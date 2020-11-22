Organize sanayi bölgeleri ekonomide yeni döneme hazırlanıyor - Son Dakika

Organize sanayi bölgeleri ekonomide yeni döneme hazırlanıyor

22.11.2020 11:17
Organize sanayi bölgeleri ekonomide yeni döneme hazırlanıyor, System.String[]

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği ekonomideki yeni dönemde organize sanayi bölgelerinin (OSB) kritik rol oynayacağını belirterek, "Bizim bu kritik sürece, altyapılarımızla, yatırımcı dostu bakış açımızla,...

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği ekonomideki yeni dönemde organize sanayi bölgelerinin (OSB) kritik rol oynayacağını belirterek, "Bizim bu kritik sürece, altyapılarımızla, yatırımcı dostu bakış açımızla, yeni tahsis alanlarımızla hazır olmamız lazım." ifadesini kullandı.

OSBÜK'ten yapılan açıklamaya göre, kuruluş tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile dağıtım lisansı olan 181 OSB temsilcisinin katılımıyla çevrim içi toplantı düzenlendi. Toplantıda, OSB'lerin enerjiye ilişkin yaşadığı sorunlar ve talepleri ele alındı.

OSBÜK Başkanı Kütükcü, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğinin OSB'lerde olduğuna işaret ederek, "İnşallah önümüzdeki dönem, OSB'lerin yeni yatırımlarla daha da parlayacağı yeni bir dönem olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizdiği ekonomide yeni dönemde OSB'ler kritik rol oynayacak. İşte bizim bu kritik sürece, altyapılarımızla, yatırımcı dostu bakış açımızla, yeni tahsis alanlarımızla hazır olmamız lazım. Yatırımcılarımızın OSB'lerimize teveccühü her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir yandan mevcut OSB'leri genişletilirken diğer taraftan yeni OSB'lerin kurulduğunu anımsatan Kütükcü, şöyle devam etti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'de mart ayından bu yana Adana, Antalya, Aydın, Edirne, Hakkari, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sivas, Uşak ve Yozgat'ta 11 yeni OSB kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, önümüzdeki yıl 16 yeni OSB'nin daha kuruluşunun tamamlanacağını ifade etti. Ayrıca 2021 yılında Bakanlığımızın OSB'lere ayıracağı bütçedeki artışla birlikte bu bölgelerin altyapıları daha da güçlenecek."

"31 Aralık'a kadar süre tanındı"

Kütükcü, OSB'lerin enerji altyapılarının güçlendirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin atılan her adımın sanayi üretimine güç vereceğini vurguladı.

Geçen aylarda Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından, bünyesinde enerji üretim tesisi bulunan OSB'lere, kuruma veri aktarımı yapacak Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) bağlantısını yapamadıkları için cezalar yazıldığını ancak bunların OSBÜK'ün girişimleriyle iptal edildiğini anımsatan Kütükcü, "Kesilen cezaları ödeyen OSB'lerimize ise iade faturası kesmeleri halinde, ödedikleri bedellerin verilmesi kararı alındı. Ayrıca OSB'lerimize 31 Ocak 2021'e kadar da SCADA bağlantını yapmaları için süre tanındı." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Yatırımcı, Organize, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Organize sanayi bölgeleri ekonomide yeni döneme hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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