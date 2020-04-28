Rusya'dan Kuzey Buz Denizi'nde göçmen operasyonu

Norveç ile Rusya arasında yer alan Barents Denizi filmleri aratmayan bir operasyona sahne oldu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yasa dışı yoldan kayıkla Norveç'e geçmeye çalışan Suriyeli göçmenlerin yakalanma anlarının görüntülerini paylaştı.

Kuzey Buz Denizi'nin Norveç ile Rusya arasındaki bölümünde yer alan Barents Denizi'nde Rusya'dan kayıkla kaçak yoldan Norveç'e geçmeye çalışan 2 Suriyeli göçmen, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından helikopter destekli düzenlenen özel operasyonla yakalandı. 8 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri yeni ortaya çıktı.

GÖÇMENLERE HAPİS CEZASI

FSB'nin paylaştığı görüntülerde, sahil güvenlik gemisinde bulunan Rus güvenlik güçlerinin göçmenlere otomatik silahlarla uyarı ateşi açtığı görülüyor. Botlarla ve helikopterle destek verilen operasyonun sonucunda yakalanan 2 Suriyeli göçmenin, sahil güvenlik gemisinde yere yatırılarak arkadan ellerinin kelepçelendiği de görüntülere yansıyor. Yakalanmalarının ardından Rusya'da hakim karşısına çıkarılan Suriyeliler hakkındaki karar geçen hafta açıklandı. İki Suriye vatandaşının 'Rusya sınırını yasa dış yoldan geçmeye teşebbüs' suçundan 10 ay, göçmenlerin Norveç'e kaçak gidişini organize ettiği belirlenen diğer bir Suriye vatandaşının ise 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.