Profesyonel futbol liglerinde heyecan sona erdi

ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig play-off finaliyle 2018-2019 sezonunun tamamlandığı profesyonel liglerde 12 takım bir üst lige çıktı, 20 ekip ise liglere veda etti. Türkiye
'de profesyonel liglerde 2018-2019 heyecanı, play-off maçlarıyla sona erdi. Liglerde en son bir üst lige yükselme başarısı gösteren ekip ise Gazişehir Gaziantep
oldu.
Gaziantep temsilcisi, dün İstanbul
'da oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada Hatayspor
'a penaltı atışları sonucunda 5-3 üstünlük sağladı.
Profesyonel liglerde 12 takım bir üst lige çıkarken, 20 ekip ise liglere veda etti. Galatasaray
'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ve Bursaspor
küme düştü.
Bölgesel Amatör Lig'den 9 ekip ise gelecek sezon TFF
3. Lig'de yer almaya hak kazandı.
Yükselenler
2017-2018 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıkan Kırşehir
Belediyespor, bu sezon da TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükseldi. Gençlerbirliği
, 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e döndü.
Düşmeye devam ediyorlar
2016-2017'de Süper Lig'den 1. Lig'e, geçen sezon 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Gaziantepspor
, bu sezon da TFF 3. Lig'e geriledi.
Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e oradan da TFF 3. Lig'e düşen Mersin İdmanyurdu
, sezon başlamadan FIFA Disiplin Komitesi kararı ile bir alt lige düşürüldü.
Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor
, TFF 2. Lig'e, 2'nci Lig'e veda eden Manisaspor
TFF 3. Lig'e, aynı şekilde TFF 3. Lig'e düşen ekiplerden Bucaspor
ile Körfezspor da Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.
Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1. Lig'de Afjet Afyonspor, TFF 2. Lig'e Darıca Gençlerbirliği
ile Bayrampaşa
, bu sezon mücadele etmeye başladıkları liglere veda etti.
56 ilden 126 takım
Gelecek sezon 56 ilden 126 takımın yer alacağı profesyonel liglerde İstanbul'u 23 ekip temsil edecek. Ankara
'dan 10, İzmir
'den ise 6 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde Manisa'dan 5, Antalya
, Kocaeli
ve Trabzon
'dan dörder, Adana
, Bursa, Hatay ve Muğla
'dan ise üçer takım mücadele verecek.
Düşenler ve çıkanlar
Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Şampiyon: Galatasaray
Düşenler: Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
Süper Lig'e çıkanlar: Abalı Denizlispor
, Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep
Düşenler: Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor
, Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Spor Toto 1. Lig'e çıkanlar: Menemen Belediyespor
, Keçiörengücü, Fatih
Karagümrük
Düşenler: Fethiyespor
, Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği, Bayrampaşa, Manisaspor, Gaziantepspor
TFF 3. Lig
TFF 2. Lig'e çıkanlar: Hekimoğlu Trabzon, Kırşehir Belediyespor, Bayburt
İl Özel İdare, Ergene
Velimeşespor, Van Büyükşehir Belediyespor
, Yeni Çorumspor
Düşenler: Gebzespor
, Körfezspor, Bergama
Belediyespor, Alibeyköyspor, Adıyaman
1954, 1461 Trabzon
, Bağcılarspor, Bucaspor
Bölgesel Amatör Lig
TFF 3. Lig'e çıkanlar: Somaspor, Modafen, Kelkit
Belediye Hürriyetspor, 68 Aksaray
Belediyespor, Malatya Yeşilyurt
Belediyespor, Yozgatspor
1959, Belediye Derincespor
, Ağrı
1970, 1877 Alemdağspor