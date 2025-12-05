Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor - Son Dakika
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat\'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor
05.12.2025 13:31  Güncelleme: 15:52
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat\'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor
Çanakkale'de "ayağıma bastın" tartışmasında sınıf arkadaşları tarafından öldüresiye darp edilen ve iki kez kalbi duran 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız yatağa bağımlı hale geldi. Evladının konuşamadığını ve hareket edemediğini belirten anne, "Sadece uyup uyandığını görüyoruz. Çocuğumu öyle yatarken görmek içimi parçalıyor" dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan akran zorbalığı, 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kararttı. Geçen 25 Eylül'de meydana gelen olayda, iddiaya göre "ayağına basma" tartışması yüzünden sınıf arkadaşı Y.C. tarafından öldüresiye dövülen Murat Duha Yıldız, ağır beyin hasarı aldı. Yıldız'ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Fizik Tedavi servisinde tedavisi sürüyor.

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

KALBİ İKİ KEZ DURDU, ORGANLARI HASAR GÖRDÜ

Olay günü sınıf arkadaşının yumruklu saldırısına uğrayan Yıldız, kalbine aldığı darbe ve başını sıraya çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Yere düştükten sonra da tekmelenmeye devam edilen öğrencinin akciğer, karaciğer, pankreas ve dalağında kanamalar oluştu. Ambulansta ve acil serviste kalbi iki kez duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Murat, 35 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alındı.

"AYAĞIMA BASTIN" TARTIŞMASINDA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Dehşet anlarını anlatan anne Çiğdem Yıldız, "Sınıfta okul ders zili çalınca sırasına geçerken benim oğlum arkadaşının ayağına basıyor. Bir hamlede çocuğuma vuruyor kalbine yere düşürüyor. Kafası masaya denk geliyor, beyin kanaması geçiriyor. Sonra yere düştüğü halde tekmelemeye devam ediyor. Akciğer, karaciğer, pankreas, dalak kanaması ve o halde kalbi de duruyor yani. Ambulans çağırıyorlar. Sonra tekrardan ikinci kez acilde de kalbi duruyor. 20 dakika geriye çevirmeye uğraşıyorlar çocuğumu. Sonra oradan ÇÖMÜ'ye geçtik. Orada yoğun bakımda yattı 35 gün. 35 günün ardından servise çıktı ama hala oğlum konuşamıyor" diye konuştu.

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

"HAREKET EDEMİYOR, BİTKİSEL HAYATTA GİBİ"

Oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Çiğdem Yıldız, Murat'ın karnına takılan PEG (beslenme tüpü) ile beslendiğini belirtti. Oğlunun eski hareketli günlerini özlediğini belirten acılı anne, "Bitkisel hayatta gibi. Karşı taraf tutuklandı ve ıslah evinde. Şu an tedavi fizikte yatıyoruz burada. İyi yani iyi gidiyor. Konuşma yok. Hareket edemiyor. Tek uyup uyandığını görüyoruz. Allah'ım kimseyi evladıyla sınamasın gerçekten çok zor. Ki ben hala zor günler yaşıyorum. Ama çocuğumu öyle yatarken görmek içimi parçalıyor yani. Çünkü hiperaktif bir çocuktu. Yatmayı sevmeyen, uyumayı sevmeyen bir çocuktu. Bilmiyorum. Ama iyi olacak. İnanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

"ÇOCUĞUNUZA NOTU DEĞİL, SAYGIYI SORUN"

Anne Yıldız, yaşanan vahşetin ardından velilere seslenerek şöyle dedi:

"Veliler sürekli 'Çocuğumun dersi nasıl?' diye soruyor. Ben diyorum ki; dersten önce çocuklarınıza sevgiyi, saygıyı, karşısındaki insanı ezmemeyi öğretin. Benim okula gittiğimde ilk sorduğum soru 'Hocam Murat'ın saygısı, sevgisi yerinde mi?' olurdu. Allah kimseyi evladıyla sınamasın."

Olayın ardından saldırgan öğrenci Y.C. "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, okul müdürü ve iki müdür yardımcısının açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor - Son Dakika

  Fahri kılınç Fahri kılınç :
    Allah yardımcınınız olsun biz bu hale ne zaman geldik şiddet vahşet
SON DAKİKA: Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor - Son Dakika
