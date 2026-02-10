Özgür Özel: Sağlamlarla iktidara yürünür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidara yürüyen partinin doğrusu da olur, yanlışı da olur. Bozuklar ayrılır, sağlamlarla iktidara yürünür" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, geçen hafta deprem bölgesinde olduklarını hatırlatarak, "Konteyner kente gitmeden, o ayakları çamurda çocukları görmeden, gözü yaşlı kiracıyı dinlemeden, 'Evim verildi ama geçemiyorum, tadilatına param yok, aidatına param yok, işim yok' diyenleri dinlemeden, mücbir sebep mağdurları ile birlikte ağlamadan, yakınlarını kaybetmiş olanların adalet arayışının önündeki engellerin nasıl AK Parti'li müteahhitleri, o şehrin zenginlerini, kodamanlarını kayırdığını garibanlardan dinlemeden öyle brandayla, parayla, afişle siyaset olmuyor. Branda ile siyaset dönemi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çöküş dönemidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürekten, sokakta samimi siyaseti bir kuruluşun, yeni bir iktidarın kuruluşunun göstergesidir. Şaşılacak bir şey yok. Acılar hala taze. 270 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Barınma krizi sürüyor. Rezerv alan ve mücbir sebep mağduriyetleri devam ediyor. Eğitim ve sağlıktaki sıkıntılar katlanılamaz boyutta. Bugün deprem bölgesinde araştırma yapan kuruluşların raporları gelmeye başladı. 70 vilayete, o 11 vilayet için yapılan algı operasyonu 70 vilayette de çok büyük karşılık görmüyor. Hele hele iyiymiş gibi gösterilenlerin gerçeğini, yaşayanların tepkisi, deprem bölgesindeki çalışmalarda ortaya çıktı. Hep birlikte izleyeceğiz. Hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

'HAKSIZLIĞI BÜTÜN MUHALEFETE YAPIYOR'

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendileri için 'Bunlar deprem turisti' dediğini söyleyerek, "Bir de sırf CHP'ye de demiyor. Haksızlığı bütün muhalefete yapıyor. 'Bunlar sadece depremden bir süre sonra bir fotoğraf çektirip gittiler. Bir daha uğramadılar' dedi. 'Bir daha bu bölgede yoktular' dedi. Devletin 13 uçağıyla, polisin, jandarmanın, ormanın bütün helikopterleri emre amade. Bölgeye 38 kez gitmiş. O bu sözleri söylediğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı 55'inci ziyaretini tamamladı da geldi. Yarısından fazlası grup başkan vekili sıfatıyla, geri kalanı genel başkan sıfatıyla. Ama Erdoğan orada döndü, dolaştı şunu söyledi; 'Deprem bölgesinde yoktular. Enkazlarda yoktular. Buraya hiç yardım yapmadılar. Bir tek eser bile kazandırmadılar.' Şehirlerimizi afetlere hazırlamak, afet anında etkin müdahale, afet sonrası iyileştirme, şehirleri ayağa kaldırma merkezi yönetimin işi. Bunun için milletten devasa vergiler alınıyor. Milletimiz de bunu deprem bölgesine gidecek diye; 2 kere motorlu taşıtlar istediler, ödedi. KDV'yi 2 katına çıkardılar, ödedi. ÖTV'ler arttı, ödedi. Yurt dışına çıkış harçları arttı, ödedi. Bu imkanlar dahilinde orada ne yapılıyorsa yapılıyor. Ama dönüyor, dolaşıyor, video izletiyor. Diyor ki 'Ana muhalefet gitmedi, yapmadı. Her şeyi biz yaptık.' Ama Allah şaşırtacak ya. Allah varlığını böyle yalan söyleyene gösterecek ya. Erdoğan'ın geçen hafta oynattığı, bütün AK Parti'lilerin paylaştığı videoyu oynatın, şuracıkta durdurun. Övündüğü altyapı çalışmasında, şu arkadaşların üzerinde 'Antalya Büyükşehir' yazıyor. Şu greyderin logosu 'ASAT', Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü. Burada kablo döşeme ve aracının üzerinde de 'Antalya Büyükşehir Belediyesi' yazıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi gururla sunar" diye konuştu.

'TELEFONLA ULAŞAMADIĞIM İÇİN MESAJ ATTIM'

Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan istifası ve AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin, "Kendisini defalarca, 3 kez özel gündemle genel merkezimize çağırdım. Dedim ki 'Bu iddialar var, bunlara ne diyorsun?' Ben dedim ki 'Eğer bir kabahatin varsa şimdi söyle. Bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz. Türkiye bize umudunu bağlamış, eğer korktuğun bir şey varsa bunu bize söyle ve gereğini yap.' Söylenenlerin tamamının iftira olduğunu, asla yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmadığını öyle yeminlerle, burada başta Mansur Başkan ve 15 belediye başkanımız herkes şahit; her birimize, her sorana öyle büyük büyük yeminlerle, çocuklarını yeminlere katarak, ailesini o berbat yeminlere, ispatlara katarak her şeyi söyleyerek inkar etti. Sonra her taraftan gelen bilgiler, AK Parti ile gizli görüşmeler yaptığı, buraya geçecek olduğu. Öğreniyoruz ki çarşamba günü AK Parti'ye katılacak. Telefonlar açılıyor, il başkanının telefonlarını açmıyor, arkadaşlarının telefonlarını açmıyor. Şehirden kaçıyor. En yakınları, 'Evet katılıyor' diyorlar. Bunun üzerine kendisine bir gün önce telefon açıyorum, bin bir tane yemin. 'Ya deme böyle' dediğim övgüler bana. 'Sen Atatürk'ten sonra partinin başına gelmiş en büyük lidersin' diye başlayan, kendisine sinkaflı yakıştırmalarla, 'Ben öyle haysiyetsiz miyim? Ben öyle nokta-nokta mıyım?' Ertesi gün telefonları kapatıyor. Bunun üzerine de kendisine telefonla ulaşamadığım için kendisine mesaj atıyorum" dedi.

