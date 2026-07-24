Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı - Son Dakika
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Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı

24.07.2026 10:52
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Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) resmi olarak istifa ederek "YENİ Parti"nin kuruluş evraklarını imzaladı. Siyasi arenada dengeleri derinden sarsacak bu hamleyle birlikte, toplam 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu'na dahil oldu.

  Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

KURULUŞ DİLEKÇESİNDE 91 VEKİLİN İMZASI VAR

Sabah saatlerinde Yeni Parti adını taşıyan oluşumun kuruluş dilekçesini de imzalayan Özel, “Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun.” dedi. Kurmaylar, sonrasında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin imzası yer alıyor.

Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı

CHP MECLİS'TE 5. SIRAYA GERİLEDİ

Peş peşe gelen istifa dilekçelerinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı radikal bir şekilde değişti. CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerek, TBMM'de 5. sıraya geriledi. 91 milletvekilinin ayrılmasıyla sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır elinde bulundurduğu ana muhalefet partisi statüsünü kaybetti.

İŞTE İSTİFALAR SONRASI OLUŞAN YENİ TABLO

  • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 277
  • YENİ PARTİ - 91
  • HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ- 56
  • MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 46
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 44
  • İYİ PARTİ - 29

GRUP TOPLANTISINDA VEDA ETMİŞTİ

Özel, TBMM Grup toplantısında konuşmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti

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Son Dakika Gündem Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    bunu tarihi yazsın altı ay içinde tıpış tıpış geriye yuvaya dönecekler . 11 27 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    GELIN GELIN REIS SIZIDE KUCAKLASIN REISSSSSSSS 8 8 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Yaptığı tek şey CHP'yi iki bölmek oldu .. CHP 'ye gönül verenlerin çoğunluğu Merhum ATATÜRK'ün kurduğu parti olmasıdır, bu tabanı partinden ayırmazsın sayın Özel abi .. 4 10 Yanıtla
  • Y T Y T:
    yakında cacık olmayacağını görüp kaçarlar 4 8 Yanıtla
  • Yılmaz Tıska Yılmaz Tıska:
    AKP ye hayırlı olsun 3 9 Yanıtla
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