Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı

Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.
Sabah saatlerinde Yeni Parti adını taşıyan oluşumun kuruluş dilekçesini de imzalayan Özel, “Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun.” dedi. Kurmaylar, sonrasında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin imzası yer alıyor.
Peş peşe gelen istifa dilekçelerinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı radikal bir şekilde değişti. CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerek, TBMM'de 5. sıraya geriledi. 91 milletvekilinin ayrılmasıyla sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır elinde bulundurduğu ana muhalefet partisi statüsünü kaybetti.
Özel, TBMM Grup toplantısında konuşmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
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