'NE SÖYLEDİYSEM KİŞİLİK TESPİTİNE YÖNELİK'

Özel, Özarslan'a yazdığı mesajları tekrar okuyarak, "Efendim 'Anneme küfretti.' Haşa. 'Seni doğuran annen utanır.' Her lafa annesini karıştırdığı için. Onun dışında ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktir, aileye yönelik bir kastım varsa Allah cezamı versin. Oradan bir de yalandan, 'Milli değerlerimize sövdü. Kutsal değerlerimize sövdü. Aileme sövdü.' Birini ispatla. İşte mahkeme orada. Bunlar, Mesut Bey'in telefonundan aldığı ve mahkemeye vereceğini söylediği, basına yolladığı yazışmalar. CHP Genel Başkanı'nın iki kişi arasında gizli kalacağını bilerek ve onun sızdırdığı yazışmalardaki hırsızlığa, yolsuzluğa tutumu ve AK Parti'nin yaklaşımı ortadadır. Şimdi burada şahitler var. Hani diyor ya 'Genel Başkan bana onu yazdı, bunu yazdı da ondan parti değiştiriyorum. Yoksa değiştirmeyecektim.' Cümle alem biliyor, hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

'TAK ROZETİ GÖREYİM'

Özel, Mesut Özarslan'ın milletin helal oylarını alıp kaçmaya çalıştığını söyleyerek, "Bunun hakkında Turgut Altınok'un, Osman Gökçek'in ya da Fatih Ünal'ın söyledikleri iftiraysa, bu iftira siyasetinde suçüstü yakalandınız. Mesut, temiz bir adamsa iftirada suçüstü yakalandınız. Bu iftiralar doğru, bu iddialar doğru, Mesut kirliyse o zaman adam kirli iken operasyonla tehdit edip, aynı Aydın gibi size gelince bunu temizleyecek kadar haysiyetsiz bir siyasetin içindesiniz. Haydi bakalım Tayyip Bey; yarın edin anonsu, takın rozeti. İftira atan haysiyetsizliğinin mi, hırsız size gelince aklama haysiyetsizliğinin mi itirafını yapacaksın? Tak rozeti göreyim. İki sahtekarla, iftirayla, yalancı şahitle, karalamayla bu iktidar yolculuğunun önüne geçemezsiniz. İşte karşınızda ana muhalefetin lideri açıkça söylüyor. İki gerçekten birini itiraf edeceksiniz. Suçüstü yakalandınız. Bu Mesut'la bir iş çevirmeye kalkarken bütün çevirdiğiniz işlerde ve bundan sonra yapacağınız siyasette kendinizi açığa verdiniz. Buradan millet bunların ne olduğunu görsün" değerlendirmesinde bulundu.

'BU İŞİN NAMUSLUSU VE NAMUSSUZU VAR'

Özel, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaptıklarını hatırlatarak, "Belediyelerin yüzde 65'ini almışız. 'Alınmaz' denilen yerlerde rekorlar kırmışız. Ondan sonra bir tane bozuk tohum, bir tane kırık parça, bir bilmem ne yapınca ağzınızı açacaksınız, bir grup. Geçmişte başka partilerde siyaset yapıp, ay-yıldızlı al bayrağın altında onun renklerinin Türkiye ittifakında buluştuğumuz muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, olmadık bir şekilde hepsini sanki aynı kötülüğün... Topuklayan Efe bize nereden geldi arkadaşlar? Ta kadın kollarından, gençlik kollarından, milletvekilliğimizden. Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı'nın yedi ceddi CHP'li. Bu işin sağcısı - solcusu değil, bu işin namuslusu ve namussuzu var. Verilen bütün kararların sorumluluğunu alıyorum. Yüzde 65 belediyeyi alınca konvoy yapacaksın, halaya duracaksın. Bir tane bozuk tohum parça kırınca dönüp 'Özeleştiri, özeleştiri' yapacaksın. İktidara yürüyen partinin doğrusu da olur, yanlışı da olur. Bozuklar ayrılır, sağlamlarla iktidara yürünür. İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez. Ama Zeydan'la gidilir, Mansur Yavaş'la gidilir, Ekrem Başkan'la gidilir. Namuslu, çalışkan, Atatürkçülerle, milliyetçilerle, muhafazakarıyla, solcusuyla, Kürt'ü ile Türk'üyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, dürüst insanlarla, cesur insanlarla gidilir" dedi.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,