif
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif
18:15
Galatasaray’da Afrika Kupası Alarmı
Galatasaray'da Afrika Kupası Alarmı
17:38
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
17:36
Türkiye’de de milyonlar kullanıyor Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor
17:29
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
16:23
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ’’Öcalan şerefsizdir’’ dedi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ''Öcalan şerefsizdir'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 00:35:58. #7.13#
SON DAKİKA: Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.